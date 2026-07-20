'श्रीकांत'पासून तर 'चंदू चॅम्पियन'पर्यंत हे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते चित्रपट कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत? घ्या जाणून...
72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचे मानकरी कोण ठरले आणि हे चित्रपट तुम्ही कुठे पाहू शकता यावर एक नजर टाका.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद : 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली, ज्यात भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांनी पुरस्कार जिंकले आहेत. यामध्ये यामी गौतम स्टारर 'आर्टिकल 370'पासून ते कार्तिक आर्यनच्या 'चंदू चॅम्पियन'पर्यंत चित्रपटांनी अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत. ज्या चित्रपटांनी पुरस्कार जिंकले आहे, ते तुम्ही पाहिले नसेल तर याला ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर घरी बसून पाहू शकता. आता हे चित्रपट कुठे पाहायला मिळेल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'श्रीकांत' : राजकुमार रावच्या 'श्रीकांत' या चित्रपटानं सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपटाचा पुरस्कार जिंकला. तुषार हिरानंदानी दिग्दर्शित या चित्रपटात ज्योतिका, आलाया एफ आणि शरद केळकर या कलाकारांनी काम केलं आहे. हा चित्रपट 10 मे 2024 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला, ज्यानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली. तुम्ही 'श्रीकांत' हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता.
'चंदू चॅम्पियन': कार्तिक आर्यननं 'चंदू चॅम्पियन'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार जिंकला आहे. हा अभिनेत्याचा पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार असून याबद्दल त्याला खूप आनंद झाला आहे. 'चंदू चॅम्पियन'चं दिग्दर्शन कबीर खान यांनी केलंय. हा चित्रपट भारताचे पहिले पॅरालिम्पिक सुवर्णपदक विजेते, मुरलीकांत पेटकर यांच्या जीवनावर आधारित आहे. हा चित्रपट ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर तुम्ही पाहू शकता.
'ब्रह्मयुगम' : मल्याळम अभिनेता ममूटी यांनाही त्यांच्या 'ब्रह्मयुगम' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. या चित्रपटात अर्जुन अशोकन आणि सिद्धार्थ भरथन यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. याचे लेखक आणि दिग्दर्शन राहुल सदाशिवन यांनी केलंय. तुम्ही हा चित्रपट सोनी लिव्हवर पाहू शकता.
'आर्टिकल 370' : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री यामी गौतमनं 'आर्टिकल 370' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार जिंकला. इतकेच नाही, तर 'आर्टिकल 370'नं सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्मचा पुरस्कारही जिंकला. या चित्रपटात प्रियामणीनेही महत्त्वाची भूमिका केली आहे. हा चित्रपट तुम्ही नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता.
'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' : अभिनेता रणदीप हुडानं सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शकाचा पुरस्कार जिंकला आहे. दरम्यान हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर रणदीप हा भावूक झाला. 2024मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आणि रणदीप हुडानं दिग्दर्शित केलेल्या 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' चित्रपटासाठी पुरस्कार मिळाला आहे. या चित्रपटात टीव्ही अभिनेत्री अंकिता लोखंडेनं काम केलंय. तुम्ही हा चित्रपट झी5 वर पाहू शकता.
'भक्षक': 'भक्षक' चित्रपटातील भास्कर सिन्हा यांच्या भूमिकेसाठी संजय मिश्रा यांना 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. या चित्रपटात भूमी पेडणेकर, आदित्य श्रीवास्तव आणि सई ताम्हणकर यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. हा चित्रपट तुम्ही नेटफ्लिक्सवर पाहू शकता.
'कल्की 2898 एडी' : साऊथ अभिनेता प्रभास अभिनीत 'कल्की 2898 एडी'ला त्याच्या उत्कृष्ट मनोरंजनासाठी सर्वोत्कृष्ट चित्रपट श्रेणीत सन्मानित करण्यात आलं. हा चित्रपट भव्य विज्ञान आणि पौराणिक कथेवर आधारित आहे. या चित्रपटात दीपिका पदुकोणचीही एक महत्त्वाची भूमिका आहे. तुम्ही हा चित्रपट नेटफ्लिक्स आणि प्राईम व्हिडिओवर पाहू शकता.
'पुष्पा 2': साऊथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुनच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'पुष्पा 2'ला 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट कथा श्रेणीत पुरस्कार मिळाला आहे. हा चित्रपट सुपरहिट झाला होता. तुम्ही या चित्रपटाचा पहिला भाग ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओवर पाहू शकता. नेटफ्लिक्सवर याचा दुसरा भाग उपलब्ध आहे.
'कॅप्टन मिलर': धनुषच्या 'कॅप्टन मिलर' या पीरियड-ॲक्शन ड्रामाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कार मिळाला आहे. अरुण मथेश्वरन दिग्दर्शित चित्रपटात धनुषनं 'इसा' उर्फ 'कॅप्टन मिलर'ची भूमिका साकारली आहे, जो आपल्या गावातील लोकांना ब्रिटिशाच्या शोषणपासून रक्षण करतो. 'कॅप्टन मिलर' ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि एमएक्स प्लेयर उपलब्ध आहे.
'रायन': साऊथ सुपरस्टार धनुष दिग्दर्शित 'रायन' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट तमिळ चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. या चित्रपटात धनुषनं मुख्य भूमिका केली आहे. हा धनुषचा 50 वा चित्रपट आणि दिग्दर्शक म्हणून त्याचा दुसरा चित्रपट होता. हा चित्रपट प्राइम व्हिडिओवर पाहू शकता.