72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा; 'मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी' ठरला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट; बेस्ट अभिनेता, अभिनेत्री कोण?
मराठी चित्रपटांमध्ये 'मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. आज चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली.
Published : July 18, 2026 at 8:01 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज (18 जुलै) 72 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा केली. 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपट आणि कलाकारांच्या उत्कृष्ट कामगिरीचा या पुरस्कारांद्वारे गौरव करण्यात आला. यंदा पुरस्कारांची घोषणा नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे दोन आठवड्यांच्या विलंबाने करण्यात आली. यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये राजकुमार राव याच्या 'श्रीकांत' या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कारानं गौरविण्यात आलं आहं. तुषार हिरानंदानी दिग्दर्शित या चित्रपटाला फीचर फिल्म विभागातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला आहे. या चित्रपटात राजकुमार रावने प्रमुख भूमिका साकारली आहे.
यामी गौतम सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री; कार्तिक आर्यन आणि ममूटी यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेता : राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये हिंदी अभिनेत्री यामी गौतम हिला 'आर्टिकल 370' या चित्रपटातील दमदार अभिनयासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तर सर्वोत्कृष्ट अभिनेता या पुरस्कारासाठी हिंदी अभिनेता कार्तिक आर्यन याची 'चंदू चॅम्पियन' या चित्रपटातील भूमिकेसाठी निवड करण्यात आली आहे. याशिवाय, दिग्गज अभिनेते ममूटी यांनाही मल्याळम चित्रपट 'ब्रमायुगम'मधील उत्कृष्ट अभिनयासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता हा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये मराठीचा डंका : मराठी चित्रपटांमध्ये 'मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. तसेच 'हमसफर' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट लघुपटाचा, तर 'भंगार' या मराठी-इंग्रजी चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट नॉन-फीचर चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला. या पुरस्कारांमुळे मराठी चित्रपटसृष्टीच्या गुणवत्तेची पुन्हा एकदा देशपातळीवर दखल घेण्यात आली आहे.
72nd National Film Awards 2026 | Yami Gautam wins Best Actress in a Leading Role for the film 'Article 370'.— ANI (@ANI) July 18, 2026
Mammootty and Kartik Aaryan shared the Best Actor in a Leading Role award for their films 'Bramayugam' and 'Chandu Champion' respectively. pic.twitter.com/J8kCTP2CGH
'अमरन', 'पुष्पा 2', 'कल्कि 2898 AD'सह अनेक चित्रपटांचा गौरव : राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये विविध तांत्रिक आणि सर्जनशील विभागांतील विजेत्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन (फीचर फिल्म) पुरस्कार तमिळ चित्रपट 'अमरन'साठी संगीतकार जी. व्ही. प्रकाश कुमार यांना जाहीर झाला आहे. तर हिंदी विभागात 'आर्टिकल 370' या चित्रपटासाठी शाश्वत सचदेव यांना सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शक पुरस्कार मिळाला आहे.
- सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा (कॉस्च्युम) डिझाइन पुरस्कार तेलुगू चित्रपट 'पुष्पा : द रूल'ला जाहीर झाला आहे.
- सर्वोत्कृष्ट प्रॉडक्शन डिझाइनचा पुरस्कार तेलुगू चित्रपट 'कल्कि 2898 AD'ला मिळाला आहे.
- सर्वोत्कृष्ट संकलन (एडिटिंग) पुरस्कार तमिळ चित्रपट 'अमरन'ला जाहीर झाला आहे.
- सर्वोत्कृष्ट ध्वनी संकल्पना (साऊंड डिझाइन) पुरस्कार हिंदी चित्रपट 'भूल भुलैया 3'ला मिळाला आहे.
- सर्वोत्कृष्ट पटकथा (स्क्रीनप्ले) पुरस्कार तेलुगू चित्रपट 'लकी भास्कर'ला जाहीर करण्यात आला आहे.
- याशिवाय, 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' या चित्रपटासाठी अभिनेता रणदीप हुड्डा यांना सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शक (Best Debut Film Director) हा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
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