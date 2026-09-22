72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार: थेट प्रक्षेपण कधी आणि कुठे पाहायचे? या वर्षीच्या विजेत्यांच्या यादीवर एक नजर टाका...
72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा दिल्लीत नव्हे, तर पश्चिम गुजरात राज्यात होणार आहे. आता कोण विजेते आहेत, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 2:13 PM IST
हैदराबाद : राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची स्थापना 1954मध्ये झाली. गेल्या 71 वर्षांपासून हा पुरस्कार सोहळा राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित केला जात होता. आपल्या 72व्या वर्षात, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा एका नव्या रूपात सादर होणार आहे. 72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यावेळी दिल्लीत नव्हे, तर पश्चिम गुजरात राज्यात आयोजित केला जाणार आहे. 72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा कधी आणि कुठे होणार आहे, तसेच कोणत्या कलाकारांना आणि चित्रपटांना पुरस्कार मिळणार आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी चला यादीवर एक नजर टाकूया.
हा कार्यक्रम कधी आणि कुठे होणार? : 72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा आज, 22 सप्टेंबर 2026 रोजी, गुजरातच्या केवडिया येथे होणार आहे. जगातील सर्वात उंच पुतळा असलेल्या 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'जवळ तयारी करण्यात आली असून, सेलिब्रिटी तिथे येत आहेत आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याजवळ फोटो काढून ते सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण आज दुपारी 3 वाजल्यापासून डीडी नॅशनलवर केलं जाईल. या सोहळ्यात माननीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू विजेत्यांचा सन्मान करतील.
राष्ट्रीय पुरस्कार कोणाला मिळणार? : यावर्षी 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात अनेक अभिनेते आणि चित्रपटांना हा पुरस्कार मिळणार आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ अभिनेता अनंत नाग यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या उत्कृष्ट योगदानाबद्दल देशाचा सर्वोच्च चित्रपट सन्मान, दादासाहेब फाल्के पुरस्कारानं गौरविण्यात येणार आहे. आता विजेत्यांच्या यादी आम्ही खाली तयार केली आहे.
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - कार्तिक आर्यन (चित्रपट - चंदू चॅम्पियन)
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - ममूटी (चित्रपट - ब्रह्मयुगम)
- सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री - यामी गौतम (चित्रपट - आर्टिकल 370)
- सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट - श्रीकांत
- सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म - आर्टिकल 370
- सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपट - कल्की 2898 एडी
सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार कोण जिंकणार...?
- आर्टिकल 370 - 3 पुरस्कार
- अमरन - 3 पुरस्कार
- पुष्पा 2 - 2 पुरस्कार
- कल्की 2898 एडी - 2 पुरस्कार
- महाराजा - 2 पुरस्कार
- कॅप्टन मिलर - 2 पुरस्कार
- ब्रह्मयुगम - 2 पुरस्कार
- मिथ्या - 2 पुरस्कार
- कमेटी कुर्रोल्लू - 2 पुरस्कार
फीचर फिल्म श्रेणी...
- सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक - राजुकमार पेरियासामी (फिल्म अमरन)
- सर्वोत्कृष्ट पटकथा - सुकुमार (पुष्पा 2)
- सर्वोत्कृष्ट संगीत - शाश्वत सचदेव (आर्टिकल 370)
- राष्ट्रीय आणि सामाजिक मूल्यांवरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट - कॅप्टन मिलर
- सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार - रिद्धिमान बॅनर्जी, तपोमिया चक्रवर्ती, गीताश्री चक्रवर्ती, अरुणदेव पोथुला आणि आतिश एस. शेट्टी
- सर्वोत्कृष्ट छायांकन : शहनाद जलाल (ब्रह्मयुग)
- सर्वोत्कृष्ट संवाद लेखक: वेंकी अटलूरी (लकी भास्कर)
- सर्वोत्कृष्ट निर्मिती रचना: कल्की 2898 एडी
- सर्वोत्कृष्ट अॅक्शन दिग्दर्शन: अनल अरसु (चित्रपट: महाराजा)
- सर्वोत्कृष्ट मेकअप आर्टिस्ट: कमलेश कुरिल्लू
- सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा रचना: दिपाली नूर आणि शीतल शर्मा (चित्रपट: पुष्पा 2)
- सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत: जी.व्ही. प्रकाश (चित्रपट: अमरन)
- सर्वोत्कृष्ट गीत: मनोज मुंतशीर (चित्रपट: मैदान)
- सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक: अमय जोधपूरकर (चित्रपट: घरात गणपती)
- सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिका: वैकोम विजयलक्ष्मी (चित्रपट: एआरएम)
- सर्वोत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शन: विजय गांगुली (चित्रपट: स्त्री 2)
- सर्वोत्कृष्ट साउंड डिजाइन: मानस चौधरी (चित्रपट: भूल भुलैया 3)
- सर्वोत्कृष्ट संपादन: आर. कलैवन्नन (चित्रपट: अमरन)
प्रादेशिक चित्रपट श्रेणी...
- सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट: श्रीकांत
- सर्वोत्कृष्ट तमिळ चित्रपट: रायन
- सर्वोत्कृष्ट तेलुगू चित्रपट: कमिटी कुर्रोलू
- सर्वोत्कृष्ट मल्याळम चित्रपट: फेमिनिची फातिमा
- सर्वोत्कृष्ट कन्नड चित्रपट: मिथ्या
- सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट: मुक्काम पोस्ट बोंबिलवाडी
- सर्वोत्कृष्ट बंगाली चित्रपट: चलचित्र एखोन
- सर्वोत्कृष्ट गुजराती चित्रपट: मारण
- सर्वोत्कृष्ट आसामी चित्रपट: जुईफूल
- सर्वोत्कृष्ट ओडिया चित्रपट: लाहरी
- सर्वोत्कृष्ट गढवाली चित्रपट: ढोली
- सर्वोत्कृष्ट मणिपुरी चित्रपट: सुनिता
- सर्वोत्कृष्ट कोकणी चित्रपट: मोग असुम
- सर्वोत्कृष्ट तुलू चित्रपट: इच्चू
स्पेशल मेंशन (फीचर)
1. धनुष, कॅप्टन मिलर
2. सुरेन जी, मिथ्याग्यान
नॉन-फीचर फिल्म श्रेणी
- सर्वोत्कृष्ट नॉन-फीचर फिल्म: भंगार
- सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शक: आंगेन
- सर्वोत्कृष्ट चरित्र: काकोरी
- सर्वोत्कृष्ट कला आणि संस्कृती चित्रपट: मैं निदा
- सर्वोत्कृष्ट ॲनिमेशन फिल्म: टण्ड एज वॉटर
सामाजिक आणि पर्यावरणीय मूल्यांना प्रोत्साहन देणारा सर्वोत्कृष्ट चित्रपट: पिपलांत्री: ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म
- सर्वोत्कृष्ट माहितीपट: राम-नामी
- सर्वोत्कृष्ट लघुपट : हमसफर
- सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन: आनंद एल. राय, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी - अ सिम्बॉल ऑफ युनिटी
- सर्वोत्कृष्ट ध्वनी संयोजन: टी. एस. हरि हर सुधन, ब्लू
- सर्वोत्कृष्ट छायांकन: अँडर्स रेन्सन, (चित्रपट: लाइफ इन लूम)
- सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन: शिवपाल सिंह कांग, परत 41°च्या मागावर
- सर्वोत्कृष्ट संपादन: मनवीर जरसोलिया, एनडीयू
- सर्वोत्कृष्ट निवेदक/व्हॉईस ओव्हर: सौदामिनी जयचंद्रन, लिटल प्लॅनेट: अ टेल ऑफ फ्रॉग्स
स्पेशल मेंशन (नॉन-फीचर)
1. भद्रकाली नाटकम
2. चोला डोरा
3. सुई