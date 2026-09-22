72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त कार्तिक आर्यन गुजरातमध्ये पोहोचला, 'या' कलाकारांना दिले जाईल पुरस्कार
72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यानिमित्त कार्तिक आर्यन गुजरातमध्ये आहे. आता त्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 2:41 PM IST
हैदराबाद : 22 सप्टेंबर रोजी केवडिया जिल्ह्यातील एकता नगर येथे 72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार होणार असल्यानं 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' हे गुजरातमध्ये आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. या प्रतिष्ठित सोहळ्यासाठी भव्य मंडप, वातानुकूलित डोम आणि पाहुण्यांसाठी विस्तृत व्यवस्थेसह कार्यक्रमस्थळाला एक भव्य रूप देण्यात आलंय. दरम्यान दुपारी 3 वाजता सुरू होणाऱ्या या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करतील. या बहुप्रतीक्षित सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता कार्तिक आर्यन हा गुजरातला गेला आहे.
कार्तिक आर्यनचं झालं स्वागत : 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यासाठी देशभरातील चित्रपट कलाकार गुजरातच्या नर्मदा जिल्ह्यातील एकता नगर (केवडिया) येथे दाखल होऊ लागले आहेत. कार्तिक कार्यक्रमस्थळी दाखल होत असल्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील या सोहळ्याला उपस्थित राहिलेल्या कार्तिकचे हॉटेलमध्ये ढोल, हार, आरती आणि टिळा लावून स्वागत करण्यात आले. एका व्हिडिओमध्ये, हा अभिनेता गर्दीसोबत फोटोसाठी पोझ देतानाही दिसत आहे.
चित्रपटसृष्टीतील कामगिरीबद्दलचे पुरस्कार : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 22 सप्टेंबर रोजी 2024 सालासाठी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कामगिरीबद्दलचे पुरस्कार प्रदान करेल. ज्येष्ठ कन्नड अभिनेता अनंत नाग यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील योगदानाबद्दल आणि पाच दशकांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीबद्दल 2024चा दादासाहेब फाल्के पुरस्कार दिला जाईल. दादासाहेब फाल्के पुरस्कार निवड समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारनं या महिन्याच्या सुरुवातीला घोषणा केली. 2024च्या चित्रपट वर्षातील प्रमुख सन्मानांमध्ये, 'आर्टिकल 370'ला सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म म्हणून, तर 'भंगार'ला सर्वोत्कृष्ट नॉन-फीचर फिल्म पुरस्कार आणि 'राम-नामी'ला सर्वोत्कृष्ट माहितीपट म्हणून निवडण्यात आले आहे.
'या' कलाकारांना पुरस्कार मिळेल : तसेच ममूटी आणि कार्तिक आर्यन यांना अनुक्रमे 'ब्रह्मयुगम' आणि 'चंदू चॅम्पियन'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार विभागून दिला जाणार आहे 'आर्टिकल 370'साठी यामी गौतमची सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून निवड झाली आहे. रणदीप हुड्डाला 'स्वतंत्र वीर सावरकर'साठी दिग्दर्शकाच्या सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा पुरस्कार मिळेल. या पुरस्कारांमध्ये अनेक व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी आणि समीक्षकांनी प्रशंसलेल्या चित्रपटांनाही सन्मानित केलं जाणार आहे. 'कल्की 2898 एडी'नं सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा पुरस्कार जिंकला, तर दिग्दर्शक राजकुमार पेरियासामी यांच्या 'अमरन'ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा पुरस्कार मिळाला आहे.