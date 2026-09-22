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72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार: अनंत नाग यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कारानं करण्यात आलं सन्मानित, पाहा येथे संपूर्ण वितजेत्यांची यादी...

72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार हा सोहळा पार पडला आहे. या कार्यक्रमात अनंत नाग यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

72nd national film awards
72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार (Doordarshan National)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 7:11 PM IST

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हैदराबाद : 72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मंगळवार, 22 सप्टेंबर रोजी गुजरातमध्ये पार पडला. 1954मध्ये स्थापित झालेला हा पुरस्कार सोहळा, चित्रपट क्षेत्रातील देशातील सर्वात प्रतिष्ठित सन्मानांपैकी एक आहे. हे पुरस्कार फीचर फिल्म्स, नॉन-फीचर फिल्म्स आणि चित्रपट लेखनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी दिले जातात. यात विविध भाषा, प्रदेश आणि फॉरमॅटमधील चित्रपट निर्मात्यांनाही सन्मानित केलं जातं. 2024मध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू स्वतः हे पुरस्कार प्रदान केले. हा सोहळा दुपारी 3 वाजता सुरू झाला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांना समर्पित 182 मीटर उंच 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'साठी ओळखल्या जाणाऱ्या केवडिया येथे हा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. दरम्यान या सोहळ्यामध्ये अनेक दशकांच्या कारकिर्दीत भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनंत नाग यांच्या उत्कृष्ट योगदानाची दखल घेऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पुरस्कारानं सन्मानित केलं. तसेच अभिनेता - ममूटी आणि कार्तिक आर्यन यांना अनुक्रमे 'ब्रह्मयुगम' आणि 'चंदू चॅम्पियन'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार विभागून दिला गेला आहे. यामी गौतम धरला 'आर्टिकल 370'साठी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आता कुठल्या अभिनेत्याला कोणते पुरस्कार मिळाले, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

सर्वोत्कृष्ट प्रमुख अभिनेता

चित्रपट - चंदू चॅम्पियन (हिंदी)

अभिनेता - कार्तिक आर्यन

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट प्रमुख अभिनेत्री

चित्रपट - 'आर्टिकल 370' (हिंदी)

अभिनेत्री - यामी गौतम धर

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता

चित्रपट - भक्त (हिंदी)

सहाय्यक अभिनेता - संजय मिश्रा

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म

चित्रपट - 'आर्टिकल 370'(हिंदी)

निर्माता - जिओ स्टुडिओज आणि बी62 स्टुडिओ

प्रतिनिधी - आदित्य धर

दिग्दर्शक - आदित्य सुहास जांभळे

स्वर्ण कमल

दिग्दर्शकाचा सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपट

चित्रपट: स्वतंत्र वीर सावरकर (हिंदी)

दिग्दर्शक: रणदीप हुड्डा

स्वर्ण कमल

संपूर्ण मनोरंजन देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटासाठी पुरस्कार

चित्रपट - कल्की 2898 एडी (तेलुगू)

दिग्दर्शक - नाग अश्विन सिंगिरेड्डी

सुवर्ण कमळ

प्रमुख भूमिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता

चित्रपट - ब्रमायुगम (मल्याळम)

अभिनेता - मामूटी

रौप्य

सहाय्यक भूमिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री

चित्रपट - मिथ्या (कन्नड)

सहाय्यक अभिनेत्री - रूपश्री वर्काडी

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकार

चित्रपट - मिथ्या (कन्नड)

बालकलाकार - आतिश एस. शेट्टी

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकार

चित्रपट - 35-चिन्ना कथा काडु (तेलुगू)

बालकलाकार - अरुण देव पोथुला

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकार

चित्रपट - ओंको की कोथिन (बंगाली)

बाल कलाकार - गीताश्री चक्रवर्ती

बालकलाकार - तपोमोय देब

बाल कलाकार - रिद्धिमान बॅनर्जी

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिका

चित्रपट - ए. आर. एम (मल्याळम)

महिला गायिका - वैकोम विजयालक्ष्मी

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शन

चित्रपट - स्त्री 2 (हिंदी)

कोरिओग्राफर - विजय गांगुली

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट कृती दिग्दर्शन

चित्रपट - महाराजा (तमिळ)

स्टंट कोरिओग्राफर - अनल अरासु

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट पटकथा (संवाद लेखक)

चित्रपट - लकी भास्कर (तेलुगू)

संवाद लेखक - वेंकी अट्लूरी

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट पटकथा लेखक (रूपांतरित)

चित्रपट - स्वरगंधर्व सुधीर फडके (मराठी)

पटकथा लेखक - योगेश शिवराम देशपांडे

रौप्य

सर्वोत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी

चित्रपट - ब्रह्मयुगम (मल्याळम)

सिनेमॅटोग्राफर - शहनाद जलाल

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट पुरुष पार्श्वगायक

चित्रपट - घरत गणपती (मराठी)

पुरुष गायक - अभय जोधपूरकर

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट पटकथा लेखक (ओरिजिनल)

चित्रपट - पुष्पा - द रुल भाग 2 (तेलुगू)

पटकथा लेखक - बांडरेड्डी सुकुमार

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट प्रॉडक्शन डिझाइन

चित्रपट - कल्की 2898 एडी (तेलुगू)

प्रॉडक्शन डिझायनर - नितीन जिहानी चौधरी

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन

चित्रपट - आर्टिकल 370 (हिंदी)

संगीत दिग्दर्शक (गाणी) - शाश्वत सचदेव

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन

चित्रपट - अमरन (तमिळ)

संगीत दिग्दर्शक (पार्श्वसंगीत) - जी.व्ही. प्रकाश कुमार

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट आसामी चित्रपट

चित्रपट - जुईफुल

निर्माते - जादुमोनी दत्ता, रिटा दत्ता आणि नंदिनी शर्मा दत्ता

प्रतिनिधी - रिता दत्ता

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट बंगाली चित्रपट

फिल्म-मूव्ही आईज

निर्माता- अंजन दत्त प्रोडक्शन

प्रतिनिधी-नील दत्त

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट तमिळ चित्रपट

चित्रपट- रायन

दिग्दर्शक-धनुष

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट मणिपुरी चित्रपट

चित्रपट - सुनिता

निर्माते – स्काईलाइन पिक्चर्स, खुमन लेइपाक पिक्चर्स, एचएम प्रोडक्शन आणि कल्चरल सोसाइटी खुमन महेइकोल प्रोडक्शन

प्रतिनिधी – युमनाम ब्रोजेन सिंग

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट तेलुगू चित्रपट

फिल्म समिति कुरोलु (तेलुगू)

दिग्दर्शक - यदु वामसी

रौप्य कमल

सर्वोत्कृष्ट तेलुगू चित्रपट

चित्रपट - समिति कुर्रोलू

निर्माता - पिंक एलिफंट पिक्चर्स एलएलपी आणि श्री राधा दामोदरा स्टुडिओ

प्रतिनिधी - निहारिका कोनिडेला

रौप्य कमल

स्पेशल मेशन

साउंड मिक्स इंजिनीअर: सुरेन जी.

चित्रपट: मेयजगन (तमिळ)

सर्वोत्कृष्ट गुजराती चित्रपट

चित्रपट- मारन

दिग्दर्शक- अभिषेक जैन

रौप्य

सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट

चित्रपट - श्रीकांत

दिग्दर्शक- तुषार हिरानंदानी

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट कन्नड चित्रपट

चित्रपट-मिथ्या

दिग्दर्शक-सुमंत भट्ट

रौप्य

सर्वोत्कृष्ट कोकणी चित्रपट

चित्रपट - मोग असुम

निर्माते – फ्लोइंग मांडोवी फिल्म्स, आर.एस. क्रिएशन्स आणि कठपुतली आर्ट्स अँड फिल्म्स

प्रतिनिधी – शरद मित्तल

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट मल्याळम चित्रपट

चित्रपट - फेमिनिची फातिमा

निर्माते - 1001 कहानियां एवं ए.एफ.डी. सिनेमाज

प्रतिनिधी: थमार मोन करुवंता वलप्पि

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट ओडिया चित्रपट

चित्रपट - लहरी

दिग्दर्शक - अमर्त्य भट्टाचार्य

रौप्य कमळ

स्पेशल मेंशन

चित्रपट श्रेणीतील विजेत्यांचा सन्मान केला जात आहे. अभिनेता धनुषला 'कॅप्टन मिलर' या चित्रपटासाठी विशेष उल्लेखात राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.

सर्वोत्कृष्ट नॉन-फीचर चित्रपट

सुमिरा रॉय यांनी मराठी आणि इंग्रजीमध्ये बनवलेल्या 'भंगार' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट नॉन-फीचर चित्रपटाचा पुरस्कार पटकावला. त्यांनी या चित्रपटाच्या निर्मात्या आणि दिग्दर्शिका अशा दोन्ही भूमिका साकारल्या असून, चित्रपटाला 'सुवर्ण कमळ' पुरस्कार मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, नॉन-फीचर चित्रपटांसाठीची श्रेणी प्रथमच सुरू करण्यात आली होती.

दिग्दर्शकाचा सर्वोत्कृष्ट पदार्पण नॉन-फीचर चित्रपट

रवी राज मुर्मू यांनी 'अंगेन' या संथाली चित्रपटासाठी दिग्दर्शकाच्या सर्वोत्कृष्ट पदार्पण चित्रपटाचा पुरस्कार पटकावला. या पुरस्कारासोबत सुवर्ण कमळ पुरस्कारही दिला जातो.

सर्वोत्कृष्ट चरित्रात्मक/ऐतिहासिक पुनर्रचना/संकलन चित्रपट

चित्रपट - काकोरी (हिंदी)

दिग्दर्शक - कमलेश कुमार मिश्रा

रौप्य कमळ

सर्वोत्कृष्ट कला/सांस्कृतिक चित्रपट

चित्रपट - मैं निदा (हिंदी)

निर्माता - संप्राशन मल्टी मीडिया प्रा. लि.

प्रतिनिधी - अतुल गंगवार

रौप्य कमळ

सामाजिक आणि पर्यावरणीय मूल्यांना प्रोत्साहन देणारा सर्वोत्कृष्ट नॉन-फीचर चित्रपट

दिग्दर्शक सूरज कुमार यांना ' पिपलांत्री - ए टेल ऑफ इको-फेमिनिज़्म' (हिंदी, राजस्थानी आणि इंग्रजी) या चित्रपटासाठी रौप्य कमळ पुरस्कार मिळाला.

सर्वोत्कृष्ट ॲनिमेशन चित्रपट

दिग्दर्शक, निर्माता आणि ॲनिमेटर: जोशी बेनेडिक्ट (चित्रपट: टच्ड ॲज वॉटर (मूक)) यांना रौप्य कमळ पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले.

सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन

दिग्दर्शक: आनंद एल. राय (चित्रपट: स्टॅच्यू ऑफ युनिटी - सिम्बॉल ऑफ युनिटी (हिंदी)) यांना सुवर्ण कमळ पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले.

सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन

संगीत दिग्दर्शक: शिवपाल सिंग कांग (चित्रपट: 'परात 41°च्या मगावर' (मराठी)) यांना रौप्य कमळ पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले.

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट समीक्षक (हिंदी)

राष्ट्रपतींनी संजीव श्रीवास्तव यांना पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले.

सिनेमावरील सर्वोत्कृष्ट पुस्तक

लेखक: डॉ. प्रदीप केंचनुरू

प्रकाशक: दर्पण बुक्स

चित्रपट: नानिरुवुदे निमगागी

नानिरुवुडे नमागागी: कन्नड सिनेमादा थथवा मथु राजकेया (कन्नड)

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