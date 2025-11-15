अमरावतीत राज्य हौशी नाट्य स्पर्धेचं उद्घाटन, 64 वर्षांपासून शहरात रंगतेय स्पर्धा
अमरावती येथे 64व्या हौशी राज्य नाट्य स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी सायंकाळी किन्नर गुरु सोनाबाई यांच्या हस्ते या नाट्य स्पर्धेचं उद्घाटन झालं.
Published : November 15, 2025 at 1:21 PM IST
अमरावती : महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत अमरावतीत गेल्या 64 वर्षांपासून हौशी राज्य नाट्य स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात किन्नर गुरु सोनाबाई यांच्या हस्ते या नाट्य स्पर्धेचं उद्घाटन झालं. विनोद सुरुशे लिखित माणुसकी या नाटकाच्या प्रयोगानं या स्पर्धेची सुरुवात झाली. 29 नोव्हेंबरपर्यंत ही स्पर्धा चालणार आहे.
विशेष म्हणजे, विदर्भाची सांस्कृतिक नगरी अशी ओळख असलेल्या अमरावती शहरातील रसिकांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात दीनानाथ मंगेशकर आणि बालगंधर्व यांच्या पडत्या काळात त्यांना आधार दिला होता. आजही नाटकांना अमरावतीत भरभरून प्रतिसाद मिळतो. विशेष म्हणजे, हौशी राज्य नाट्य स्पर्धा ही येथील रसिकांसाठी खास मेजवानीच ठरते.
अमरावतीत नाटकाला दाद देणारे रसिक - अॅड. चंद्रकांत डोरले : अमरावतीत नाटकाला दाद देणारे रसिक आहेत, असं राज्य नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष अॅड. चंद्रकांत डोरले यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. अमरावती शहरात फार पूर्वीपासून नाटकावर प्रेम करणारे रसिक आहेत. दीनानाथ मंगेशकर आणि बालगंधर्व यांच्या पडत्या काळात अमरावतीकर रसिकांनी त्यांना मोठा प्रतिसाद देत त्यांना आधार दिला होता. शरद पोंक्षे यांनी सादर केलेलं 'सावरकर' हे नाटक आजही अमरावतीकरांच्या स्मरणात आहे. मोहन जोशी यांचं अमरावतीकर रसिकांवर आणि अमरावतीच्या रसिकांचं मोहन जोशी यांच्यावर भरपूर प्रेम आहे आणि ते कायम राहील, असंही डोरले म्हणाले.
शरद पोंक्षे यांचा खास किस्सा : नाटकात सावरकरांची भूमिका सादर करण्यासाठी शरद पोंक्षे अमरावतीत आले होते. त्यावेळी ते आजारी असल्यानं डॉक्टरांनी अमरावतीला जाऊ नका असा सल्ला दिला होता, तरीही ते आले. त्यांनी दिवसभर काहीही खाणार नाही, रात्री नाटक झाल्यावर फक्त मूग डाळीची खिचडी खाणार असल्याचं आयोजकांना सांगितलं. रात्री नाटक सादर झाल्यानंतर आयोजक निघून गेले. यामुळे शरद पोंक्षे यांना राहायचं कुठे आणि मुगाची खिचडी कुठून मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी नाट्य परिषद त्यांच्या मदतीला धावून आली. नाट्य परिषदेच्या सदस्यांच्या घरून त्यांच्यासाठी मूग डाळीची खिचडी रात्री साडेबारा वाजता आणली होती, अशी आठवणही चंद्रकांत डोरले यांनी यावेळी सांगितली.
'पंचशील आणि गोपाल टॉकीजमध्ये व्हायची राज्य नाट्य स्पर्धा' : महाराष्ट्र शासनानं राज्य नाट्य स्पर्धेला 1960 मध्ये सुरुवात केली. विदर्भात पूर्वी अमरावती आणि नागपूर ही दोनच केंद्रं होती. आता अकोला आणि चंद्रपूर या दोन नवीन केंद्रांवरही स्पर्धा सुरू झाल्या आहेत. अगदी सुरुवातीच्या नाट्य स्पर्धा अमरावतीत पंचशील टॉकीज आणि गोपाल टॉकीजमध्ये व्हायच्या. या दोन्ही टॉकीजमध्ये जिथं पडदा लावला जायचा, त्या ठिकाणी मोठी जागा उपलब्ध असल्यानं तिथं स्टेज बनवून राज्य नाट्य स्पर्धा आयोजित केल्या जायच्या, अशी आठवणदेखील चंद्रकांत डोरले यांनी सांगितली.
राज्य नाट्य स्पर्धेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन : 64व्या राज्य नाट्य स्पर्धेत अत्यंत दर्जेदार नाटकं सादर होत आहेत. अमरावतीकरांनी मोठ्या संख्येनं नाटकांच्या या मेजवानीचा आस्वाद घ्यावा, असं आवाहन नाट्य परिषद नियामक मंडळाचे अॅड. प्रशांत देशपांडे यांनी केलं आहे. अमरावती शहराला नाटकांचा समृद्ध इतिहास आणि नाट्य परंपरा लाभली आहे. हा नाटकांचा सुवर्णकाळच म्हणावा लागेल. दिवंगत राजाभाऊ मोरे यांच्यासारखी व्यक्ती सलग 50 वर्षे नाटक जगली. आजही अनेक चांगले नवे कलावंत आपली नाट्यकला सादर करत आहेत. अमरावतीकर रसिकांनी सायंकाळी 7 वाजता सुरू होणाऱ्या या नाटकांना भरभरून प्रतिसाद द्यावा, असं आवाहन अॅड. प्रशांत देशपांडे यांनी केलं.
या नाटकाचं सादरीकरण होणार :
- 15 नोव्हेंबर: श्वेतवर्णी शामकर्णी
- 16 नोव्हेंबर : एकेक पान गळावया
- 17 नोव्हेंबर : मीच तो
- 18 नोव्हेंबर : ओॲसिस
- 19 नोव्हेंबर : कट पिस सासू
- 20 नोव्हेंबर: जेंडर अन आयडेंटीटी
- 21 नोव्हेंबर : द व्हलचर अँड द लिटिल गर्ल
- 22 नोव्हेंबर : उत्तरायण
- 23 नोव्हेंबर : सखी गं सखी
- 24 नोव्हेंबर : वारकरी
- 25 नोव्हेंबर : दशानन
- 26 नोव्हेंबर : तलाई कुंतल
- 27 नोव्हेंबर : जनावर व्हाया माणूस
- 28 नोव्हेंबर : चक्रव्यूह
- 29 नोव्हेंबर : अपराजित
हेही वाचा
- 170 वर्षांपासून मराठी नाटकांना प्रेक्षकांचा मिळतोय उदंड प्रतिसाद; काय आहे मराठी रंगभूमी दिनाचा इतिहास?
- विजय तेंडुलकर लिखित मराठीतलं 'माइलस्टोन' नाटक ‘घाशीराम कोतवाल’ आता हिंदी रंगभूमीवर!
- चंद्रकांत कुलकर्णी 'तोडी मिल फँटसी' सारखं काही घेऊन आले तर मी रंगभूमीवर नक्कीच पुनरागमन करेन - अभिनेता अंकुश चौधरी...