हृदयनाथ मंगेशकर अन् सलीम खान यांना 'जीवनगौरव'! 62 वा महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळा 9 सप्टेंबरला
ज्येष्ठ लेखक सलीम खान यांना राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कार, तर अभिनेत्री राणी मुखर्जी यांना राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
Published : September 6, 2026 at 4:37 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या समृद्ध चित्रपट परंपरेचा गौरव करणारा 62वा महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळा बुधवारी (9 सप्टेंबर) सायंकाळी 6 वाजता प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिरात आयोजित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीनं आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या आयोजनातून हा सोहळा होणार आहे.
या सोहळ्यात मराठी चित्रपटसृष्टीतील उल्लेखनीय योगदानाचा गौरव करण्यात येणार आहे. तसेच व्ही. शांताराम आणि राज कपूर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ जीवनगौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कारांचं वितरणही करण्यात येणार आहे.
हृदयनाथ मंगेशकर, सलीम खान यांना जीवनगौरव पुरस्कार : चित्रपटसृष्टीतील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल ज्येष्ठ संगीतकार पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांना व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार, तर अभिनेते-दिग्दर्शक प्रसाद ओक यांना व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. तसेच ज्येष्ठ पटकथा लेखक सलीम खान यांना राज कपूर जीवनगौरव पुरस्कार, तर अभिनेत्री राणी मुखर्जी यांना राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुरस्कारांचं वितरण होणार आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. तसेच विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचीही विशेष उपस्थिती राहणार आहे.
पुरस्कार सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू : महाराष्ट्राच्या चित्रपटसृष्टीतील कलावंत, तंत्रज्ञ आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांचा सन्मान करणाऱ्या 62व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. गेल्या 61 वर्षांहून अधिक काळ मराठी चित्रपटकर्मींच्या कलात्मक योगदानाचा गौरव करणारा हा पुरस्कार सोहळा यंदा महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर पोहोचला आहे.
या पुरस्कार सोहळ्याची तयारी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
“महाराष्ट्राच्या समृद्ध चित्रपट आणि सांस्कृतिक परंपरेला आकार देणाऱ्या दिग्गजांच्या योगदानाचं स्मरण करत, नव्या पिढीतील कलाकारांना प्रेरणा देण्याचे काम या पुरस्कारांच्या माध्यमातून सातत्यानं केलं जातं. पुरस्कार सोहळा भव्य आणि दिमाखदार पद्धतीनं पार पडावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक तयारी करण्यात येत आहे,” असं महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील यांनी सांगितलं.