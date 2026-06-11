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'370 बिर्याणी' वादानंतर, 'मेडिकल रूममध्ये मृतदेहांच्या खाजगी अवयवांची खिल्ली उडवली, प्रणीत मोरेच्या शोमधील महिला डॉक्टरची अश्लील टिप्पणी...

'370 की बिर्याणी' वादानंतर प्रणीत मोरेच्या शोमधील एका महिला डॉक्टरचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Pranit more
प्रणीत मोरे (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 11:15 AM IST

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हैदराबाद : 370 रुपयांच्या बिर्याणीच्या वादावरून वाढत्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर, कॉमेडियन आणि बिग बॉस 19चा स्पर्धक प्रणित मोरेवर अनेकजण टीका करत आहे. याशिवाय त्यानं आपलं इंस्टाग्राम अकाउंट निष्क्रिय केलंय. स्टँड-अप शोमधील एका व्हायरल क्लिपवर ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्यानंतर त्यानं हे पाऊल उचललं. अलीकडील स्टँड-अप शोमधील एका व्हायरल क्लिपवर ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्यानंतर त्याचे इंस्टाग्राम प्रोफाइल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नसल्याचे आढळून आले. गेल्या आठवड्यात, प्रणितनं एक व्हायरल व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये एका दर्शकानं ज्याची ओळख नंतर हरियाणाच्या गुरुग्रामचा रहिवासी असलेला 23 वर्षीय हिमांशू जांगरा म्हणून झाली, त्यानं आपला एक विचित्र डेटिंगचा अनुभव सांगितला होता. ही क्लिप ऑनलाइन प्रचंड व्हायरल झाली. अनेक यूजर्सनं यानंतर मोरे आणि जांगरा यांच्यावर टीका केली.

प्रणित मोरे आणि हिमांशू जांगरावर झाली टीका : या टीकेनंतर मंगळवारी जांगराला त्याच्या नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं. दुसऱ्या दिवशी, बुधवारी, प्रणित मोरेचे इंस्टाग्राम अकाउंटदेखील ऑफलाइन झालं. तसेच त्याचे दुसरे अकाउंट, @maharashtrianbhau, ज्याचे दहा लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत, ते अजूनही उपलब्ध आहे, जिथे तो मराठी स्टँड-अप कॉमेडीचे व्हिडिओ शेअर करतो. दरम्यान एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये जांगरानं मुलीसोबतच्या डेटवर चिकन बिर्याणी सुमारे 370 रुपये खर्च केले होते आणि त्या बदल्यात त्याला काहीतरी मिळायला हवे होते. आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल स्पष्टीकरण देताना तो म्हणाला की, त्यानं जेवणावर 370 खर्च केल्यामुळं, त्याला त्याच्या गर्लफ्रेंडकडून या गुंतवणुकीवर 'परतावा' मिळायला हवा होता. तो म्हणाला, "मी म्हणालो होतो की, जर मी 370 खर्च केले असतील, तर मी ते नक्कीच वसूल करेन."

Pranit more
प्रणीत मोरे (Instagram Post)

मृतदेहांच्या गुप्तांगांची खिल्ली उडवली : हिमांशू जांगराला आणि मोरेवर सध्या सोशल मीडियावर खूप टीका होत आहे. तसेच मोरेने हा व्हिडिओ त्याच्या यूट्यूब अकाउंटवर देखील शेअर केला होता, आता तो हटवण्यात आला आहे.याव्यतिरिक्त, कुशा कपिला, उर्फी जावेद आणि डॉली सिंग यांच्यासह अनेक इन्फ्लुएन्सर्सनी या कॉमेडियनवर आक्षेप घेतला आहे. अनेक यूजरनं हिमांशू जांगरा आणि कॉमेडियन या दोघांना दोषी असल्याचं म्हटलंय. या टीकेला उत्तर देताना, प्रणित मोरेनं इन्स्टाग्रामवर माफी मागितली. त्यानं लिहिले, "मी अलीकडेच एका क्राउडवर्क व्हिडिओबद्दलची टीका पाहिली. प्रेक्षकांमधील एका व्यक्तीनं केलेल्या टिप्पण्या माझ्या मतांशी जुळत नव्हत्या. आता मला वाटते की, हसून पुढं जाण्याऐवजी मी त्या टिप्पण्यांना उत्तर द्यायला हवं होतं. ती माझी चूक होती." यावरून होणाऱ्या टीकेच्या दरम्यान, सोशल मीडियावर एका महिला डॉक्टरचे प्रकरण समोर आलं आहे, जी पुरुषांच्या मृतदेहांच्या गुप्तांगांची खिल्ली उडवताना दिसली होती.

तिच्या वक्तव्यांमुळं अनेकांना धक्का बसला आणि हिमांशूप्रमाणेच तिनेही खूप वाईटप्रकरे भाष्य केलं. या मुलीचं नाव सेजल पवार आहे. तिनं तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट प्रायव्हेट केले आहे. तिच्या इंस्टाग्राम बायोनुसार, ती सध्या मुंबईतील केईएम रुग्णालयात कार्यरत आहे. आता तिलाही नोकरीवरून काढून टाकावं ही मागणी सोशल मीडियावर होत आहे.

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