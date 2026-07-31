अनीस बज्मी दिग्दर्शित ‘मुझसे शादी करोगी’ला 22 वर्षे पूर्ण
सलमान खान, अक्षय कुमार आणि प्रियांका चोप्रा अभिनीत ‘मुझसे शादी करोगी’ला 22 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानंतर अनीस बज्मी यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 10:50 AM IST
हैदराबाद : 30 जुलै रोजी दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांच्या 'मुझसे शादी करोगी' या सुपरहिट विनोदी चित्रपटाला प्रदर्शित होऊन 22 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या विशेष प्रसंगी दिग्दर्शकानं चित्रपटातील दृश्यांचा एक विशेष व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यांनी या पोस्टद्वारे कलाकार, तंत्रज्ञ आणि प्रेक्षकांचे आभार मानले, ज्यांनी या चित्रपटाला सदैव मनोरंजक बनवले.
'मुझसे शादी करोगी'ला 22 वर्ष पूर्ण : आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर ही क्लिप शेअर करताना अनीस बज्मी यांनी लिहिलं,'मुझसे शादी करोगी'ची 22 वर्षे साजरी करत आहे. हा चित्रपट प्रेम, हास्य आणि अविस्मरणीय आठवणींनी भरलेला आहे.'यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं की, 'अविश्वसनीय कलाकार, तंत्रज्ञ आणि प्रेक्षकांचा मी सदैव ऋणी आहे, ज्यांनी या चित्रपटाला खूप प्रेमानं स्वीकारलं. तुमच्या प्रेमामुळेच हा प्रवास खऱ्या अर्थानं कालातीत ठरला आहे.'
'मुझसे शादी करोगी' चित्रपट ठरला हिट : 30 जुलै 2004 रोजी प्रदर्शित झालेला 'मुझसे शादी करोगी' हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय विनोदी चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. यात सलमान खान, अक्षय कुमार आणि प्रियांका चोप्रा यांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलंय. अनीस बज्मी यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि साजिद नाडियादवाला यांच्या 'नाडियादवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंट' बॅनरखाली निर्मित हा चित्रपट त्या वर्षातील सर्वात मोठ्या व्यावसायिक यशांपैकी एक ठरला आहे.
'मुझसे शादी करोगी' चित्रपटाबद्दल : रोमँटिक-कॉमेडी सलमान खानचं 'समीर' पात्राभोवती फिरणारी या चित्रपटाची कहाणी आहे. समीर हा रागीट स्वभावाचा तरुण असतो, जो नव्यानं सुरुवात करण्याच्या आशेनं गोव्याला जातो. तिथे त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या प्रियांका चोप्राच्या ('राणी') प्रेमात पडतो. तो राणीला पटविण्यासाठी खूप प्रयत्न करताना दिसतो. मात्र अक्षय कुमारनं साकारलेला त्याचा आनंदी स्वभावाचा रूममेट (सनी) हा त्याच्या कामांमध्ये सतत व्यत्यय आणतो. सनीच्या मजेशीर खोड्यांमुळं एकापाठोपाठ एक विनोदी गैरसमज निर्माण होते. त्यामुळं त्याला आणखी राग येत असतो. अचूक कॉमिक टायमिंग आणि लक्षात राहणारे संवाद यांनी नटलेल्या या चित्रपटात अमरीश पुरी, राजपाल यादव, सतीश शाह, कादर खान, सुप्रिया कर्णिक,कुरुश देबू , शशिकला, आणि परवीन डब्बास यांसारख्या कलाकार आहेत. साजिद-वाजिद आणि अनु मलिक यांनी संगीतबद्ध केलेली आणि जलीस शेरवानी यांनी लिहिलेली गाणीही या चित्रपटाला खूप विशेष बनवते. 'जीने के हैं चार दिन', 'लाल दुपट्टा', 'रब करे', 'आजा सोनिये' यांसारखी गाण्यामुळं चित्रपट प्रचंड लोकप्रिय ठरला होता.