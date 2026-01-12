ETV Bharat / entertainment

2026 गोल्डन ग्लोब्समध्ये 'के-पॉप डेमन हंटर्स'नं सर्वोत्कृष्ट ॲनिमेटेड मोशन पिक्चरचा पुरस्कार जिंकला...

नेटफ्लिक्सच्या जागतिक स्तरावर गाजलेल्या 'के-पॉप डेमन हंटर्स'नं आपल्या वाढत्या संग्रहात आणखी एका पुरस्काराची भर घातली आहे. यानं गोल्डन ग्लोब्समध्ये पुरस्कार पटकावला आहे.

kpop demon hunters
के-पॉप डेमन हंटर्स (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 11:09 AM IST

1 Min Read
मुंबई - नेटफ्लिक्सच्या जागतिक स्तरावरील सनसनाटी चित्रपट 'केपॉप डेमन हंटर्स'नं आपल्या वाढत्या पुरस्कारांच्या संग्रहात आणखी एका ट्रॉफीची भर घातली आहे. क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्समधील विजयानंतर, या ॲनिमेटेड म्युझिकल ॲडव्हेंचरनं आता गोल्डन ग्लोब्समध्ये सर्वोत्कृष्ट ॲनिमेटेड मोशन पिक्चरचा पुरस्कार जिंकला आहे. सोनी पिक्चर्स ॲनिमेशन-समर्थित या चित्रपटानं 'आर्को', 'डेमन स्लेअर: किमेत्सु नो याइबा – द मूव्ही: इन्फिनिटी कॅसल', 'पिक्सारचा एलियो', 'लिटल अमेली ऑर द कॅरेक्टर ऑफ रेन' आणि डिस्नेचा अब्ज-डॉलरचा ब्लॉकबस्टर 'झूटोपिया 2' यांसारख्या बलाढ्य चित्रपटांना मागे टाकले. या विजयामुळं, ऑस्करच्या शर्यतीत 'केपॉप डेमन हंटर्स' एक प्रबळ दावेदार म्हणून उदयास आला आहे.

चित्रपटामध्ये आयडॉल संस्कृती : या चित्रपटाच्या यशाची गाथा त्याच्या प्रदर्शनापूर्वीच सुरू झाली होती. सह-दिग्दर्शिका आणि सह-लेखिका मॅगी कांग यांनी 2018 मध्ये पहिल्यांदा ही संकल्पना मांडली होती. हा प्रोजेक्ट के-पॉपवरील तिच्या प्रेमातून आणि ॲनिमेशनद्वारे कोरियन संस्कृती जगासमोर आणण्याच्या तिच्या इच्छेतून प्रेरित होता. सोनी-नेटफ्लिक्सच्या सह-निर्मिती म्हणून विकसित झालेल्या या चित्रपटानं विविध शैलींचे मिश्रण असलेला भव्य चित्रपट म्हणून आकार घेतला. यामध्ये आयडॉल संस्कृती आणि अलौकिक कृती यांचे मिश्रण होते. जूनमध्ये प्रदर्शित झालेला 'केपॉप डेमन हंटर्स' उन्हाळ्यातील एक अनपेक्षित सनसनाटी चित्रपट ठरला. हा चित्रपट लवकरच नेटफ्लिक्सचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक पाहिला गेलेला ठरला, ज्यानं जगभरात 325 दशलक्षाहून अधिक दर्शक मिळवले. हा आकडा प्लॅटफॉर्मच्या मागील विक्रमधारक 'रेड नोटिस'पेक्षा जवळपास 100 दशलक्ष अधिक होता. या चित्रपटाचे संगीतही खूप लोकप्रिय झाले. या चित्रपटातील संगीतला प्लॅटिनम दर्जा मिळाला आणि बिलबोर्ड हॉट 100 वर एकाच वेळी चार गाणी स्थान मिळवणारा हा पहिलाच साउंडट्रॅक ठरला.

'केपॉप डेमन हंटर्स'बद्दल : चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी HUNTR/X ही काल्पनिक के-पॉप त्रिकूट आहे—रुमी, मीरा आणि झोई—ज्यांना आर्डेन चो, मे हाँग आणि जी-यंग यू यांनी आवाज दिला आहे, तर गाणी इजाए, ऑड्रे नूना आणि रेई अमी यांनी गायली आहेत, ज्या सर्वांना नंतर ग्रॅमी पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळाले आहे. ही कहाणी आयलड डेमन हंटर्स'ची आहे, जे दुष्ट साजा बॉईज या प्रतिस्पर्धी गटाशी सामना करतात, हा गट गुप्तपणे मानवी जगाला अस्थिर करण्याचे काम करत असते. आह्न ह्यो-सेओप, युनजिन किम, डॅनियल डे किम, केन जियोंग आणि ली ब्युंग-हुन यांच्या आवाजाच्या योगदानामुळं हा चित्रपट जबरदस्त ठरला. या चित्रपटात कलाकारांची एक जबरदस्त फौज आहे. याचा सीक्वेल आधीच निर्मिती प्रक्रियेत आहे, हा चित्रपट 2029 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

