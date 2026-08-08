शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोण स्टारर 'चेन्नई एक्सप्रेस'ला 13 वर्ष पूर्ण, दीपिका पदुकोणचे 'मीनाम्मा' भूमिकेतील 5 गाजलेले संवाद
शाहरुख खान आणि दीपिका पदुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला विनोदी ॲक्शन चित्रपट 'चेन्नई एक्सप्रेस'ला 8 ऑगस्ट रोजी रिलीज होऊन 13 वर्ष पूर्ण झाली आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद : 'चेन्नई एक्सप्रेस'ला मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होऊन 13 वर्षे झाली आहे. अभिनेत्री दीपिका पदुकोणची 'मीनाम्मा' ही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आवडत्या पात्रांपैकी एक आहे. तिचा विशिष्ट उच्चार, उत्कृष्ट विनोदी टायमिंग, भावनिक शैली आणि मजेदार व्यक्तिमत्त्वामुळं 'मीनाम्मा' चित्रपट प्रदर्शित होताच चाहत्यांची आवडती बनली. शाहरुख खानचा राहुल आणि दीपिकाची मीना ही भूमिका प्रेक्षकांना खूप पसंत पडली होती. या दोघांची या चित्रपटामधील जोडी खूप विशेष बनली. 'चेन्नई एक्सप्रेस'ला 13 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं, चला मीनाम्माच्या त्या पाच कॉमेडी संवादांना उजाळा देऊया.
1 . हम लोग जहाँ से खडी होती, स्टेशन वहीं से शुरू होती
'कालिया'मधील अमिताभ बच्चन यांच्या प्रसिद्ध संवादावरून प्रेरित होऊन, मीना हा संवाद तेव्हा बोलते, जेव्हा ती राहुलला सांगते की, तिच्या गावात तिच्या वडिलांचा किती प्रभाव आहे. हा संवाद चित्रपटातील खूप विशेष होता.
2. डोंट वरी, भागने में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है
लग्नातून पळून गेलेली वधू, मीना, राहुलला हे आत्मविश्वासानं म्हणते. हा संवाद तिचा स्पष्टवक्ता आणि उत्साही स्वभाव अचूकपणे दर्शवतो. तिचा हा संवाद देखील खूप प्रसिद्ध झाला आहे.
3. थंगाबली किट्टा वराथे...
याचा साधा अर्थ आहे, 'थंगाबलीच्या जवळ जाऊ नका.' हा संवाद चित्रपटातील सर्वात विनोदी दृश्यांपैकी एकामध्ये येतो. मीनाम्मा झोपेत बडबडते आणि चुकून राहुलला पलंगावरून खाली पाडते, हे दृश्य 'चेन्नई एक्सप्रेस'मधील सर्वात अविस्मरणीय विनोदी दृश्यांपैकी एक आहे.
4. कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी?
राहुल आणि मीना यांच्यातील हा संवाद खूप विशेष आहे. या दोन्ही स्टार्समधील नैसर्गिक केमिस्ट्रीमुळे एक साधा संवादही अविस्मरणीय बनला, आणि हे दृश्य आजही चाहत्यांच्या आवडीचे आहे.
5 . बिना अम्मा अप्पा के (तुमने) 50 साल निकाल दिए
मीनाम्माच्या खास शैलीत बोललेला हा संवाद तिच्या पात्राचा निरागसपणा, विनोदबुद्धी आणि मायाळूपणा दर्शवतो. 'चेन्नई एक्सप्रेस' हा चित्रपट, जो कोणी पुन्हा पाहात असेल, त्याला यामधील संवाद पुन्हा - पुन्हा ऐकायला खूप आवडेल. 13 वर्षांनंतरही, मीनाम्मा हे दीपिका पदुकोणच्या सर्वात उत्कृष्ट पात्रांपैकी एक बनलं आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रोहित शेट्टी यांनी केलंय आणि या चित्रपटाद्वारे त्यांनी शाहरुख खानबरोबर पहिल्यांदाच काम केलं. 'चेन्नई एक्सप्रेस' हा शाहरुखच्या कारकिर्दीतील एक यशस्वी चित्रपट ठरला.