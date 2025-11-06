फरहान अख्तर अभिनीत '१२० बहादूर' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
फरहान अख्तर स्टारर '१२० बहादूर' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. हा चित्रपट भारत - चीनच्या युद्धावर आधारित आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 3:38 PM IST
मुंबई - अभिनेता फरहान अख्तरच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट '१२० बहादूर'चा ट्रेलर आज म्हणजेच ११ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित झालं आहे. यापूर्वी, चित्रपटाचा टीझरनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत होता. या चित्रपटाच्या टीझर लोकांना खूप आवडला होता. आता, निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर युद्धाची आणि भारतीय सैनिकांच्या शौर्याची कहाणी सांगतो. हा चित्रपट १९६२च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान झालेल्या रेझांग लाच्या लढाईवर आधारित आहे. या युद्धादरम्यान मेजर शैतान सिंग भाटी यांच्या नेतृत्वाखाली १३व्या कुमाऊँ रेजिमेंटच्या सुमारे १२० भारतीय जवानांनी ३,००० हून अधिक चिनी सैनिकांचा धैर्यानं सामना केला होता.
'१२० बहादूर'चा ट्रेलर रिलीज : हे जवान अखेरच्या श्वासापर्यंत लढले होते. त्यांनी देशातचं रक्षण केलं. हे भारत-चीनचं खूप भयानक युद्ध होतं. या चित्रपटामध्ये फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंग भाटीची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. '१२० बहादूर' हा चित्रपट रजनीश घई यांनी दिग्दर्शित केला आहे. या चित्रपटामध्ये साऊथ अभिनेत्री राशी खन्ना दिसणार आहे. ही अभिनेत्री पहिल्यांदाच फरहान अख्तरबरोबर काम करत आहे. या चित्रपटामधील गाणी जावेद अख्तर यांनी लिहिली आहेत. आता अनेकजण या चित्रपटाला पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. फरहान अख्तरला या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत.
'१२० बहादूर' चित्रपटाची स्टारकास्ट : तसेच अलीकडेच चित्रपटाच्या 'दादा किशन की जय' गाणं लॉन्च करण्यात आलं आहे. हे गाणेही खूप गाजलं होतं. दरम्यान जावेद अख्तर यांनीही त्यांच्या मुलाच्या चित्रपटाचे कौतुक केले आहे. या चित्रपटाच्या स्टारकास्टबद्दल बोलायचं झालं तर फरहान अख्तर आणि राशी खन्ना या स्टार व्यतिरिक्त यामध्ये एजाज खान, अजिंक्य देव, अंकित सिवाच, विवान भठेना, फ्रेडी चॅन,आशुतोष शुक्ला, अतुल सिंग आणि इतर कलाकार दिसणार आहेत. याशिवाय चित्रपटाचा ट्रेलर हा साऊथ स्टार यशनं शेअर करत याचं कौतुक केलं आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर हा अनेकांना खूप पसंत पडत आहे.
