दिल्लीनंतर '१२० बहादूर' राजस्थानमध्येही करमुक्त, फरहान अख्तरनं मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार...
'१२० बहादूर' चित्रपट सैनिकांच्या बलिदानाची कहाणी आहे, जे देशाचे रक्षण करण्यासाठी मागे हटले नाही आणि त्यांनी धैर्यानं शत्रूचा सामना केला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 1:36 PM IST
मुंबई : एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओजचा '१२० बहादूर' अखेर थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे. '१२० बहादूर' चित्रपटाबाबत आता एक बातमी समोर आली आहे. अलीकडेच दिल्लीत या चित्रपटाला करमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता हा चित्रपट राजस्थानमध्येही करमुक्त करण्यात आला आहे. फरहान अख्तरनं त्याच्या एक्स हँडलवर राजस्थानमध्ये चित्रपटाच्या करमुक्त दर्जाची घोषणा करताना लिहिलं आहे की, 'मेजर शैतान सिंग भाटी (पीव्हीसी) आणि चार्ली कंपनीच्या प्रत्येक सैनिकाच्या असाधारण धैर्याला श्रद्धांजली वाहणाऱ्या या सन्माननीय कृतीबद्दल आम्ही राजस्थानचे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्माजी यांचे मनापासून आभार मानतो.'
'१२० बहादूर' चित्रपटाबद्दल : '१२० बहादूर' ही शूर सैनिकांच्या बलिदानाची कथा आहे, जो माघार घेण्यास नकार देतो आणि देशाचे रक्षण करण्याचा निर्णय घेतो. तो अखेरच्या श्वासापर्यत शत्रू सामना करतो. ही एक शक्तिशाली आणि महत्त्वाची कथा आहे, जी प्रत्येक भारतीयाने पाहिली पाहिजे. म्हणूनच हा चित्रपट अनेक राज्यांमध्ये करमुक्त केला जात आहे. दिल्लीनंतर, आता राजस्थानमध्येही करमुक्त करण्यात आला आहे. आपल्या सैनिकांची धाडस आणि बलिदानाची कहाणी या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटामध्ये '१२० बहादूर' १९६२च्या युद्धादरम्यान रेझांग लाच्या प्रसिद्ध लढाईत भाग घेतलेल्या १३ व्या कुमाऊं रेजिमेंटच्या, १२० भारतीय जवांनाच्या अफाट शौर्याचे चित्रण करते. फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंग भाटी, पीव्हीसीची भूमिका करतो, जो त्याच्या साथीदारांसह भारतीय सैन्याच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या लढाईंपैकी सर्व अडचणींविरुद्ध खंबीरपणे उभा राहतो.
We express our sincere gratitude to the Hon’ble Chief Minister of Rajasthan,@BhajanlalBjp ji, for this gesture that honours Major Shaitan Singh Bhati (PVC) and the extraordinary courage of every soldier of Charlie Company.#120Bahadur— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 28, 2025
हम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री… pic.twitter.com/TZXvTTkub1
'१२० बहादूर' चित्रपटाची स्टार कास्ट : या चित्रपटामध्ये फरहान अख्तरचा एक डायलॉग खूप दमदार आहे 'हम पीछे नहीं हटेंगे.' हा चित्रपट रजनीश 'रेजी' घोष यांनी दिग्दर्शित केला आहे आणि रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) आणि अमित चंद्रा (ट्रिगर हॅपी स्टुडिओ) यांनी निर्मिती केली आहे. या चित्रपटामध्ये फरहान अख्तरबरोबर राशी खन्ना, अंकित सिवाच, विवान भठेना, अजिंक्य देव, आशुतोष शुक्ला, साहिब वर्मा आणि थुतान गोम्बू हे स्टार आहेत.
हेही वाचा :