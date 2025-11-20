'१२० बहादूर' प्रदर्शित होण्यापूर्वी चित्रपटातील बीटीएस व्हिडिओ आला समोर...
लेहच्या उंच पर्वतरांगांमध्ये आणि कडक थंडीमध्ये चित्रित केलेला '१२० बहादूर'चा बीटीएस व्हिडिओ रिलीज झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 3:42 PM IST
मुंबई : एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओज '१२० बहादुर' हा चित्रपट उद्या, २१ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. '१२० बहादुर' चित्रपटाचा टीझर आणि गाणी प्रदर्शित झाल्यानं प्रेक्षक चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. या चित्रपटाच्या ट्रेलरनं उत्सुकतेला आणखीनच बळकटी दिली आहे. या चित्रपटात भारतातील सर्वात मोठ्या युद्धांपैकी एक धाडसी, प्रेरणादायी आणि पूर्वी कधीही न ऐकलेली कहाणी दाखवली जाणार आहे. '१२० बहादुर' चित्रपटामध्ये भारतीय सैनिक ३,००० चीनी सैन्याविरुद्ध उभे राहतात. चित्रपटाचे प्रदर्शन जवळ येत असताना, चित्रपटाच्या चित्रीकरणाचा एक बीटीएस व्हिडिओ प्रदर्शित करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान टीमला किती कठीण परिस्थितीचे सामना करावा लागला याबद्दल दाखविण्यात आलं आहे.
'१२० बहादूर' चित्रपटामधील व्हिडिओ आला समोर : '१२० बहादूर'चा बीटीएस व्हिडिओ आणि कठोर परिश्रम पाहून आता अनेक चाहते टीमचं कौतुक करताना दिसत आहेत. या चित्रपटाच्या टीमनं लेहच्या उंच पर्वतांमध्ये अत्यंत थंडीत चित्रीकरण केलंय. याशिवाय, वाळूच्या वादळांमुळं देखील शूटिंगचं काम आणखी कठीण झाल्याचं देखील व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. या चित्रपटाच्या टीमनं एक विस्तीर्ण बर्फाळ क्षेत्र तयार केले आणि कोणतेही निमित्त न ठेवता शूटिंग पूर्ण केलं. व्हिडिओमध्ये कलाकारांनी प्रचंड ताकद आणि परिश्रम दाखवले, जणू ते खरोखरच्या युद्धात आहेत. पडद्यामागील हा व्हिडिओ पाहिल्यानं चित्रपट पाहण्याचा आनंद आणखी वाढले असं अनेकांना वाटत आहे. १२० बहादूर हा चित्रपट १९६२ च्या युद्धादरम्यान लढलेल्या प्रसिद्ध रेझांग ला युद्धात भारतीय सैन्याच्या १३ व्या कुमाऊं रेजिमेंटच्या १२० सैनिकांच्या अविश्वसनीय शौर्याचे चित्रण करतो.
'१२० बहादूर' कधी होणार रिलीज चित्रपट : या चित्रपटात फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंग भाटी (पीव्हीसी)ची भूमिका साकारत आहे, ज्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह प्रत्येक संकटाचा सामना केला आणि भारतीय सैन्याच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय लढाईंपैकी शौर्याचे उदाहरण दिले. या चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी एक शक्तिशाली ओळ आहे- "हम पीछे नहीं हटेंगे," ही ओळ अटल संकल्प आणि अटल देशभक्ती प्रतिबिंबित करते. '१२० बहादूर' हा चित्रपट रजनीश रेजी घई दिग्दर्शित आणि रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) आणि अमित चंद्रा (ट्रिगर हॅपी स्टुडिओ) यांनी निर्मित केला आहे. हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.
हेही वाचा :
- '१२० बहादूर' चित्रपटाचा ट्रेलर लॉन्च करण्यापूर्वी फरहान अख्तरनं जोधपूरमध्ये मेजर शैतान सिंग यांना वाहिली श्रद्धांजली
- फरहान अख्तर अभिनीत '१२० बहादूर' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...
- '१२० बहादूर' मध्ये मेजर शैतान सिंगची भूमिका करण्यासाठी फरहान अख्तरची निवड का करण्यात आली? दिग्दर्शकानं केला खुलासा...