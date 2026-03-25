तुमची सॅलरी स्लिप बदलणार; मुलांच्या शिक्षण आणि वसतिगृह भत्त्यांमध्ये 30 पटींपर्यंत वाढ
Published : March 25, 2026 at 4:52 PM IST
नवी दिल्ली : 1 एप्रिल 2026 पासून भारत देश आपला दशकांपासूनचा जुना '1961 चा आयकर कायदा' (Income Tax Act) मागे टाकून एका नवीन आणि सुलभ अशा '2025 च्या आयकर' कायद्याची अंमलबजावणी करणार आहे. या नवीन कायद्याचा उद्देश कराचे दर वाढवणे हा नसून त्याऐवजी गुंतागुंतीचे नियम अधिक स्पष्ट आणि समजण्यास सोपे करणे हा आहे, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलंय. तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे सामान्य करदात्याची संपूर्ण प्रक्रिया फॉर्म भरण्यापासून ते गुंतवणुकीचे निर्णय घेण्यापर्यंत पूर्णपणे बदलून जाणार आहे.
'कर वर्षाचे' (Tax Year) सुलभीकरण : संभ्रमाचा अंत - दशकांपासून भारतीय करदात्यांना दोन तांत्रिक बाबींशी झगडावे लागत होते. 'मागील वर्ष' (ज्या वर्षात उत्पन्न कमावले गेले) आणि 'निर्धारण वर्ष' (ज्या वर्षात कर विवरणपत्र भरले गेले). 1 एप्रिलपासून या दोन्ही बाबी रद्द केल्या जातील आणि एकच अशी 'कर वर्ष' प्रणाली लागू केली जाणार आहे. उदाहरणार्थ, 2026-27 या काळात कमावलेल्या उत्पन्नाचा उल्लेख आता केवळ 'कर वर्ष 2026-27' असा केला जाणार आहे. या बदलामुळे 'फॉर्म 16' तयार करण्याची आणि आयकर पोर्टलवर विवरणपत्रे भरण्याची प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या सुलभ होणार आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसाला आपल्या उत्पन्नाचा मागोवा घेणे अधिक सोपे जाणार आहे.
भत्त्यांमध्ये ऐतिहासिक वाढ - या नवीन कायद्याचे स्वागत करताना प्रख्यात कर तज्ज्ञ आणि चार्टर्ड अकाउंटंट योगेंद्र कपूर यांनी नमूद केले की, हा कायदा केवळ भाषेचे सुलभीकरणच करत नाही, तर अनेक कालबाह्य तरतुदीदेखील रद्द करतो. जरी कराच्या टप्प्यांमध्ये (Tax Slabs) कोणतेही बदल झाले नसले तरी विविध 'भत्त्यांच्या' जे तुमचे करपात्र उत्पन्न कमी करण्यास मदत करतात, मर्यादांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आलीय. कपूर यांच्या मते, काही प्रमुख बदल खालीलप्रमाणे करण्यात आलेत.
वसतिगृह भत्त्याची मर्यादा 300 रुपयांवरून 9 हजार रुपयांपर्यंत वाढवली- "मुलांच्या शिक्षण भत्त्याची मर्यादा दरमहा 100 रुपयांवरून 3 हजार रुपयांपर्यंत आणि वसतिगृह भत्त्याची मर्यादा 300 रुपयांवरून 9 हजार रुपयांपर्यंत वाढवणे हे एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाऊल आहे. तसेच कार्यालयातील भोजनासाठीची करमुक्त मर्यादा 50 रुपयांवरून 200 रुपये प्रति भोजन इतकी वाढवण्यात आलीय." त्यांनी पुढे नमूद केले की, कंपन्या आता त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी 15 हजार रुपयांपर्यंतची करमुक्त सणासुदीची भेटवस्तू किंवा व्हाउचर्स देऊ शकतील; यापूर्वी ही मर्यादा केवळ 5 हजार रुपये इतकी होती.
TCS आणि सॉवरेन गोल्ड बाँड्स (SGB) मधील बदल - कपूर यांच्या मते, हा नवीन कायदा 'कर दहशतवाद' (Tax Terrorism) रोखण्याच्या आणि करविषयक वाद मिटवण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. "उदारीकृत विप्रेषण योजनेअंतर्गत (LRS) परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवर लागू असलेला 'स्रोतस्थानी कर संकलन' (TCS) 20 टक्क्यांवरून कमी करून केवळ 2 टक्के करण्यात आलाय; तसेच यासाठी कोणतीही किमान मर्यादा (threshold) निश्चित करण्यात आलेली नाही. सुधारित विवरणपत्र (Revised Returns) दाखल करण्याची अंतिम मुदत 9 महिन्यांवरून वाढवून 12 महिने करण्यात आलीय."
म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आता व्याजाची कपात- गुंतवणुकीच्या आघाडीवर बोलायचे झाल्यास दुय्यम बाजारातून (Secondary Market) खरेदी केलेल्या 'सॉवरेन गोल्ड बाँड्स'मधून (SGBs) मिळणाऱ्या नफ्याचे वर्गीकरण आता 'भांडवली नफा' (Capital Gains) म्हणून केले जाणार आहे. तसेच जर तुम्ही एखाद्या अनिवासी भारतीयाकडून (NRI) एखादी स्थावर मालमत्ता खरेदी केली, तर आता तुम्ही 'कलम 194IA' अंतर्गत पॅन आधारित चलन वापरून 'स्रोतस्थानी कर कपात' (TDS) करू शकाल. लाभांश (Dividends) किंवा म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आता व्याजाची कपात (Interest Deduction) मिळवणे शक्य होणार नाही.
उच्च उत्पन्न गटासाठी कडक नियम- उच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तींसाठी काही क्षेत्रांमध्ये नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यात आलीय. जर एखाद्या नियोक्त्याने (Employer) आपल्या कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीत (PF) आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीत (NPS) केलेले वार्षिक योगदान 7.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ती अतिरिक्त रक्कम आणि त्यावर जमा झालेले व्याज आता करपात्र ठरेल. याव्यतिरिक्त कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वापरण्यासाठी दिलेल्या गाड्यांचे करपात्र मूल्यही वाढवण्यात आले आहे. 1.6 लिटरपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता असलेल्या गाड्यांसाठी आता दरमहा 7 हजार रुपये (आणि चालकासाठी अतिरिक्त 3 हजार रुपये) इतकी रक्कम करपात्र मूल्यामध्ये जोडली जाणार आहे.
शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होणार- व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांसाठी या नवीन कायद्याचे परिणाम संमिश्र स्वरूपाचे ठरले आहेत. 'फ्युचर्स' (Futures) व्यवहारांवर लागू असलेला 'सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स' (STT) दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढवून 0.05 टक्के करण्यात आलाय, तर 'ऑप्शन्स' (Options) व्यवहारांसाठी तो वाढवून 0.15 टक्के करण्यात आलाय. शेअर 'बायबॅक' (Share Buyback) संदर्भातील नियमांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. 'बायबॅक'मधून (समभाग पुनर्खरेदीतून) मिळणारे उत्पन्न आता सर्व भागधारकांसाठी 'भांडवली नफा' (Capital Gains) म्हणून मानले जाणार आहे; यामुळे यापूर्वी उपलब्ध असलेला कर बचतीचा एक मार्ग आता बंद झाला आहे. लाभांश उत्पन्नाच्या (Dividend Income) बदल्यात व्याजाच्या खर्चाची वजावट घेण्याची सुविधाही आता रद्द करण्यात आलीय. त्यामुळे ज्या गुंतवणूकदारांनी आपल्या गुंतवणुकीसाठी कर्ज घेतले होते, त्यांची कराची जबाबदारी (Tax Liability) आता वाढणार आहे.
अनुपालन आणि दंड - CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ) ने 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे, नवीन आणि सुलभ आयकर फॉर्म सादर केले आहेत. लहान व्यावसायिक आणि 'फ्रीलान्सर्स'ना दिलासा देण्यासाठी लेखापरीक्षण (Audit) आवश्यक नसलेल्या प्रकरणांमध्ये ITR-3 आणि ITR-4 दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलैवरून वाढवून 31 ऑगस्ट करण्यात आली आहे. रोख व्यवहारांवर (Cash Transactions) केली जाणारी कडक कारवाई आता अधिकच तीव्र करण्यात आलीय. 20 हजारांपेक्षा जास्त रकमेचे कोणतेही रोख कर्ज किंवा रोख ठेव स्वीकारल्यास आता त्या रकमेच्या 100 टक्के इतका दंड आकारला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही 50 हजारांचे रोख कर्ज स्वीकारले, तर तुम्हाला 50 हजार इतक्या दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.
रोख व्यवहारांवर अत्यंत बारकाईने केंद्रित असणार - 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणारा हा नवीन कालखंड केवळ करांमध्ये वाढ होण्याचे वर्ष नाही, तर तो कर प्रणालीचे सुसूत्रीकरण आणि शुद्धीकरण करण्याचे वर्ष आहे. विविध भत्त्यांवरील (Allowances) मर्यादा वाढवल्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या 'हातात येणाऱ्या' (In-hand) वेतनात वाढ होण्याची शक्यता असली तरी सरकारचे लक्ष शेअर बाजार आणि रोख व्यवहारांवर अत्यंत बारकाईने केंद्रित असणार आहे. 26AS/AIS आणि TIS या प्रणालींच्या माध्यमातून कर विभागाला आता तुमच्या PAN क्रमांकाशी संबंधित माहिती पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टतेने आणि सविस्तरपणे उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचाः
कोल्हापूरच्या तृतीयपंथी नितीनने गाठला माईलस्टोन, पहिल्याच प्रयत्नात फौजदार झाल्याची दिली माहिती
'पोस्ट ऑफिस बॉम्बनं उडवून देऊ'; धुळे पोस्ट कार्यालयाला ईमेलद्वारे धमकी, पोलिसांचा तपास सुरू