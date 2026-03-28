रेमंड ग्रुपचे माजी अध्यक्ष विजयपत सिंघानिया यांचं निधन; उद्या मुंबईत होणार अंत्यविधी
भारताच्या कॉर्पोरेट जगतातील एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तिमत्व, पद्मभूषण एअर कमोडोर (डॉ.) विजयपत कैलाशपत सिंघानिया यांचं आज वयाच्या 87व्या वर्षी निधन झालं.
Published : March 28, 2026 at 11:29 PM IST
मुंबई Vijaypat Singhania Passed Away : भारताच्या कॉर्पोरेट जगतातील एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तिमत्व, पद्मभूषण एअर कमोडोर (डॉ.) विजयपत कैलाशपत सिंघानिया यांचं आज वयाच्या 87व्या वर्षी निधन झालं. त्यांचे पुत्र, गौतम सिंघानिया यांनी ट्विटरवर ही बातमी दिली. रेमंड ग्रुपच्या माजी अध्यक्षांच्या निधनाच्या बातमीनं उद्योगक्षेत्रात धक्का बसला आहे. 'द कम्प्लीट मॅन' म्हणून रेमंडला प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवणाऱ्या विजयपत सिंघानिया यांनी शनिवारी संध्याकाळी अखेरचा श्वास घेतला.
RIP. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/nGtOGAEtHt— Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) March 28, 2026
भारतीय हवाई दलात मानद पदवी : विजयपत सिंघानिया हे केवळ एक यशस्वी व्यावसायिकच नव्हते, तर एक धाडसी वैमानिक आणि दूरदर्शी नेतेही होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, रेमंड ग्रुपने केवळ भारतीय बाजारपेठेत आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ओळख मिळवली. त्यांना भारत सरकारतर्फे पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले होते. व्यवसायापलीकडे, त्यांना आकाशाची विशेष आवड होती, ज्यामुळं त्यांना भारतीय हवाई दलात मानद एअर कमोडोर हा दर्जा मिळाला होता.
News Alert ! Former Raymond chairman Vijaypat Singhania passes away in Mumbai at 87: family. pic.twitter.com/w4EWJJgXV1— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2026
उद्या होणार अंत्यसंस्कार : रेमंड ग्रुपचे प्रवक्ते आणि कुटुंबीयांनी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, विजयपत सिंघानिया यांचं अंत्यसंस्कार रविवार 29 मार्च 2026 रोजी होणार आहेत. कुटुंबीय आणि मित्रांना दुपारी 1:30 वाजता अंतिम संस्कारांसाठी हवेली, एल.डी. रुपारेल मार्ग इथं जमण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानंतर दुपारी 3:00 वाजता चंदनवाडी इथं त्यांच्यावर अंतिम संस्कार (दहनभूमी) केले जातील.
सिंघानिया यांची साहसी कृत्यांसाठीही ओळख : विजयपत सिंघानिया यांच्या नावावर अनेक जागतिक विक्रम होते. 1988 मध्ये, त्यांनी यूके ते भारत असा मायक्रोलाइट विमानाचा एकट्यानं उड्डाण करुन इतिहास रचला. 2005 मध्ये, त्यांनी हॉट एअर बलूनमधून सर्वाधिक उंची गाठण्याचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला, जो त्यांच्या अदम्य धैर्याचा पुरावा आहे. त्यांनी बॉम्बे (मुंबई) चे शेरीफ म्हणूनही काम केलं होतं.
