अमेरिकेनं पुन्हा उपसले आयात शुल्काचे हत्यार! भारतीय उत्पादनांवर 25 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव
अमेरिकेने बुधवारी भारतीय वस्तूंवर 25 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. व्यापार करार केला, तर हे शुल्क 17 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची अमेरिकेनं तयारी दर्शवली आहे.
Published : November 26, 2026 at 7:21 AM IST
वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिका आणि भारतामधील व्यापार संबंधांमध्ये पुन्हा तणावाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. कारण, युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हनं (यूएसटीआर) बुधवारी भारतीय वस्तूंवर 25 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
यूएसटीआरनं भारत आणि अमेरिकेत 'परस्पर व्यापार करार' (Agreement on Reciprocal Trade) झाला तर काही वस्तुंच्या आयात शुल्कात सवलत देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तसेच उत्पादन क्षेत्रातील अतिरिक्त क्षमता आणि उत्पादनाबाबतच्या तपासातून समोर आलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण केले जाईल, असेही यूएसटीआरनं म्हटलं आहे. जर या पद्धतीनं शुल्क कमी केले तर 17 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आणले जाऊ शकते, असे यूएसटीआरनं म्हटलं आहे.
नुकतेच अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी भारतासह 14 देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित कृती, धोरणे आणि पद्धती अवाजवी असल्याचा आरोप केला होता. या देशांच्या धोरणामुळे अमेरिकेच्या व्यापारावर भार पडतो, असेही ग्रीर यांनी म्हटलं आहे.
इतर देशांवर किती आहे प्रस्तावित आयात शुल्क?- यूएसटीआरनं व्हिएतनामवर 35 टक्क्यांपर्यंत, चीन आणि सिंगापूरवर 20 टक्क्यांपर्यंत, तर बांगलादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडवर 18 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड आणि तैवानसाठी 15 टक्क्यांपर्यंत शुल्क प्रस्तावित आहे. याव्यतिरिक्त, व्हिएतनामसाठी 20 टक्के आणि सिंगापूरसाठी 10 टक्के असे कमी शुल्क ठेवण्याचा पर्यायही यूएसटीआरनं सुचवला आहे.
भारतावर काय घेतला आहे आक्षेप?- भारताच्या संदर्भात यूएसटीआरनं उत्पादन विस्ताराच्या औद्योगिक योजना, अपुरे कामगार संरक्षण, आर्थिक दडपशाहीची धोरणे, बाजारपेठ प्रवेशातील सातत्यपूर्ण अडथळे यावर आक्षेप घेतला आहे. या पद्धतींमुळे भारत आणि इतर देशांच्या बाजारपेठांमध्ये अमेरिकी उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी व्यावसायिक संधी कमी आहेत. अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रात उत्पादन, निर्यात, रोजगार आणि गुंतवणुकीत घट होऊन अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षेचा धोका वाढत असल्याचं यूएसटीआरनं म्हटलं आहे. विशेषत: औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, सौर, स्टील आणि आयटी उद्योगवर परिणाम होत असल्याचा अमेरिकेचा आक्षेप आहे.
- भारतानं अमेरिकेच्या अतिरिक्त उत्पादन क्षमते'चा आरोप फेटाळून लावला. तसेच द्विपक्षीय व्यापार करार लवकरात लवकर पूर्ण करण्याबाबत आपण कटिबद्ध असल्याचं स्पष्ट केलं. वाणिज्य मंत्रालयानं म्हटले आहे की, या आरोपांची तपासणी केली जात आहे. व्यापाराशी संबंधित चिंतांचे निराकरण चर्चेद्वारे केले जावे.
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