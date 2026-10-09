अमेरिकेच्या PERM निर्बंधांचा भारतीय आयटी कंपन्यांना फटका; कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याची चिंता
अमेरिकेच्या PERM प्रक्रियेबाबतच्या निर्णयाबाबत आयटी उद्योग अभ्यासक पवनजीत माने
Published : October 9, 2026 at 5:49 PM IST
पुणे (हिंजवडी) : अमेरिकेच्या PERM प्रक्रियेबाबत निर्बंध लादल्याच्या वृत्तामुळे भारतीय आयटी क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, कॉग्निझंट आणि कॅपजेमिनी यांसारख्या कंपन्यांच्या नावांचा या प्रकरणात उल्लेख होत आहे. या घडामोडीमुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाकडून अमेरिकेतील नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, भारतीय आयटी कंपन्यांवर H-1B व्हिसाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवणं चुकीचं असल्याचे आयटी उद्योग अभ्यासक पवनजीत माने यांनी म्हटलं आहे.
भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. भारतीय अभियंते आणि तंत्रज्ञांनी अमेरिकेतील अनेक महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान प्रकल्पांमध्ये काम केलं आहे. त्यामुळे भारतीय कर्मचारी अमेरिकेतील स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या संधी कमी करतात, असा सरसकट आरोप करणं योग्य नसल्याचं माने यांनी स्पष्ट केलं.
H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून भारतीय आयटी कंपन्यांचे कर्मचारी अमेरिकेत जाऊन ग्राहकांच्या प्रकल्पांवर काम करतात. त्यामुळे कंपन्यांचे ग्राहकांशी संबंध मजबूत होतात आणि नवीन प्रकल्प मिळण्यास मदत होते. भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करण्याच्या संधी कमी झाल्यास हे प्रकल्प इतर देशांतील कंपन्यांकडे जाण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
PERM ही अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगाराधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी आहे. या प्रक्रियेवर निर्बंध आल्यास काही भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्यासंबंधीच्या नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांना मायदेशी परतावे लागल्यास त्यांचे तांत्रिक ज्ञान, ग्राहकांशी असलेले संबंध आणि प्रकल्पांचे सातत्य यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान या प्रकरणात भारत सरकारने लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे पवनजीत माने यांनी सांगितले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयासह कामगार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अमेरिकेशी संवाद साधून भारतीय आयटी कंपन्यांची बाजू ठोस आकडेवारीसह मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय आयटी उद्योग आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
TCS ने काय दिली प्रतिक्रिया- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीसीएसने निवदेन जारी केलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की, आम्ही अमेरिकन सरकारची 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' (PERM) बाबतची घोषणा लक्षात घेतली आहे. 'टीसीएस' (TCS) कामगार विभागाच्या (Department of Labor) निर्देशांचे पालन करणार आहे. अमेरिकेतील आमचे कर्मचारी-विषयक धोरण हे स्थानिक मनुष्यबळाच्या नियुक्तीवर आधारित आहे. त्याला सक्षम अशा 'कॅम्पस रिक्रूटमेंट' (महाविद्यालयीन स्तरावरील भरती) मॉडेलची जोड देण्यात आली आहे.
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