भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात, मार्को रुबियो यांचं महत्त्वपूर्ण विधान
भारताच्या तीन दिवसीय दौऱ्याच्या अगदी आधी, मध्य आशिया (उझबेकिस्तान) दौऱ्यावर असताना मार्को रुबियो यांनी हे महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.
Published : October 19, 2026 at 4:17 PM IST
नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. दरम्यान, दोन्ही देश हा ऐतिहासिक व्यापार करार अंतिम करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी सोमवारी सांगितलं. भारताच्या तीन दिवसीय दौऱ्याच्या अगदी आधी, मध्य आशिया (उझबेकिस्तान) दौऱ्यावर असताना मार्को रुबियो यांनी हे महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे.
अमेरिकेच्या निर्बंध धोरणाबद्दलही उघडपणे भाष्य : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी जागतिक तेल पुरवठा आणि किमतींचा हवाला देत अमेरिकेच्या निर्बंध धोरणाबद्दलही उघडपणे भाष्य केलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, रशियन तेल खरेदीदारांवरील आयात शुल्क हटवण्याच्या आणि लिंडसे ओ. ग्रॅहम निर्बंध कायद्याअंतर्गत सूट देण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामागे जागतिक स्थिरता, हे एक प्रमुख कारण होते. ते म्हणाले, "प्रत्येक देशाचे स्वतःचे एक भौगोलिक स्थान आणि गुंतागुंतीची आव्हानं असतात. काही देशांना पर्यायी स्रोतांकडून ऊर्जा मिळवणे अत्यंत कठीण वाटतं. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सूट आणि परराष्ट्र धोरणं ठरवताना अमेरिकन प्रशासन या सर्व घटकांचा विचार करते."
#WATCH | United States Secretary of State Marco Rubio says, "...We're trying to finalise a trade deal with India right now. We're very close to doing that." On Russian oil and gas, United States Secretary of State Marco Rubio said, "We've had to waive sanctions over the past few months because of the impact on global supplies and prices...We have to manage all of these things. We're trying to finalise a trade deal with India right now. We're very close to doing that. That's one of the things we take into consideration when the President makes a decision about national security waivers and things of that nature. Every country has a complex set of factors that it has to take into account. Geography is real. For some countries, it's very difficult to acquire energy from alternative sources. That's not an excuse, but all of that has to be balanced when making foreign policy..." (Source: US Network Pool via Reuters)— ANI (@ANI) October 19, 2026
या व्यापार कराराचं वैशिष्ट्य काय?
या व्यापार कराराचा मुख्य आधार 'परस्पर सहकार्य आणि बाजारपेठेची भागीदारी' हा आहे. या करारानुसार, दोन्ही देशांना या आघाड्यांवर लक्षणीय दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेकडून दिलासा : कराराच्या प्राथमिक आराखड्यानुसार, अमेरिकेनं भारतीय मालावरील परस्पर शुल्क 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. याव्यतिरिक्त, भारतानं रशियन तेलाच्या खरेदीवर लादलेले 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क देखील हटवण्यात आले आहे.
भारताची सवलत : या बदल्यात, भारत अमेरिकेच्या औद्योगिक वस्तू आणि कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करेल किंवा रद्द करेल, ज्यात प्रामुख्यानं अमेरिकन सुकामेवा (जसं की बदाम आणि अक्रोड), फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि मद्य यांचा समावेश आहे.
दुग्ध क्षेत्रातील वाटाघाटी अद्याप रखडलीय : जरी दोन्ही देश कराराच्या अगदी जवळ पोहोचले असले तरी, भारताच्या दुग्ध क्षेत्रात अमेरिकेला प्रवेश देण्याबाबतची वाटाघाटी अजूनही रखडली आहे. भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन दुग्ध उत्पादनांना किती सवलती द्यायच्या, हा सध्या सर्वात मोठा धोरणात्मक मुद्दा आहे.
भारतीय मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका : भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे की, कराराचा पहिला टप्पा निश्चित झाला असून कायदेशीर मसुदा तयार करण्याचं काम सुरू झालं आहे. मात्र, जर या करारामुळं देशाच्या देशांतर्गत उद्योगांना आणि व्यावसायिक हितसंबंधांना स्पष्ट स्पर्धात्मक फायदा मिळत असेल, तरच भारत त्याची अंमलबजावणी करेल. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही सकारात्मक संकेत दिलं आहेत की, दोन्ही देशांमधील व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यावर पोहोचत आहेत.
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