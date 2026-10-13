NPCI ची मोठी घोषणा, आता दिवाळीनंतर UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क लागू होणार, व्यापाऱ्यांना दिलासा
15 ऑक्टोबरपासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क लागू होणार होते.
Published : October 13, 2026 at 3:53 PM IST
नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात देशभरातील लाखो व्यापारी आणि सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडक पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर लागू होणारा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) तात्पुरता स्थगित करण्यात आल्याचं नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं (NPCI) मंगळवारी जाहीर केलं आहे. आता हा नियम दिवाळीनंतर लगेचच लागू होईल आणि नवीन तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल.
दरम्यान, 15 ऑक्टोबरपासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर शुल्क लागू होणार होते. मात्र, सणासुदीच्या काळातील विक्रीपूर्वी ग्राहकांच्या मानसिकतेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करत अनेक व्यापारी संघटना, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट कंपन्यांनी यूपीआय एमडीआरची अंमलबजावणी पुढं ढकलण्याची विनंती नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे केली होती. त्यानंतर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानं हा निर्णय घेतला. हा निर्णय सणासुदीच्या काळात व्यवसायात व्यत्यय येऊ नये आणि बाजारातील रोख प्रवाह कायम राहावा, या उद्देशानं घेण्यात आला आहे.
कोणत्या व्यवहारांवर आकारले जाईल एमडीआर शुल्क?
2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यापारी व्यवहार : जर तुम्ही दुकानदार किंवा व्यापाऱ्याला 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरली, तर 0.4 टक्के एमडीआर शुल्क आकारले जाईल. सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की, हे शुल्क बँका, पेमेंट सेवा प्रदाते आणि यूपीआय अॅप्स यांच्यात विभागलं जाईल.
अत्यावश्यक क्षेत्रांमधील व्यवहार : रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या अत्यावश्यक आणि कमी नफ्याचे प्रमाण असलेल्या क्षेत्रांमध्ये 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर प्रति व्यवहार 5 रुपये इतके निश्चित एमडीआर शुल्क आकारले जाईल.
भांडवली बाजारातील व्यवहार : म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज आणि स्टॉक ब्रोकर्सना केलेल्या पेमेंटवर 0.02 टक्के एमडीआर आकारला जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार 300 रुपयांपर्यंत असेल.
पूर्णपणे मोफत काय असेल?
या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, त्याचा सर्वसामान्यांच्या खिशावर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच पर्सन-टू-पर्सन (P2P) व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
P2P ट्रान्सफर पूर्णपणे मोफत : तुम्ही तुमच्या कोणत्याही मित्राच्या, नातेवाईकाच्या किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या बँक खात्यात पैसे पाठवल्यास ते पूर्णपणे मोफत असेल.
2,000 रुपयांपर्यंतची व्यापारी खरेदी : कोणत्याही दुकानात किंवा मॉलमध्ये 2,000 रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर कोणतेही एमडीआर शुल्क आकारले जाणार नाही.
छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा : छोटे दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पर्सन-टू-पर्सन-मर्चंट (P2PM) श्रेणीअंतर्गत यूपीआय QR कोडद्वारे दरमहा 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी कोणतेही एमडीआर शुल्क आकारलं जाणार नाही.
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