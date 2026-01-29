ETV Bharat / business

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : मध्यमवर्गीयांना दिलासा, स्थिरता आणि वाढीवर भर

निर्मला सीतारामन आज आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणार आहेत. उद्या रविवारी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना करसवलत, मानक कपात वाढ, भांडवली खर्च त्या सादर करतील.

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (29 जानेवारी 2026) रोजी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सादर करणार आहेत. हे सर्वेक्षण उद्या रविवारी (1 फेब्रुवारी 2026) सकाळी 11 वाजता सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 च्या एक दिवस आधी येत आहे. हा निर्मला सीतारामन यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल आणि 2017 नंतर पहिल्यांदा रविवारी सादर होणारा पूर्ण अर्थसंकल्प ठरेल.

अर्थव्यवस्थेला गती
या अर्थसंकल्पाकडं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याबरोबरच वाढत्या महागाईच्या काळात मध्यमवर्गीयांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या करसवलतीऐवजी सूक्ष्म बदल, भांडवली खर्च कायम ठेवणे आणि स्थिर आर्थिक धोरण यावर भर अपेक्षित आहे. हा अर्थसंकल्प 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या आयकर कायद्याची (Income Tax Act, 2025) पार्श्वभूमी तयार करेल.

आयकर आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा अपेक्षित
गेल्या वर्षीच्या मोठ्या करसुधारांनंतर यंदा फारसे मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. तरीही मध्यमवर्गीयांना काही सूक्ष्म सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. मानक कपात (standard deduction) सुमारे 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. नव्या करप्रणालीतही कलम 80 डी अंतर्गत आरोग्य विम्याच्या लाभाची तरतूद होऊ शकते. दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील करमुक्त मर्यादा 1.25 लाखांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्ज व्याजावर अतिरिक्त सवलत आणि कलम 80EEA ची पुन्हा सुरुवात होऊ शकते. तसंच मध्यम उत्पन्न गटातील घरखरेदीदारांसाठी उच्च प्रतिपूर्ती (rebate) अपेक्षित आहे. भांडवली बाजाराच्या दृष्टीनं TDS मर्यादा वाढवणे, नियमांचे सरलीकरण आणि आयटीआर भरण्याची मुदत वाढवणे याकडे लक्ष आहे.

भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधा
रस्ते, रेल्वे, शहरी पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात सार्वजनिक भांडवली खर्च कायम ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी 11 ते 12 लाख कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. सीमेवरील तणावामुळं संरक्षण खर्चात वाढ होऊ शकते. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत उत्पादन क्षेत्राला चालना, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP), मालमत्ता मुद्रीकरण (asset monetisation) आणि लॉजिस्टिक्समध्ये खासगी गुंतवणूक यांना प्रोत्साहन मिळेल.

आर्थिक शिस्त आणि वित्तीय घाटा
जागतिक अनिश्चितता, व्यापार धोके आणि देशांतर्गत मागणीतील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आर्थिक शिस्त कायम ठेवेल. वित्तीय तूट (fiscal deficit) जीडीपीच्या सुमारे 4.4 टक्के किंवा त्यापेक्षा थोडी कमी ठेवली जाण्याची अपेक्षा आहे.

क्षेत्रीय प्राधान्ये
उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात PLI योजना वाढवणे, सीमाशुल्क कपात आणि निर्यात प्रोत्साहनं अपेक्षित आहेत. स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि हरित हायड्रोजनला उच्च तरतूद मिळू शकतं. शेतीला MSP आधार आणि ग्रामीण योजनांचा लाभ मिळेल. शिक्षण, कौशल्य विकास, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, रिअल इस्टेट, संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांना लक्ष्यित पाठबळ आणि नियमशिथिलता मिळण्याची शक्यता आहे.

अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन
आर्थिक सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षासाठी 7.3 ते 7.4 टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. बाजाराची नजर भांडवली खर्चाच्या सातत्यावर, शेअर बाजार-अनुकूल करधोरणावर आणि सुधारणांच्या संकेतांवर असेल.

