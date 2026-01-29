ETV Bharat / business

Union Budget 2026 : महाराष्ट्रात केवळ एकच रेल्वे प्रकल्प 100 टक्के पूर्ण, 34 प्रकल्पांचं काम कासवगतीनं

येत्या रविवारी (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या 2026-27 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

Railway Projects Physical Progress
रेल्वे - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 1:49 PM IST

मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालंय. येत्या रविवारी (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या 2026-27 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळणार? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलंय. देशात आणि राज्यात 'एनडीए'चं सरकार आहे. त्यामुळं भरीव निधी राज्याला मिळेल, असा विश्वास राज्यातील नेते व्यक्त करत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात किती निधी मिळणार? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.

राज्याला नवीन रेल्वे गाड्या मिळणार का? - महाराष्ट्राला गतिमान करण्यासाठी रेल्वेचं मोठं योगदान आहे. राज्यातील विविध भागात रेल्वेचं जाळं पसरलं आहे. मागील काही वर्षात अनेक रेल्वेचे नवीन प्रकल्प राज्यात आले. अनेक ठिकाणी त्याचं कामंही पूर्ण झालं, मात्र अनेक ठिकाणी हे काम सुरू असल्याचं दिसून येत आहे. या अर्थसंकल्पातून राज्यात रेल्वेचे काही नवीन प्रकल्प मिळणार का? नवीन रेल्वे गाड्या सुरू होणार का? याबाबत घोषणा होते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Railway Projects Physical Progress
राज्यातील किती टक्के रेल्वे प्रकल्प पूर्ण (ETV Bharat)

राज्यात रेल्वे कनेक्टिव्हिटीत सुधारणा - महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांची प्रगती जलद गतीनं होत आहे.राज्य सरकार कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या धोरणांमुळं 2019 ते 2022 पर्यंत अनेक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना ब्रेक लागला होता. याचा रेल्वे आणि मेट्रो प्रकल्पांवर, विशेषतः हाय स्पीड कॉरिडॉरवर मोठा परिणाम झाला, असा आरोप सत्ताधारी पक्षानं केला. 2022 पासून महाराष्ट्रात महायुतीचं सरकार आल्यापासून कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

  • नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, 35 पैकी एकच प्रकल्प 100% पूर्ण झाला आहे.
  • 35 प्रकल्पांपैकी 6 प्रकल्प 50-60% पर्यंत पूर्ण झाले आहेत आणि इतर 6 प्रकल्प 80-90% पर्यंत पूर्ण झाले आहेत.
  • 8 प्रकल्प हे 90-100% पूर्ण झाले आहेत, तर इतर 8 प्रकल्प हे 10% पेक्षा कमी पूर्ण झाले आहेत.
  • 5 प्रकल्प 20% पेक्षा कमी पूर्ण झाले आहेत.
  • 35 प्रकल्पांपैकी 1 प्रकल्प 60-70% पर्यंत पूर्ण झाला आहे.

