येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गाला काय मिळू शकेल? जाणून घ्या, विविध क्षेत्रांच्या अपेक्षा
येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत उद्योग, एमएसएमई, शेतकरी, मध्यमवर्ग, स्टार्टअप्स आणि सामान्य ग्राहकांना काय अपेक्षा आहेत. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती
Published : January 21, 2026 at 8:26 PM IST
नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारण १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करणार आहेत. सीतारमण यांचा नववा अर्थसंकल्प असणार आहे. जागतिक पातळीवर आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव, अमेरिकेचे आयातशुल्क धोरण इत्यादी कारणांमुळे भारतासमोर आव्हाने आहेत. अशा स्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारकडून ‘विकसित भारत २०२४’ उद्दिष्ट आखण्यात आलं असताना यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. एमएसएमई, शेतकरी, मध्यम वर्ग, स्टार्टअप आणि सेवा क्षेत्रासह सामान्य ग्राहकांना या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत.
प्रवास आणि लाईफस्टाईल क्षेत्राकडून अपेक्षा- प्रवास आणि लाईफस्टाईल क्षेत्र अनुभवावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वेगानं वाटचाल करत आहे. २०२६ चा अर्थसंकल्प या बदलाला आणखी गती देऊ शकतो, असे या उद्योगाचं म्हणणं आहे. ड्रीमफॉक्सच्या अध्यक्षा आणि एमडी लिबेराथा कल्लाट म्हणाल्या, "भारत आता केवळ वापरावर आधारित प्रवासापेक्षा प्रीमियम आणि अनुभवावर आधारित प्रवासाकडे वाटचाल करत आहे. यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी, रेल्वे स्टेशन आधुनिकीकरण, महामार्ग आणि स्मार्ट मोबिलिटीमध्ये गुंतवणूक आवश्यक आहे."
न्यूट्रास्युटिकल क्षेत्राकडून मागणी- जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून विकसित येण्याची क्षमता न्यूट्रास्युटिकल उद्योगाची आहे. या उद्योगाची म्हणणं आहे की २०२६ च्या अर्थसंकल्पात पीएलआय (उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजना आणखी बळकट केली पाहिजे. संशोधन आणि विकास, क्लिनिकल चाचण्या आणि एफएसएसएआयच्या अनुषंगाने जलद नियामक मंजुरी गरज या उद्योगामधून व्यक्त होत आहे.
संरक्षण आणि एरोस्पेस उद्योगासाठी आव्हानेृ गेल्या काही वर्षांत भारतानं संरक्षण उत्पादनात वेगवान प्रगती केली आहे. आता उत्पादनाचं प्रमाण वाढविण्याचं आव्हान आहे. संरक्षण आणि एरोस्पेस कंपन्यांना २०२६ च्या अर्थसंकल्पात निर्यात प्रोत्साहन आणि दीर्घकालीन ऑर्डर मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दुग्ध उद्योग- दुग्ध क्षेत्र हे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. उद्योगाला जीएसटीमध्ये तर्कसंगत बदल, कोल्ड-चेन पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान आणि परवडणारे दीर्घकालीन कर्ज हवे आहे. पॅकेजिंग, रेफ्रिजरेशन, पशुखाद्य आणि पशुवैद्यकीय सेवांवरील जीएसटी कमी केल्यानं खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असा उद्योगाला विश्वास आहे.
विमा आणि आरोग्य सेवा क्षेत्राकडून अपेक्षा- विमा कंपन्यांना २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून दीर्घकालीन बचत आणि निवृत्ती सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. वाढत्या आरोग्यसेवा खर्चादरम्यान, आरोग्य विमा परवडणारा आणि सुलभ बनवण्याची मागणीदेखील आहे. विमा उत्पादनांमध्ये कर समानता आणि लहान विमा योजनांवर स्टॅम्प ड्युटीमधून सूट करावी, अशी बजाज लाईफ इन्शुरन्सचे एमडी तरुण यांनी अपेक्षा व्यक्त केली
खत आणि कृषी क्षेत्र- देशांतर्गत कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना परवडणारे आणि वेळेवर खतपुरवठा धोरणाची कृषी क्षेत्राची मागणी आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात बायोगॅस आणि सीबीडी क्षेत्र कार्बन बाजारपेठांना वाढीव आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची मागणी होत आहे.
वैद्यकीय पर्यटन: जागतिक संधी- भारत वैद्यकीय पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र बनत आहे. मात्र, वैद्यकीय व्हिसा प्रक्रिया किचकट आहेत. ही प्रक्रिया सुलभ करण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय रुग्णांसाठी स्पष्ट धोरण करण्याची आरोग्यक्षेत्राची अपेक्षा आहे.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी- समावेशक वाढीसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करणं महत्त्वाचं मानलं जाते.
लॉजिस्टिक्स -दळणवळणाचा (लॉजिस्टिक्स) खर्च कमी केल्याशिवाय भारतीय उत्पादन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होऊ शकत नाही. एआय-आधारित पुरवठा साखळी, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि नियम सुलभ करणे, या लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या या मागण्या आहेत.
पादत्राणे आणि एमएसएमई क्षेत्र- पादत्राणे उद्योग आणि एमएसएमई क्षेत्राकडून उत्पादनांना प्रोत्साहन, सोपे नियम आणि संशोधनाला प्रोत्साहन मागणी आहे. अमेरिकेच्या आयातशुल्क धोरणांमुळे फटका बसलेल्या निर्यातदारांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विशेष भर- ग्रामीण मागणी वाढविण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनांसाठी सरकार अर्थसंकल्पात दुहेरी अंकी वाढ करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार, वापर आणि एकूण विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.