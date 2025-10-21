यंदा ट्रेडिंगचा शुभ मुहूर्त साधा; लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर लक्ष्मीमातेला आमंत्रण
यंदा अमावास्येच्या बदललेल्या वेळेमुळे दुपारी 1:15 ते 2:45 या वेळेत ईक्वीटी शेअर, एफ अँड ओ, कमॉडिटी, चलन व्यवहार मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र चालेल.
Published : October 21, 2025 at 12:59 PM IST
मुंबई : दिवाळीचा सण आणि त्यासोबत येणारा लक्ष्मीपूजनाचा दिवस हा केवळ धार्मिक विधींचाच नव्हे तर आर्थिक आणि गुंतवणुकीच्या शुभारंभाचाही दिवस मानला जातो. शेअर बाजारात या दिवशी ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ करण्याची परंपरा अनेक दशकांपासून सुरू आहे. या दिवशी व्यापारी, गुंतवणूकदार आणि ब्रोकर आपापल्या कुटुंबासह एकत्र येऊन ट्रेडिंग करतात आणि लक्ष्मीपूजनानंतर काही प्रमाणात शेअरची खरेदी-विक्री करून शुभमुहूर्त साधतात. यंदा हा अमावास्येच्या बदललेल्या वेळेमुळे दुपारी 1:15 ते 2:45 या वेळेत ईक्वीटी शेअर, एफ अँड ओ, कमॉडिटी, चलन व्यवहार मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र चालेल आणि यात सहभागी होणे म्हणजे लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर लक्ष्मीमातेला आमंत्रित करणे असे शेअर ट्रेडर मानतात.
हिंदू संस्कृतीनुसार शुभ मुहूर्तावर खरेदी केल्यास वर्षभर समृद्धी येते : या वर्षीदेखील बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज (बीएससी) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनसीसी) यांनी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी दुपारी 1:15 ते 2:45 या वेळेत मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र जाहीर केले आहे. साधारणतः दुपारी 1:15 ते 2:45 या वेळेत या वेळेत खरेदी-विक्रीसाठी बाजार खुले राहणार आहेत. या दिवशी हिंदू संस्कृतीनुसार शुभ मुहूर्तावर खरेदी केल्यास वर्षभर समृद्धी येते, अशी पारंपरिक धारणा आहे. त्यामुळे दरवर्षी लाखो गुंतवणूकदार या सत्रात सहभाग घेतात.
शेअर बाजारातील मागील सहा महिन्यांचे चित्र : गेल्या सहा महिन्यांत भारतीय शेअर बाजाराने चढ-उताराचा मोठा काळ अनुभवला आहे. मे ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सेन्सेक्सने जवळपास 84 हजारांचा उच्चांक गाठला. मे महिन्यात जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि अमेरिकेतील व्याजदरवाढीच्या संकेतांमुळे बाजार काहीसा घसरला होता. मात्र, जुलैपासून आयटी, बँकिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील मजबूत निकालांमुळे निर्देशांक पुन्हा सावरला. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये निफ्टीने 25,000 चा टप्पा पार करीत ऐतिहासिक उच्चांक गाठला. देशांतर्गत महागाई दरावर नियंत्रण, मान्सून कृषी उत्पादन सुधारण्याची चिन्हे आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्याने बाजारात नवचैतन्य आले. तरीही मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि डॉलरच्या चढ-उतारामुळे बाजारात अस्थिरता कायम आहे.
निफ्टीने 24 हजारांचा टप्पा ओलांडत नवीन इतिहास रचला : गेल्या सहा महिन्यांकडे पाहिलं तर शेअर बाजाराने गुंतवणूकदारांची परीक्षा घेतली आहे. मे महिन्यात जागतिक आर्थिक अस्थिरतेने आणि अमेरिकन व्याजदरवाढीच्या संकेतांनी बाजार ढासळला; सेन्सेक्स सुमारे 7 हजार अंकांनी खाली जात 76 हजारांपर्यंत गेला. पण जुलैपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत क्षेत्रांतील स्थैर्य, बँकिंग आणि आयटी क्षेत्रातील मजबूत निकाल, तसेच परकीय निधीचा ओघ वाढल्याने बाजार पुन्हा सावरला. निफ्टीने 24 हजारांचा टप्पा ओलांडत नवीन इतिहास रचला.
मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 — वेळापत्रक (सोप्या भाषेत)
|सत्राचे नाव
|सेगमेंट (विभाग)
|वेळ (भारतीय प्रमाणवेळ - IST)
|म्हणजे काय होते?
|Block Deal Session
|शेअर बाजार (Equity)
|दुपारी 1:15 ते 1:30
|मोठ्या गुंतवणूकदारांदरम्यान (जसे संस्थात्मक गुंतवणूकदार) मोठ्या प्रमाणात शेअर खरेदी-विक्री करण्यासाठी राखीव वेळ
|Pre-Open Session
|शेअर बाजार (Equity)
|दुपारी 1:30 ते 1:45
|बाजार सुरू होण्यापूर्वी शेअरची सुरुवातीची किंमत (Opening Price) ठरवण्याची प्रक्रिया.
|Normal Market Session
|शेअर, F&O, कमॉडिटी, चलन व्यवहार
|दुपारी 1:45 ते 2:45
|हे मुख्य सत्र आहे जिथे सामान्य गुंतवणूकदार खरेदी-विक्री करू शकतात.
|Call Auction (Illiquid Securities)
|IPO किंवा कमी व्यवहार असलेले शेअर्स
|दुपारी 1:30 ते 2:15
|ज्या शेअर्समध्ये दररोज कमी व्यवहार होतात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सत्र.
मुहूर्त ट्रेडिंगचे आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व : शेअर बाजारातील तज्ञांच्या मते, मुहूर्त ट्रेडिंग हा केवळ प्रतीकात्मक व्यवहार असला तरी तो सकारात्मकतेचा संदेश देतो. या दिवशी केलेली लहानशी गुंतवणूकही ‘लक्ष्मी आगमनाचे प्रतीक’ मानली जाते. अनेक कुटुंबे आपल्या मुलांना शेअर बाजाराची ओळख करून देण्यासाठीही या दिवशी ट्रेडिंग सत्रात सहभागी होतात. या वेळी सोनं, बँकिंग, एफएमसीजी आणि आयटी क्षेत्रातील शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचा कल दिसतो. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हा शुभ दिवस आपले पोर्टफोलिओ हिरवा करण्याची संधी देतो.
