आनंदाची बातमी: 42 हजार टन LPG घेऊन 'जग वसंत' जहाज गुजरातमध्ये दाखल; देशांतर्गत पुरवठा वेग घेणार

सध्या सुरू असलेल्या संघर्षजन्य परिस्थितीमुळे जगभरात इंधन पुरवठ्याबाबत मोठी अनिश्चितता असतानाच ही इंधन खेप भारतात पोहोचली आहे.

INDIAN VESSEL JAG VASANT ARRIVES
भारतीय जहाज 'जग वसंत' दाखल (Source- ETV Bharat)
Published : March 27, 2026 at 10:33 AM IST

गांधीनगर: जागतिक ऊर्जा संकट आणि आखाती प्रदेशातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय LPG टँकर 'जग वसंत' 42 हजारांहून अधिक मेट्रिक टन LPG वायू घेऊन गुजरातच्या कांडला बंदरात सुखरूप दाखल झालाय. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षजन्य परिस्थितीमुळे जगभरात इंधन पुरवठ्याबाबत मोठी अनिश्चितता असतानाच ही इंधन खेप भारतात पोहोचली आहे.

'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून सुरक्षित प्रवास : 'जग वसंत'चा हा सागरी प्रवास धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक होता. जगातील सर्वात संवेदनशील सागरी मार्गांपैकी एक असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) मधून प्रवास करून हे जहाज भारतात पोहोचले. इराण आणि अमेरिका-इस्त्रायल आघाडी यांच्यातील संघर्षाचा 29 वा दिवस असताना ज्या काळात अनेक देशांच्या जहाजांसाठी हा मार्ग बंद किंवा असुरक्षित मानला जात असताना इराणने भारताला दिलेल्या विशेष परवानगीमुळे या टँकरला त्या मार्गातून सुरक्षितपणे प्रवास करणे शक्य झाले. भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकांच्या देखरेखीखाली या जहाजाने आपला प्रवास पूर्ण केला.

'मिड-सी ट्रान्सफर'द्वारे पुरवठ्याला गती : कांडला बंदर प्राधिकरणाने जाहीर केले आहे की, वायूच्या वाढत्या मागणीचा विचार करता 'जग वसंत'मधून LPG उतरवून घेण्यासाठी 'मिड-सी ट्रान्सफर' (Mid-Sea Transfer) या तंत्राचा वापर केला जातोय. या प्रक्रियेत समुद्रात असतानाच मोठ्या जहाजातून वायू लहान जहाजांमध्ये किंवा थेट बंदराच्या पाइपलाइन यंत्रणेमध्ये हस्तांतरित केला जातो. या पद्धतीमुळे केवळ वेळेचीच बचत होत नाही, तर वायू उतरवून घेण्याच्या प्रक्रियेलाही लक्षणीय गती मिळते; परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये इंधन पुरवठा अधिक वेगाने सुरू करणे शक्य होते. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव असूनही, भारताने आपल्या ऊर्जेच्या गरजा यशस्वीपणे पूर्ण केल्यात. 'जग वसंत'च्या आधी इतरही अनेक महत्त्वाची जहाजे भारतीय किनाऱ्यावर दाखल झाली आहेत.

आतापर्यंत सुरक्षितपणे दाखल झालेली प्रमुख टँकर जहाजे

  • MT शिवालिक: 16 मार्च रोजी मुंद्रा बंदरात दाखल.
  • MT नंदा देवी: 17 मार्च रोजी LPG घेऊन कांडला बंदरात दाखल.
  • जग लाडकी: 18 मार्च रोजी 81 हजार टन कच्च्या तेलाची (Crude Oil) खेप घेऊन मुंद्रा बंदरात दाखल.
  • शेनलाँग: 11 मार्चच्या सुमारास सौदी अरेबियाचे कच्चे तेल घेऊन हे जहाज मुंबईत दाखल झाले.

युद्ध आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका : इराणसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या वातावरणातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेले ताजे विधान काहीसा दिलासा देणारे ठरले आहेत. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, पुढील 10 दिवसांच्या कालावधीत इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर कोणतेही हल्ले केले जाणार नाहीत. या कालावधीत भारताच्या इराणमध्ये अडकून पडलेल्या मालवाहतुकीचा (shipments) पुरवठा लवकरात लवकर सुरळीत करण्यासाठी भारत सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. कांडला बंदरासारख्या प्रमुख ऊर्जा केंद्रांवर या जहाजांचे आगमन झाल्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत एलपीजीचे दर आणि त्याची उपलब्धता स्थिर होईल, अशी प्रबळ अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

जग वसंत जहाज गुजरातमध्ये दाखल
