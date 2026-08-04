5 राज्यांचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहार नेपाळपेक्षाही मागे
श्रीलंका आणि व्हिएतनामसारख्या देशांनी 'उच्च मध्यम उत्पन्न' (upper middle income) गटात प्रगती केली असून, संपत्तीच्या बाबतीत ते भारताच्या पुढे गेले आहेत.
Published : August 4, 2026 at 7:01 AM IST
नवी दिल्ली : ईटीव्ही भारतच्या 'राज्यांची आर्थिक स्थिती' (State Fiscal Health) या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात आपण राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचा आढावा घेत आहोत. कमाईच्या बाबतीत दोन वेगळे 'भारत' दिसून येतात. काही राज्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक समृद्ध आहेत, तर काही गरीब आहेत. एकूणच विचार करता श्रीलंका आणि व्हिएतनामसारखे देश भारतापेक्षा अधिक समृद्ध आहेत.भारतीय राज्यांची विकासाची इंजिने कर्जाच्या ओझ्याखाली संघर्ष करत असताना दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत अजूनही 'निम्न मध्यम उत्पन्न' (lower middle income) गटातच आहे. याउलट श्रीलंका आणि व्हिएतनामसारख्या देशांनी 'उच्च मध्यम उत्पन्न' (upper middle income) गटात प्रगती केली असून, संपत्तीच्या बाबतीत ते भारताच्या पुढे गेले आहेत.
जागतिक बँकेचे उत्पन्नाच्या श्रेणींचे निकष : जागतिक बँक दरडोई 'एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न' (GNI) च्या आधारे देशांचे चार श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करते: निम्न-उत्पन्न, निम्न-मध्यम-उत्पन्न, उच्च-मध्यम-उत्पन्न आणि उच्च-उत्पन्न. ही आकडेवारी 'अॅटलास पद्धती'चा (Atlas Method) वापर करून अमेरिकन डॉलर्समध्ये (US$) मोजली जाते. या वर्गीकरणानुसार, ज्या देशांचे दरडोई उत्पन्न 1175 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी आहे, त्यांना 'निम्न-उत्पन्न' देश मानले जाते. ज्या देशांचे दरडोई उत्पन्न 1175 ते 4635 अमेरिकन डॉलर्सच्या दरम्यान आहे, ते 'निम्न-मध्यम-उत्पन्न' गटात येतात; तर 4636 ते 14,375 अमेरिकन डॉलर्स उत्पन्न असलेले देश 'उच्च मध्यम उत्पन्न' गटात येतात. 14,375 अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या देशांचे वर्गीकरण 'उच्च उत्पन्न' देश म्हणून केले जाते. जागतिक बँकेचा 'देशांचे उत्पन्न वर्गीकरण' अहवाल 1 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आला. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) आकडेवारीनुसार, भारताचे दरडोई उत्पन्न अंदाजे 2813 अमेरिकन डॉलर्स (2.72 लाख रुपये) इतके आहे, तर श्रीलंकेचे दरडोई उत्पन्न 4,528 ते 5,250 अमेरिकन डॉलर्सच्या दरम्यान आहे.
भारताचे दरडोई उत्पन्न किती आहे? : दरडोई उत्पन्न म्हणजे देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे सरासरी उत्पन्न; राष्ट्रीय उत्पन्नाला एकूण लोकसंख्येने भागून याची गणना केली जाते. 2026 या वर्षासाठी भारताचे नाममात्र (नॉमिनल) दरडोई जीडीपी (GDP) 2813 ते 3051 अमेरिकन डॉलर्स (2.35 लाख ते 2.72 लाख रुपये) दरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. या आधारावर जागतिक बँकेने भारताचे वर्गीकरण 'निम्न मध्यम उत्पन्न' (lower middle income) गटात केले आहे. उत्पन्नाच्या या पातळीनुसार, जागतिक स्तरावर भारताचा क्रमांक 172 वा लागतो. दुसरीकडे लिक्टनस्टाइन (Liechtenstein) हे राष्ट्र वार्षिक दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत (2,00,000 ते 2,30,000 अमेरिकन डॉलर्स) पहिल्या स्थानावर आहे. लक्झेंबर्ग (Luxembourg) दुसऱ्या स्थानावर असून त्यांचे उत्पन्न 1,30,000 ते 1,56,000 अमेरिकन डॉलर्सच्या दरम्यान आहे.
भारतीय राज्यांचे दरडोई उत्पन्न : उत्पन्न मोजण्यासाठी भारत सरकारचे अधिकृत प्रमाण हे चालू किमतींनुसार 'दरडोई निव्वळ राज्य देशांतर्गत उत्पादन' (NSDP) हे आहे; याची आकडेवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे त्यांच्या 'हँडबुक ऑफ स्टॅटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स' (भारतीय राज्यांवरील आकडेवारीचा संग्रह) मध्ये प्रकाशित केली जाते. यानुसार, दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक म्हणजे 4.93 लाख रुपये इतके आहे. तेलंगणा 3.87 लाख रुपयांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यानंतर कर्नाटक (3.80 लाख रुपये), तामिळनाडू (3.61 लाख रुपये) आणि हरियाणा (3.53 लाख रुपये) यांचा क्रमांक लागतो.
गेल्या 30 वर्षांत भारतात झालेला बदल : देशांच्या उत्पन्नाच्या वर्गीकरणाबाबतच्या अहवालानुसार, गेल्या 30 वर्षांत भारतात लक्षणीय बदल झाले आहेत. 1994 मध्ये भारतातील कोणतेही प्रमुख राज्य 'निम्न मध्यम उत्पन्न' गटाच्या पातळीवर नव्हते. मात्र, 2025-26 पर्यंत अनेक राज्ये अशा पातळीवर पोहोचली आहेत, जिथे त्यांचे दरडोई उत्पन्न इतर काही देशांच्या उत्पन्नाइतके किंवा त्याहूनही अधिक आहे. या राज्यांच्या उत्पन्नात 36.7 पट वाढ झाली आहे. कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांनी यात आघाडी घेतली, तर सततची वाढ होऊनही बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड ही राज्ये मागे राहिली. याचा अर्थ असा की, विकास झाला असला तरी त्याचे फायदे सर्व राज्यांमध्ये समान रीतीने विभागले गेले नाहीत.
केरळ 26 अमेरिकन डॉलर्सने या निकषापासून मागे राहिले : भारत जरी 'निम्न-मध्यम उत्पन्न' (lower middle income) गटात येत असला तरी त्यातील पाच राज्ये 'उच्च मध्यम उत्पन्न' (upper middle income) गटात मोडतात. 6217 अमेरिकन डॉलर्सच्या दरडोई उत्पन्नासह दिल्ली या गटात आघाडीवर आहे. त्यानंतर कर्नाटक (5579 अमेरिकन डॉलर्स), तेलंगणा (5407 अमेरिकन डॉलर्स), तामिळनाडू (5329 अमेरिकन डॉलर्स) आणि गुजरात (4734 अमेरिकन डॉलर्स) यांचा क्रमांक लागतो. अशी काही राज्येही आहेत जी जागतिक बँकेच्या 'उच्च मध्यम उत्पन्न' गटाच्या निकषापर्यंत पोहोचण्यापासून अगदी थोडक्यात मागे राहिली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र 8 अमेरिकन डॉलर्सने, हरियाणा 9 अमेरिकन डॉलर्सने आणि केरळ 26 अमेरिकन डॉलर्सने या निकषापासून मागे राहिले.
तळाची तीन राज्ये : सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये बिहार 69,320 रुपये (984 अमेरिकन डॉलर्स) इतक्या उत्पन्नासह सर्वात तळाशी आहे. 1.08 लाख रुपये (1,403 अमेरिकन डॉलर्स) दरडोई उत्पन्नासह उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. झारखंड 1.16 लाख रुपये (1,470 अमेरिकन डॉलर्स) वार्षिक दरडोई उत्पन्नासह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न नेपाळच्या तुलनेतही कमी आहे; नेपाळचे दरडोई जीडीपी (GDP) सुमारे 1,513 अमेरिकन डॉलर्स, तर दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (GNI) सुमारे 1,535 अमेरिकन डॉलर्स इतके असल्याचे अनुमान आहे.
(या लेखाचा अनुवाद आणि संपादन बोधिसत्व मैटी यांनी केले आहे.)
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