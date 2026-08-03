उत्तर प्रदेश आणि बिहारवरील कर्ज गुजरातच्या कर्जाच्या दुप्पट; तामिळनाडूवर सर्वाधिक कर्ज, तर दिल्लीचे कर्ज कमी
टीव्ही भारत'च्या या मालिकेत राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला असून, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार, कर्जाची परिस्थिती आणि महसूल तसेच खर्चाचे प्रमाण अधोरेखित करण्यात आलंय.
Published : August 3, 2026 at 1:56 PM IST
नवी दिल्ली- आपल्या GSDP (राज्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन)च्या तुलनेत अरुणाचल प्रदेश आणि पंजाबवर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा आहे. राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचे हे एक विशेष विश्लेषण आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही वेगाने वाढणारी आणि मजबूत जागतिक अर्थव्यवस्था आहे. सध्या नाममात्र जीडीपीच्या (nominal GDP) बाबतीत भारत जगातील सहाव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला सर्वोच्च स्थानावर नेण्यात राज्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; यात महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. 'ईटीव्ही भारत'च्या या मालिकेत राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला असून, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार, कर्जाची परिस्थिती आणि महसूल तसेच खर्चाचे प्रमाण अधोरेखित करण्यात आलंय.
कोणत्या राज्यावर सर्वाधिक कर्ज आहे? : भारतातील सर्वाधिक कर्ज असलेल्या राज्याची ओळख दोन निकषांवर केली जाते. एकूण थकीत कर्ज आणि कर्ज ते GSDP गुणोत्तर (debt to GSDP ratio). एकूण थकीत कर्जाचा विचार केल्यास तामिळनाडू हे सर्वाधिक कर्ज असलेले राज्य आहे; त्यावर सुमारे 9.6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. उत्तर प्रदेश 8.6 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर महाराष्ट्र 8.1 लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जासह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
GSDP च्या तुलनेत अरुणाचल प्रदेशवर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा : जेव्हा राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या किंवा 'ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट'च्या (GSDP) तुलनेत कर्जाचे मोजमाप केले जाते, तेव्हा 'कॅग' (CAG) आणि अलीकडील आर्थिक अहवालांनुसार पंजाब आणि अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये 'कर्ज ते GSDP' गुणोत्तर सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. प्रमुख राज्यांमध्ये पंजाब 46.9 टक्क्यांसह या यादीत अव्वल आहे, तर काही डोंगराळ आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अरुणाचल प्रदेशचे प्रमाण 59.8 टक्के आणि नागालँडचे प्रमाण 47 टक्के इतके नोंदवले गेले आहे. वास्तविक ईशान्येकडील किंवा डोंगराळ प्रदेशांत स्थान असल्यामुळे या भागांमध्ये आर्थिक घडामोडी मर्यादित असतात, परिणामी देशात अशा प्रकारचे गुणोत्तर येथे सर्वाधिक आढळते.
पंजाब आपल्या कमाईचा मोठा हिस्सा कर्ज परतफेडीवर खर्च करतो : पंजाबचे कर्ज त्यांच्या एकूण GSDP च्या सुमारे 46.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, याचा अर्थ असा की राज्य आपल्या महसुलाचा मोठा हिस्सा केवळ जुन्या कर्जांवरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी खर्च करते. त्यानंतर पश्चिम बंगाल (40%) आणि बिहार (37.3%) यांचा क्रमांक लागतो. या राज्यांवर त्यांच्या जीडीपीच्या (GDP) तुलनेत मोठ्या कर्जाचा बोजा आहे. याउलट गुजरात आणि महाराष्ट्र यांसारख्या प्रमुख राज्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, ज्यामुळे त्यांचे कर्ज ते जीएसडीपी (GSDP) गुणोत्तर खूपच कमी आहे.
राज्यांसाठी कर्जाची मर्यादा काय आहे? : 'फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट' (FRBM) कायदा 2003 मध्ये मंजूर करण्यात आला आणि जुलै 2004 मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्याने वित्तीय निर्देशकांसाठी वार्षिक कपातीची उद्दिष्टे निश्चित केली. FRBM नियमांनुसार, केंद्र सरकारला वित्तीय तूट (fiscal deficit) जीएसडीपीच्या 3 टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे आवश्यक होते, ज्यामध्ये दरवर्षी जीडीपीच्या 0.3 टक्के इतकी कपात करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्याचप्रमाणे, महसुली तूट (revenue deficit) दरवर्षी जीडीपीच्या 0.5 टक्क्यांनी कमी करून 2008-09 पर्यंत पूर्णपणे समाप्त करायची होती. जर ही उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत, तर अर्थमंत्र्यांना त्याची कारणे स्पष्ट करावी लागतात आणि आवश्यक सुधारणात्मक उपाययोजना सुचवाव्या लागतात.
राज्यांची वित्तीय तूट आणि जीएसडीपी गुणोत्तर : केंद्र सरकार आणि वित्त आयोगाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार, राज्यांसाठी वित्तीय तुटीची मानक मर्यादा जीएसडीपीच्या 3 टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, वीज क्षेत्रातील सुधारणांशी संबंधित अटींची पूर्तता केल्यास राज्यांना जीएसडीपीच्या 3.5 टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट ठेवण्याची परवानगी दिली जाते. 'कॅग' (CAG) च्या अहवालानुसार, वाढता 'बद्ध खर्च' (committed expenditure) जसे की पगार, निवृत्तीवेतन आणि व्याजाची परतफेड अनेक राज्यांच्या वित्तीय समतोलावर ताण निर्माण करतो.
राज्यांवरील वाढत्या कर्जाची कारणे:
- अनुदान (subsidies), रोख हस्तांतरण आणि मोफत योजनांवर होणारा अतिरिक्त खर्च.
- खर्चाचा मोठा हिस्सा कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन आणि जुन्या कर्जांवरील व्याजाच्या परतफेडीसाठी खर्च होतो.
- जीएसटी (GST) प्रणाली लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या स्वतःच्या कर महसुलात झालेली घट.
- कोविड 19 महामारीच्या काळात आरोग्य आणि मदत कार्यांसाठी घेतलेले मोठे कर्ज.
- बाजारातून घेतलेल्या कर्जांवरील वाढता व्याजदर.
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- राज्ये कर्ज कसे नियंत्रणात ठेवू शकतात: ज्या राज्यांवर कर्जाचा बोजा कमी आहे, त्यांनी संतुलित अर्थसंकल्पाचे नियम, कर्जाच्या परतफेडीचे काटेकोर नियोजन आणि खर्चावर कडक नियंत्रण यांद्वारे त्याचे व्यवस्थापन केले आहे. कायदेशीर चौकट, वित्तीय नियम आणि मध्यवर्ती बँकेसोबतची भागीदारी यांद्वारे राज्ये आपल्या आर्थिक बाबींचे आणि कर्जाचे व्यवस्थापन करतात. कर्ज घेण्याच्या मर्यादा, रोखे (bonds) लिलाव आणि रोख प्रवाहाचे व्यवस्थापन (cash flow management) यांचा वापर करून ती राज्ये अर्थसंकल्पाचा समतोल राखतात. कर्ज घेणे, खर्च करणे आणि तूट यांवर कडक संख्यात्मक मर्यादा घालून वित्तीय नियमांच्या आधारे राज्ये कर्जावर नियंत्रण ठेवतात. राज्यांच्या अर्थसंकल्पांवर मोफत सुविधांचा (freebies) प्रभाव: राज्यांचे अर्थसंकल्प आणि 'कॅग' (CAG) अहवालांवर आधारित कल्याणकारी योजनांसाठीच्या निधी वाटपातील कल तपासल्यास असे दिसून येते की, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील मोफत सुविधांचा सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चावर सांख्यिकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक परिणाम होतो. थोडक्यात सांगायचे तर लोकप्रियतेसाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांमुळे अनेकदा या क्षेत्रांमधील अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये वाढ होते. सततची वित्तीय तूट आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्यासोबतच मोफत सुविधांचा वाटाही वाढत चालला आहे, ज्यामुळे अशा धोरणांच्या दीर्घकालीन शाश्वतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. जरी मोफत सुविधांमुळे अल्पकाळात सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च वाढत असला आणि निवडणुकीत फायदा मिळत असला तरी योग्य नियोजनाचा अभाव असल्यास त्या वित्तीय स्थैर्याला धोका निर्माण करू शकतात.
...ज्याला भक्कम महसूल निर्मिती आणि लक्ष्यित कल्याणकारी आराखड्याची जोड आहे. आता आपण विविध राज्यांची स्थिती पाहू यात.
बिहारचा महसूल 3.47 लाख कोटी : बिहार हे समृद्ध इतिहास आणि संस्कृती असलेले राज्य आहे; लोकसंख्येच्या बाबतीत ते भारतात तिसऱ्या, भौगोलिक क्षेत्राच्या बाबतीत 12 व्या आणि अर्थसंकल्पाच्या आकारमानानुसार 10 व्या क्रमांकावर आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प 3,47,589.76 कोटी (3.47 लाख कोटी) निश्चित करण्यात आला आहे. राज्याचे एकूण उत्पन्न 3,47,752.61 कोटी (3.47 लाख कोटी) इतके अपेक्षित आहे. राज्यासाठी महसूल मिळवून देणाऱ्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक कर (50,000 कोटी), मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी (10,000 कोटी), परिवहन कर (5,000 कोटी), जमीन महसूल (800 कोटी) आणि कर व्यतिरिक्त महसूल (9402.99 कोटी) यांचा समावेश आहे.
बिहारचा खर्च उत्पन्नाशी सुसंगत : बिहारचा एकूण खर्च त्याच्या महसुलाशी जवळजवळ जुळणारा आहे; राज्याचा एकूण खर्च 3,47,589.76 कोटी (3.47 लाख कोटी) इतका आहे. राज्य आपल्या अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक हिस्सा शिक्षण (68,216.95 कोटी), ग्रामीण विकास (23,701.18 कोटी), आरोग्य (21,270.40 कोटी) आणि पोलीस व कायदा-सुव्यवस्था (20,132.87 कोटी) या क्षेत्रांसाठी खर्च करते. याव्यतिरिक्त विजेवर 18,737.06 कोटी खर्च केले जातात.
मोफत सुविधांवर भरीव खर्च : बिहार कल्याणकारी योजनांवर 13,202.38 कोटी खर्च करते. तसेच 'मोफत सुविधा'(freebies) देणाऱ्या योजनांवरही मोठी रक्कम खर्च केली जाते, यामध्ये मोफत विजेसाठी सुमारे 23,000 कोटी, महिला रोजगार उपक्रमांसाठी 20,000 कोटी आणि पेन्शन योजनांसाठी सुमारे 16,000 कोटींचा समावेश आहे.
बिहारचे कर्ज 4.47 लाख कोटींच्या वर : एकूण कर्जाचा विचार करता 2024-25 या आर्थिक वर्षात ही आकडेवारी 2,68,613 कोटी इतकी होती आणि 2025-26 मध्ये ती वाढून 3,74,133.50 कोटी (3.74 लाख कोटी) झाली; हे प्रमाण राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या (GSDP) 37.72% इतके आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षात हे कर्ज 4,47,034 कोटी (4.47 लाख कोटी) पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत बिहारची वित्तीय तूट वाढण्याची अपेक्षा असली तरी राज्याचा विकासदरही वाढला आहे. 2025-26 मध्ये वित्तीय तूट 3,27,128 कोटी होती, तर 2026-27 मध्ये ती 39,111.80 कोटी असेल असा अंदाज आहे. विकासदराचा विचार करता तो 2024-25 मधील 13.1 टक्क्यावरून वाढून 2025-26 मध्ये 14.9 टक्के झाला आहे.
झारखंडचे कर्ज गुणोत्तर (debt ratio) कमी होत आहे, तरीही कर्जाचा बोजा वाढत आहे: झारखंडची आर्थिक स्थिती मिश्र स्वरूपाची आहे. राज्याच्या कर्ज गुणोत्तरात दरवर्षी सुधारणा होत असली तरी एकूण कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात थकीत कर्ज 84,779 कोटी होते आणि 2026-27 पर्यंत ते अंदाजे 1.33 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे; याचा अर्थ दरडोई कर्ज सुमारे 35,000 इतके असेल.
जरी राज्याची वित्तीय तूट 'वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन' (FRBM) कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेत असली तरी वाढते सार्वजनिक कर्ज आणि कल्याणकारी उपक्रमांवरील वाढता खर्च यामुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेची स्थिरता आणि राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाच्या धोरणावर परिणाम झाला आहे.
झारखंडच्या अर्थव्यवस्थेत 10.03 टक्के वाढीचा अंदाज : 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राजकोषीय तूट (fiscal deficit) 13,595.96 कोटी रुपये इतकी अंदाजित आहे, जी राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या (GSDP) 2.18% आहे. हे प्रमाण FRBM कायद्यांतर्गत निश्चित केलेल्या 3% च्या मर्यादेत बसते. 2026-27 या आर्थिक वर्षात झारखंडच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर स्थिर किमतींवर (2011-12) 6.90% आणि चालू किमतींवर 10.03% राहण्याचा अंदाज आहे.
झारखंडचा खर्च महसुलापेक्षा अधिक वेगाने वाढला आहे : 15 नोव्हेंबर 2000 रोजी झारखंड राज्याची निर्मिती झाल्यापासून राज्याच्या अर्थसंकल्पात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या 25 वर्षांत 2001-02 या आर्थिक वर्षात सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत एकूण अर्थसंकल्पाचा आकार 16 पटींहून अधिक वाढला आहे. तथापि, सरकारी महसुलात केवळ 12 पट वाढ झाली आहे, ज्यावरून असे दिसून येते की खर्चाची वाढ महसुलाच्या वाढीपेक्षा अधिक वेगाने झाली आहे. हा कल कर्जावरील वाढती अवलंबित्व दर्शवतो.
झारखंडच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा महिलांसाठी राखीव : 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या 1,58,560 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातून सरकारने सर्वात मोठा हिस्सा 67,459.54 कोटी रुपये सामाजिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवला आहे. सर्व योजनांपैकी 'मैया सन्मान योजने'ला सर्वाधिक 14,065.57 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 51 लाख महिलांना दरमहा 2500 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळतात. ही योजना सामाजिक क्षेत्रासाठीच्या एकूण तरतुदीच्या सुमारे 13.94 टक्के आणि राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 8.87 टक्के इतका हिस्सा व्यापते.
हरियाणावर कर्जाचा बोजा : गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत हरियाणाच्या एकूण थकीत कर्जात (प्रत्यक्ष आर्थिक रकमेच्या स्वरूपात) वाढ झाली आहे. तथापि, GSDP च्या तुलनेत त्याचे प्रमाण स्थिर राहिले आहे. 2024-25 मध्ये एकूण थकीत दायित्व (कर्ज) अंदाजे 3.32 लाख कोटी इतके होते आणि कर्ज जीएसडीपी (GSDP) गुणोत्तर सुमारे 32.8 टक्के होते.
2025-26 पर्यंत हे दायित्व वाढून अंदाजे 3.58 लाख कोटी झाले, तर कर्ज-जीएसडीपी गुणोत्तर किंचित घसरून 32.5% झाले. दरम्यान, 2026-27 या वर्षासाठी राज्याच्या 2.23 लाख कोटी (2,23,658.17 कोटी) च्या अर्थसंकल्पासाठी निधी उभारताना एकूण कर्ज अंदाजे 3.91 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2026-27 साठी राज्याचा जीएसडीपी 15.18 लाख कोटी (15,18,223 कोटी) इतका अपेक्षित आहे; हे कर्ज जीएसडीपीच्या सुमारे 25.75% असेल. हरियाणाचे एकूण कर्ज 40,148 कोटी इतके असून, एकूण खर्चापैकी सुमारे 30 टक्के रक्कम कर्ज परतफेडीसाठी (कर्ज सेवेसाठी) खर्च केली जाते. जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या बाह्य निधीमध्ये 'हरियाणा क्लीन एअर प्रोजेक्ट'साठी 2716 कोटी रुपये आणि 'जल संरक्षित हरियाणा' (Water-Secure Haryana) उपक्रमासाठी 4000 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे.
हरियाणाचे उत्पन्न : 2025-26 मध्ये हरियाणाचे एकूण उत्पन्न 1,46,163.38 कोटी रुपये इतके होते. या आकड्यामध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचे वर्चस्व असून, राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GSDP) त्याचा वाटा सुमारे 51.54 टक्के आहे. हे क्षेत्र प्रामुख्याने माहिती तंत्रज्ञान (IT), माहिती तंत्रज्ञान सक्षम सेवा (ITeS), वित्तीय सेवा, रिअल इस्टेट आणि व्यापार यांवर आधारित आहे.
औद्योगिक क्षेत्र हा हरियाणाचा कणा : उत्पादन आणि औद्योगिक क्षेत्राचा GSDP मध्ये सुमारे 28 टक्के वाटा आहे. हे क्षेत्र राज्याच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. मानेसर आणि फरिदाबाद येथे प्रमुख केंद्रे असल्याने भारतातील एकूण कार आणि ट्रॅक्टर उत्पादनापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादन हरियाणात होते. राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा GSDP मध्ये सुमारे 18 टक्के वाटा आहे; परिणामी, देशाच्या एकूण बासमती तांदूळ निर्यातीत 60 टक्के वाटा उचलून राज्य भारताच्या कृषी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
ऑटोमोटिव्ह आणि ऑटो-कंपोनंट्स क्षेत्राकडे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ : ऑटोमोटिव्ह उत्पादन क्षेत्र राज्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरले असून, त्याकडे मोठ्या प्रमाणावर परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित झाली आहे. 'मेक इन हरियाणा 2026 धोरण' सारखे राज्याचे उपक्रम या क्षेत्रातील उत्पन्न वाढवण्यावर भर देतात. याव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अलीकडे दिलेल्या भरानुसार, मूल्यवर्धन साधण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील निर्यातीला चालना देण्यासाठी कृषी प्रक्रिया आणि अन्न तंत्रज्ञानालाही उच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
हरियाणा राज्याचा खर्च : हरियाणाचा खर्च त्याच्या उत्पन्नापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. राज्याचे उत्पन्न 1.46 लाख कोटी रुपये असताना खर्च 1.87 लाख कोटी रुपये (1,87,556.49 कोटी रुपये) इतका आहे. राज्याचा सर्वाधिक खर्च शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रावर होतो, जो सुमारे 23,604 कोटी रुपये आहे. त्याच वेळी सामाजिक न्याय आणि कल्याणावर 17,251 कोटी रुपये आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याणावर 14,007 कोटी रुपये खर्च केले जातात. हरियाणाचा मोफत सुविधांवर मोठा खर्च:
हरियाणा सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि मोफत सुविधा पुरवणाऱ्या कार्यक्रमांवर मोठा खर्च करते. या खर्चाचा सर्वात मोठा हिस्सा महिलांसाठी असलेल्या 'लाडो लक्ष्मी योजने'वर खर्च केला जातो. या योजनेसाठी 6500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षी 5000 कोटी रुपये होती. या उपक्रमांतर्गत पात्र महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या मासिक सामाजिक सुरक्षा पेन्शनवरही राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मोठा भाग खर्च केला जातो.
शिक्षण आणि खेळांसाठी भरीव अनुदान : हरियाणाने आपल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणासाठी 14,007.28 कोटी रुपये आणि शिक्षण व खेळांसाठी 23,603.69 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे या सार्वजनिक सेवांसाठी भरीव अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. हरियाणाच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात कल्याणकारी योजना आणि मोफत सुविधांवरील खर्च GSDP च्या 2.4% इतका असेल असा अंदाज आहे.
हरियाणाचे दरडोई उत्पन्न वार्षिक 3.5 लाख रुपये : हरियाणाच्या प्रमुख आर्थिक यशांपैकी एक म्हणजे त्यांचे प्रभावी दरडोई उत्पन्न. भारताच्या एकूण भूभागापैकी केवळ 1.34% क्षेत्र व्यापलेले असूनही राज्याचा राष्ट्रीय GDP मध्ये सुमारे 3.7% वाटा आहे. शिवाय, प्रमुख भारतीय राज्यांमध्ये हरियाणाचे दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक असून ते 3.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मे 2026 मध्ये हरियाणाने 4456 कोटी रुपयांचे निव्वळ राज्य जीएसटी (SGST) संकलन नोंदवले; यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 22 टक्के वाढ झाली असून राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर राहिले आहे.
दिल्लीवर कर्जाचा बोजा : दिल्ली सरकारच्या अर्थसंकल्पीय विश्लेषणानुसार, 2025-26 च्या सुधारित अंदाजानुसार वित्तीय तूट 22,289 कोटी रुपये होती, तर 2026-27 साठी 16,966 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त 15,326 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात दिल्ली जल बोर्डासारख्या संस्थांवरील कर्जाच्या मोठ्या बोज्यावरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. 2022 पर्यंत व्याजासह हे कर्ज 66,595 कोटी रुपयांच्या मोठ्या रकमेपर्यंत पोहोचले होते. मोफत सुविधा आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांवरील खर्च:
दिल्ली सरकार आपल्या एकूण अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा विविध योजना, कार्यक्रम आणि प्रकल्पांवर खर्च करते. 2025-26 या वर्षासाठीच्या 1,00,000 कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पातून 59,300 कोटी रुपये विशेषतः दिल्ली सरकारच्या योजना, कार्यक्रम आणि प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आले होते. सरकारी खर्चाचा मुख्य भर शिक्षण, आरोग्य, अनुदान (उदा. वीज, पाणी आणि बस प्रवास) आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांवर असतो. गेल्या पाच वर्षांतील एकत्रित आकडेवारी अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये वार्षिक तरतूद म्हणून नोंदवली गेली असली, तरी अलीकडील कल असे दर्शवतो की दिल्ली सरकारच्या एकूण खर्चाचा मोठा भाग 'महसुली खर्चा'च्या (Revenue Expenditure) अंतर्गत येतो; ज्यामध्ये बहुतांश सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा समावेश होतो.
कर्नाटकवरील कर्जाचा भार : कर्नाटकचे एकूण कर्ज 8,24,389 कोटी रुपये इतके आहे, जे राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 24.94% आहे. हा आकडा 'कर्नाटक वित्तीय उत्तरदायित्व कायद्या'ने (KFRA) निश्चित केलेल्या 25% च्या वैधानिक मर्यादेच्या आत आहे. 2026-27 या वर्षासाठी एकूण अंतर्गत कर्ज/उधारीचा अंदाज 1,32,000 कोटी रुपये वर्तवण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडून घेतलेली 6,810 कोटी रुपयांची कर्जे, खुल्या बाजारातून 1,22,340 कोटी रुपये आणि विविध संस्थांकडून 2,850 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
...जसे की LIC, NSSF, NCDC आणि RIDF.
कर्नाटकातील तीन वर्षांतील वाढते कर्ज : गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत कर्नाटकाच्या कर्जात लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्याचे कर्ज 2023-24 मध्ये 85,818 कोटी, 2024-25 मध्ये 1,05,246 कोटी आणि 2025-26 मध्ये 1,16,000 कोटी इतके होते; तसेच 2026-27 साठी अंदाजित कर्ज 1,32,000 कोटींपर्यंत वाढले आहे. या तुलनेत 2026-27 साठी कर्नाटकाचे एकूण राज्य अर्थसंकल्प 4,48,004 कोटी निश्चित करण्यात आले आहे, तर एकूण अंदाजित महसूल 3,15,050 कोटी आहे.
कर्नाटकाच्या उत्पन्नाचे स्रोत : कर्नाटकाचे उत्पन्न प्रामुख्याने कर आणि कर-व्यतिरिक्त (non-tax) महसुलातून मिळते. कर महसुलामध्ये वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क, मोटार वाहन कर आणि इतर करांचा समावेश होतो. कर-व्यतिरिक्त महसूल खाणकाम आणि रॉयल्टीमधून मिळतो. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पासाठी अंदाजित प्राप्तीमध्ये वाणिज्यिक करातून 1,25,000 कोटी, राज्य उत्पादन शुल्कातून 45,000 कोटी, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातून 29,000 कोटी आणि मोटार वाहन करातून 15,500 कोटींचा समावेश आहे. कर-व्यतिरिक्त महसूल 16,000 कोटी इतका अंदाजित आहे.
कर्नाटकाचा खर्च : कर्नाटकाच्या एकूण खर्चाचा मोठा हिस्सा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याजाची परतफेड आणि अनुदानांवर खर्च होतो. 2026-27 साठी एकूण महसुली खर्च 3,38,007 कोटी आणि भांडवली खर्च 74,682 कोटी आहे. कर्जाच्या परतफेडीसाठी 35,316 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानंतर 'पाच हमी योजनां'वर (Five Guarantees Schemes) होणारा खर्च येतो. गृह लक्ष्मी, गृह ज्योती, अन्न भाग्य, शक्ती आणि युवा निधी. तिसरा मुख्य घटक म्हणजे भांडवली खर्च (विकास कामे).
कर्नाटकचा मोफत योजनांवरील (Freebies) खर्च : 2026-27 या वर्षासाठी राज्य सरकारने 'पाच हमी योजनां'साठी (Five Guarantees) 51,286 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद खालीलप्रमाणे आहे: गृह लक्ष्मीसाठी 28,608 कोटी रुपये, गृह ज्योतीसाठी 10,578 कोटी रुपये, अन्न भाग्यसाठी 6,200 कोटी रुपये, शक्तीसाठी 5,300 कोटी रुपये आणि युवा निधीसाठी 913 कोटी रुपये. सामाजिक कल्याण पेन्शनवरील खर्च 11,870 कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. कर्नाटकचा मोफत योजनांवरील खर्च हा राज्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या (GSDP) सुमारे 2% ते 2.5% इतका आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या सुरुवातीपासून, हमी योजनांवरील राज्याचा एकूण खर्च 97,800 कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे.
सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन संस्था (PDMA) रोख व्यवस्थापन पाहते : ही एक विशेष आणि स्वतंत्र संस्था आहे जी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आणि बाह्य दायित्वांचे (liabilities) सर्वसमावेशक व्यवस्थापन करते आणि अशा बाबींवर शुल्काच्या बदल्यात सल्लागार सेवा पुरवते. थोडक्यात सांगायचे तर PDMA सरकारसाठी गुंतवणूक बँकर किंवा मर्चंट बँकर म्हणून काम करते. ती सरकारी रोख्यांचे (securities) निर्गमन आणि व्यापार व्यवस्थापित करते, तसेच केंद्र सरकारच्या संभाव्य दायित्वांवर (contingent liabilities) सल्ला देते आणि त्यांचे व्यवस्थापन करते. ती केंद्र सरकारसाठी रोख व्यवस्थापन (cash management) देखील पाहते; यामध्ये अल्प मुदतीच्या रोख्यांचे निर्गमन व परतफेड आणि रोख व्यवस्थापनाबाबत सल्ला देणे यांचा समावेश होतो.
राज्यांना कोणती संस्था कर्ज पुरवते? : भारतीय संविधान सरकारच्या कार्यकारी शाखेला 'भारताचा एकत्रित निधी' (Consolidated Fund of India) तारण ठेवून कर्ज घेण्याचा अधिकार देते. भारतीय रिझर्व्ह बँक सरकारचे (केंद्र आणि राज्य दोन्ही) प्रतिनिधी म्हणून कर्ज उभारणीच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करते. कर्ज व्यवस्थापनासाठी आवश्यक कायदेशीर अधिकार तिला 'भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा 1934' च्या कलम 21 मधून मिळतात. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापन करणे ही रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी असली तरी ती विशिष्ट करारांनुसार विविध राज्य सरकारांच्या सार्वजनिक कर्जाचेही व्यवस्थापन करते.
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