एन. चंद्रशेखरन यांच्याकडेच राहणार 'टाटा सन्स'ची धुरा; फेरनियुक्ती प्रस्तावाला मंजुरी
टाटा सन्सच्या संचालक मंडळानं एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
Published : September 17, 2026 at 5:33 PM IST
मुंबई : टाटा ग्रुपमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळानं एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळानं गुरुवारी अब्जावधी डॉलर्सच्या टाटा समूहाची प्रवर्तक आणि होल्डिंग कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून एन. चंद्रशेखरन यांची आणखी पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिली.
लिस्टिंग करण्याच्या प्रक्रियेला पुढं नेण्यासही सहमती : पीटीआयनं या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या वृत्तानुसार, 'मीठ ते सॉफ्टवेअर आणि कार' अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या समूहाची होल्डिंग कंपनी असलेल्या 'टाटा सन्स'ला शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्याच्या प्रक्रियेला पुढं नेण्यासही मंडळानं सहमती दर्शवली आहे. दरम्यान, एन. चंद्रशेखरन आणि लिस्टिंगच्या निर्णयाला 'टाटा ट्रस्ट्स'कडून अजूनही आव्हान दिलं जाऊ शकते. कारण, टाटा ट्रस्टचा होल्डिंग कंपनीत सर्वाधिक हिस्सा आहे.
तीन तासांच्या बैठकीत घेतले निर्णय : मुंबईत झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या सुमारे तीन तासांच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट महिन्यात एन. चंद्रशेखरन यांनी संचालकांना कळवलं होतं की, 20 फेब्रुवारी 2027 रोजी त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते पुन्हा नियुक्तीसाठी इच्छुक नाहीत. मात्र, त्यानंतर काही काळातच पुन्हा नियुक्ती न घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मंडळानं केलेली विनंती एन. चंद्रशेखरन यांनी मान्य केली होती. दरम्यान, आता कार्यकाळातील मुदतवाढ आणि टाटा सन्सची लिस्टिंग या दोन्ही निर्णयांना कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
नोएल टाटा यांनी फेरनियुक्तीच्या विरोधात केलं मतदान : एन. चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या प्रस्तावावर संचालक मंडळात मतदान प्रक्रिया पार पडली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी एन. चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीच्या विरोधात मतदान केलं, तरीही मंडळातील इतर सदस्यांनी बहुमतानं प्रस्तावाच्या बाजूनं कौल दिल्यामुळे एन. चंद्रशेखरन यांच्या मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, टाटा ट्रस्ट्स आणि त्यांच्याशी संलग्न ट्रस्ट्सचे 'टाटा सन्स'मध्ये सुमारे 66 टक्के नियंत्रण आहे. सूत्रांनी सांगितलं की, संचालक मंडळाच्या सदस्यांनी नेतृत्वातील सातत्याला पाठिंबा दिला, कारण यामुळं "कोणत्याही लिस्टिंग प्रक्रियेपूर्वी संभाव्य गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल".
हेही वाचा :
- EPFO बाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 15 हजारांची वेतन मर्यादा आता 25 हजार, लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा
- नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 'सेमीकॉन इंडिया 2026'चे उद्घाटन; म्हणाले, "अर्थव्यवस्था वाढतेय अन् जगाचा विश्वासही..."
- "पारदर्शकता, विश्वास आणि कार्यक्षमता, हीच रामोजी फिल्म सिटीची जमेची बाजू", TIFF मध्ये चेरुकुरी किरण आणि विजयेश्वरी यांची उपस्थिती