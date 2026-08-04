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आता भारतीय शेअर बाजारातही प्रचलित आंतरराष्ट्रीय पद्धत लागू; F&O ट्रेडिंगच्या वेळेत बदल, गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होणार?

F&O विभागातील व्यवहारांसाठी अखेरच्या काही मिनिटांकरता नवी पद्धत प्रभावीपणे राबवण्यात येतेय, ज्याचा सर्वसामान्य ट्रेडर्सनाही फायदा होणार आहे. याबाबतचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमेय राणे यांचा रिपोर्ट...

Stock Market Timings Change From 3 August 2026 : F&O Trading Extended Till 3:40 PM
आता भारतीय शेअर बाजारातही प्रचलित आंतरराष्ट्रीय पद्धत लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 4, 2026 at 6:27 PM IST

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मुंबई : भारतीय शेअर बाजारात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजनं व्यवहारांच्या वेळेत आणि कामाच्या पद्धतीत एक मोठा बदल लागू केलाय. खासकरून फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) विभागातील शेअर्ससाठी ही नवीन प्रणाली अंमलात आणण्यात आलीय. या नियमानुसार, 3 ऑगस्टपासून आता कामाच्या दिवशी दुपारी 3:15 वाजल्यानंतर बाजारातील व्यवहारांचं स्वरूप हे पूर्णपणे बदलेलं पाहायला मिळत आहे. या बदलाचा परिणाम थेट अंतिम किंमत कशी ठरते, यावरही होणार आहे.

विशेष क्लोजिंग ऑक्शन सेशन : जुन्या आणि नव्या पद्धतीमधील मुख्य फरक म्हणजे पूर्वीच्या नियमांनुसार F&O शेअर्सचे नियमित खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे दुपारी 3:30 वाजेपर्यंत सलग चालू असायचे. बाजाराच्या शेवटच्या अर्ध्या तासातील म्हणजेच दुपारी 3 ते 3:30 वेळेत व्यवहारांच्या आधारे सरासरी किंमत काढून त्यावर बाजार बंद होणारा भाव ठरवला जात होता. मात्र, आता या नवीन नियमांनुसार, हे व्यवहार दुपारी 3:15 वाजताच थांबवण्यात येतील. 3:15 ते 3:35 या 20 मिनिटांच्या कालावधीत एक विशेष क्लोजिंग ऑक्शन सेशन म्हणजेच लिलाव सत्र आयोजित होईल. या लिलावात खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्या ऑर्डर्सची आपापसात जुळवणी करून त्या दिवसाची अंतिम बंद किंमत ठरवली जाईल.

नेमक कसं असेल क्लोजिंगचं नवं वेळापत्रक? : या अंतिम मिनिटांत बाजारात गोंधळाचं वातावरण निर्माण होऊ नये म्हणून एनएससीनं एक निश्चित वेळापत्रक तयार केलंय.

  • दुपारी 3:05 वाजता इंट्राडे व्यवहार करणाऱ्यांची पोझिशन या वेळेत सिस्टीमकडून आपोआप बंद केली जाईल.
  • दुपारी 3:15 ते 3:20 या पाच मिनिटांत एक्सचेंज Reference Price ठरवेल. या काळात तुम्ही नवीन ऑर्डर दिल्यास ती रिक्वेस्ट मोडमध्येच राहील. 3:15 पूर्वीच्या ऑर्डर्समध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही.
  • दुपारी 3:20 ते 3:25 या वेळात केवळ लिमिटेड ऑर्डर्स देता येतील, बदलता येतील किंवा रद्द करता येतील. या टप्प्यात मार्केट ऑर्डर्स चालणार नाहीत.
  • दुपारी 3:30 ते 3:35 दरम्यान, दिलेल्या सर्व ऑर्डर्सची सिस्टीमकडून जुळवणी केली जाईल आणि अंतिम 'क्लोजिंग प्राईस' जाहीर होईल. या काळात नवीन ऑर्डर देता येणार नाही. 3:40 वाजता हे संपूर्ण सत्र समाप्त होईल.

सध्या F&O साठीच नवी पद्धत लागू राहील : सध्या हा नवीन नियम फक्त आणि फक्त F&O शेअर्ससाठीच लागू आहे. जे शेअर्स F&O विभागात मोडत नाहीत म्हणजेच सामान्य कॅश मार्केटमधील शेअर्स त्यांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे दुपारी 3:30 वाजेपर्यंतच चालू राहील. तसंच अशा नॉन F&O शेअर्ससाठी पोस्ट-क्लोजिंग सत्राची वेळ बदलण्यात आली असून ती आता दुपारी 3:50 ते 4:00 अशी करण्यात आलीय. याशिवाय लिलाव सत्रादरम्यान भलत्याच किमतीला व्यवहार होऊ नयेत म्हणून एक्सचेंजनं किमतीवर 3 टक्क्यांची मर्यादा देखील घातलीय. दुपारी 3:00 ते 3:15 दरम्यानच्या सरासरी किमतीवरून संदर्भ किंमत ठरवली जाईल. समजा जर एखाद्या F&O शेअरची संदर्भ किंमत 1000 निश्चित झाली, तर लिलावात फक्त 970 (3% कमी) ते 1030 (3% जास्त) या मर्यादेतच ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील. या मर्यादेबाहेरील सर्व ऑर्डर्स रद्द केल्या जातील.

क्लोजिंग ऑक्शनचा मूळ उद्देश काय? : क्लोजिंग ऑक्शन सत्र म्हणजे शेवटच्या 15-20 मिनिटांत खरेदी आणि विक्रीच्या सर्व सूचना एकत्र करून बाजारात ज्या किमतीवर सर्वात जास्त समतोल साधला जातो, ती योग्य किंमत शोधण्याची एक पद्धत आहे. मुंबई शेअर बाजारातील विश्लेषक सिद्धार्थ कुवावाला यांच्या मते, "या नव्या प्रणालीमुळं अंतिम किंमत अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि संतुलित पद्धतीनं निश्चित होईल. ही एक प्रचलित आंतरराष्ट्रीय पद्धत असून अनेक विकसित देशांमधील शेअर बाजारात ती बऱ्याच काळपासून वापरली जातेय. त्यामुळं सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी या नवीन बदलामुळं अजिबात घाबरून जाण्याचं कारण नाही, उलट त्याचा स्वीकार केला पाहिजे."

रिटेल ट्रेडर्सनी काय खबरदारी घ्यावी? : नव्या पद्धतीनंतर दररोज शेअर ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी काय खबरदारी घ्यावी, याबद्दल बोलताना बीएसईमधील जाणकार अखिल जालान सांगतात की, "दुपारी 3:15 पूर्वी तुमचे इंट्राडे व्यवहार स्वतःहून पूर्ण करा, अन्यथा लिलाव सत्र सुरू झाल्यावर नुकसानही होऊ शकतं. नियमित बाजार आता 3:15 वाजताच बंद होतील, तेव्हा सिस्टीममध्ये पेंडिंग असलेल्या सर्व स्टॉप-लॉस किंवा कव्हर ऑर्डर्स आपोआप रद्द होतील. लिलाव सत्रात मार्केट ऑर्डर दिल्यास किमतीत मोठा तफावत येण्याची शक्यता असते. त्यामुळं खरेदी-विक्रीसाठी नेहमी लिमिट ऑर्डरचाच वापर करा."

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