शेअर बाजाराची घसरणीने सुरुवात; सेन्सेक्स 1555 अंकांनी कोसळला, गुंतवणूकदारांचे 5 लाख कोटींचे नुकसान
Published : March 23, 2026 at 11:21 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 11:33 AM IST
मुंबई : भारतीय शेअर बाजारासाठी सोमवार हा 'काळा सोमवार' (Black Monday) ठरला. मध्यपूर्वेतील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील प्रचंड वाढ यामुळे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या मनोबलाला मोठा धक्का बसलाय. आठवड्याच्या अगदी पहिल्याच व्यवहाराच्या दिवशी मुंबई शेअर बाजाराचा (BSE) प्रमुख निर्देशांक असलेला 'सेन्सेक्स' 1555.62 अंकांनी (2.08%) कोसळला आणि 72,977.34 या पातळीवर स्थिरावला. दरम्यान, नॅशनल शेअर बाजाराचा (NSE) 'निफ्टी' 479.95 अंकांनी (2.07%) घसरला आणि 22,634.55 च्या पातळीवर उघडला. या प्रचंड घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांची 5 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे पैसे बुडाले आहेत.
इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्ष : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाने आता चौथ्या आठवड्यात प्रवेश केलाय. तणाव निवळण्याऐवजी तो अधिकच वाढत असल्याचे दिसून येत आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झालंय.
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ : पुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याच्या भीतीमुळे 'ब्रेंट क्रूड' तेलाच्या किमती 119 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीच्या जवळ पोहोचल्यात. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करत असल्याने तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढण्याची आणि व्यापार तूट रुंदावण्याची भीती निर्माण झालीय.
'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'तील संकट : जगातील तेलाच्या वाहतुकीचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'तून (Strait of Hormuz) होणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध येण्याबाबतच्या बातम्यांमुळे ऊर्जा बाजारांमध्ये मोठी खळबळ उडालीय.
परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (FIIs) विक्री : परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) भारतीय बाजारातून सातत्याने भांडवल काढून घेत आहेत. मागील व्यवहाराच्या सत्रात त्यांनी 5518 कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले होते.
सर्वात जास्त फटका बसलेले शेअर्स : बाजारात सर्वच विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाल्याचे दिसून आले. 'मेटल' (धातू), 'PSU बँक' आणि 'ऑटो' (वाहन) हे निर्देशांक सर्वाधिक प्रभावित झाले; यामध्ये 3 टक्क्यांपर्यंतची घसरण नोंदवली गेली. टाटा स्टील, हिंदाल्को, एचडीएफसी बँक, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फायनान्स आणि श्रीराम फायनान्स यांच्या समभागांमध्ये (शेअर्समध्ये) मोठी घसरण दिसून आली.
जागतिक बाजाराचा आढावा : केवळ भारतच नव्हे, तर संपूर्ण आशियाई बाजार 'लाल रंगात' (घसरणीसह) व्यवहार करीत होता. जपानचा 'निक्केई' 5 टक्क्यांनी कोसळला, दक्षिण कोरियाचा 'कोस्पी' 6 टक्क्यांनी घसरला आणि हाँगकाँगचा 'हँग सेंग' 3.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. अमेरिकन बाजारपेठाही मागील सत्रात नकारात्मक पातळीवर बंद झाल्या होत्या.
तज्ज्ञांचे मत काय? : बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत संघर्ष निवळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, तोपर्यंत बाजारातील अस्थिरता कायम राहील. 'निफ्टी'च्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास 22,800 ही पातळी जी यापूर्वी एक महत्त्वपूर्ण आधार (support) म्हणून काम करत होती, ती आता तोडली गेलीय; आता 23,400 ते 23,600 या पट्ट्यात बाजाराला प्रतिकार (resistance) दिसून येत आहे. विश्लेषकांनी गुंतवणूकदारांना सध्या तरी आक्रमक खरेदी करणे टाळण्याचा आणि केवळ मजबूत मूलभूत घटक (fundamentals) असलेल्या समभागांची बाजार घसरल्यावर (on dips) टप्प्याटप्प्याने खरेदी करून साठा करण्याचा सल्ला दिलाय.
भारतात प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात वाढ, आजपासून नवे दर लागू
रुपयाचे आजपर्यंतचे सर्वात अवमूल्यन, चलन तज्ञ म्हणतात, 'बाजारामध्ये प्रचंड अस्थिरता'