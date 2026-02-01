अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दिवशीच मुंबई शेअर बाजारात मोठी पडझड; कारण काय?
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-2027 सादर झाल्यानंतर शेअर बाजारात मोठी पडझड झाली. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 2000 हजार अंशांनी घसरून नंतर सावरला आहे.
Published : February 1, 2026 at 1:19 PM IST
मुंबई - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारीदेखील अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी शेअर बाजाराचं विशेष ट्रेडिंग सेशन घेण्यात आलं. मागील अर्थसंकल्पाप्रमाणं यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही एफ अँड ओ गुंतवणुकीवरील एसटीटी वाढवण्यात आला आहे. यावेळी एसटीटी वाढवून 0.1 टक्क्यांवरुन 0.15 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या घोषणेनंतर, क्वविचत रविवारी सुरू असलेल्या शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आहे.
सर्व प्रकारच्या भागधारकांसाठी बायबॅकच्या रकमेवर भांडवली नफा म्हणून कर आकारला जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले. अर्थसंकल्पात कमोडिटी फ्युचर्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स 0.02 टक्क्यांवरून 0.05 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यानंतर शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी रविवारी दुपारच्या सत्रात कोसळले.
#UnionBudget2026 | Union FM Nirmala Sitharaman says, " i propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. i… pic.twitter.com/sxhFxOewI6— ANI (@ANI) February 1, 2026
या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण- शेअर बाजार खुला होताना मुंबई बाजाराचा निर्देशांक सकाळी 9:18 वाजता 0.01 टक्क्यांनी घसरून 82,250.27 वर पोहोचला. तर निफ्टीचा निर्देशांक 0.14 टक्क्यांनी घसरून 25,289.75 वर पोहोचला. सुरुवातीच्या व्यवहारात चढ-उतार झाल्यानंतर, 30 शेअर्सचा बीएसई सेन्सेक्स नंतर सावरला. परंतु अर्थसंकल्पीय सादरीकरणादरम्यान शेअर बाजारात पडझड सुरू झाली. सेन्सेक्समधील 30 कंपन्यांपैकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचा शेअर 6.50 टक्क्यांनी घसरला. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स आणि इटरनल या कं पन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण झाली. तसेच सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बँक आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण झाली.
कशामुळे शेअर बाजारात झाली घसरण-"सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) मध्ये झालेली वाढ, विशेषतः फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये, नजीकच्या काळात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (एफपीआय) गुंतवणुकीसाठी किरकोळ नकारात्मक ठरू शकते. विशेषतः उच्च-फ्रिक्वेन्सी आणि डेरिव्हेटिव्ह-केंद्रित जागतिक फंडांसाठी नकारात्मक ठरू शकते," असे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंगचे तांत्रिक संशोधन विश्लेषक आकाश शाह म्हणाले. मुंबई शेअर बाजाराच्या आकडेवारीनुसार, परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी शुक्रवारी 2,251.37 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले.
हेही वाचा-