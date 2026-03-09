ETV Bharat / business

इराण-अमेरिका युद्धाचा मोठा फटका; शेअर बाजारात मोठी घसरण, रुपयानं गाठला नीचांक

अमेरिकेसह इस्त्रायलनं इराणविरोधात सुरू केलेल्या युद्धामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे. शेअर बाजारात मोठी पडझड झाल्यानंतर रुपयाच्या मूल्यातही मोठी घसरण झाली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 12:36 PM IST

नवी दिल्ली- मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात सकाळच्या सत्रात 1800 अंकांची घसरण झाली आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीत सकाळच्या सत्रात सुमारे 3 टक्क्यांनी घसरले. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत.

सकाळी 9 वाजून 22 वाजेपर्यंत मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 2,333 अंकांनी (2.96%) घसरून 76,585 वर आला. निफ्टी 686 अंकांनी (2.81%) घसरून 23,764वर आला. शेअर बाजारात झालेल्या प्रचंड घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

इराणबरोबर अमेरिका आणि इस्त्रायलचं युद्ध सुरू असताना कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 110 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणबरोबर सुरू केलेल्या युद्धानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे जाणारा तेल पुरवठा ठप्प झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचं समर्थन केलं आहे. इराणच्या आण्विक धोक्याला तोंड देण्यासाठी ही तात्पुरती किंमत मोजावी लागत असल्याचं म्हटलं आहे.

बाजारात अस्थिरता - शेअर बाजारात 5.32 % टक्क्यांनी शेअर घसरून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सर्वाधिक फटका बसला. ऑटो, धातू आणि खासगी बँक निर्देशांकांमध्येही 3% पेक्षा जास्त घसरण झाली. कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर होईपर्यंत बाजारात अस्थिरता कायम राहणार आहे. भू-राजकीय तणाव कमी होईपर्यंत गुंतवणूकदारांनी काळजी घेण्याचा सल्ला बाजार विश्लेषकांकडून देण्यात आला आहे.

रुपयाच्या मूल्यात मोठी घसरण- कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली तीव्र वाढ आणि अमेरिकन डॉलरची वाढती मागणी यामुळे भारतीय रुपयाच्या मूल्यात (INR) सर्वात मोठी घसरण झाली. रुपयाचे मूल्य प्रति डॉलर 92.52 इतक्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचलं आहे. कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या 80 टक्क्यांहून अधिक तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे डॉलरच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. तेल आयातदार आणि तेल कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात डॉलर खरेदी केल्यानं रुपयावर दबाव वाढला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) या अत्यंत अस्थिरतेला नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. आरबीआय तिच्या परकीय चलन साठ्यातून डॉलर्स विकून रुपयाची घसरण कमी करण्याचा प्रयत्न करेल, असे अर्थतज्ञांना वाटते.

