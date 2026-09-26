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बँक संपाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना दिलासा; एटीएम व्यवहार तीन दिवसांसाठी पूर्णपणे मोफत

बँकांच्या या निर्णयामुळं मासिक मोफत मर्यादा संपल्यानंतरही, ग्राहक देशातील कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय रोख रक्कम काढू शकतील.

SBI, PNB, BoB Waives ATM Charges During 3-Day Bank Strike From September 28
बँक संपाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना दिलासा; एटीएम व्यवहार तीन दिवसांसाठी पूर्णपणे मोफत (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 4:34 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 4:44 PM IST

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नवी दिल्ली : बँक कर्मचाऱ्यांनी 28 सप्टेंबरपासून तीन दिवसीय देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील बँकिंग क्षेत्रानं सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB), युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक यांसह सर्व प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या बँकांनी 28 ते 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सर्व एटीएम व्यवहार शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे.

बँकांच्या या निर्णयामुळं मासिक मोफत मर्यादा संपल्यानंतरही, ग्राहक देशातील कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय रोख रक्कम काढू शकतील. दरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर बँक ऑफ बडोदानं याची पुष्टी करत म्हटलं आहे की, "तुमची सोय हे आमचं प्राधान्य आहे. 28 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत देशभरातील कोणत्याही बँकेच्या एटीएमवरील व्यवहार शुल्क माफ करण्यात आलं आहे."

सरकारी बँका उद्या सुरू राहतील : हा प्रस्तावित संप सोमवारपासून (28 सप्टेंबर) सुरू होत आहे, जो आठवड्याच्या शेवटी (26 आणि 27 सप्टेंबर) येतो. जर सरकारनं आणि रिझर्व्ह बँकेनं तातडीनं कारवाई केली नसती, तर बँकिंग व्यवहार सलग पाच दिवस पूर्णपणे ठप्प झाले असते. याचा देशाच्या व्यापारावर, पगार वितरणावर आणि अर्थव्यवस्थेवर विनाशकारी परिणाम झाला असता. या संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवण्यासाठी, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेनं एक निर्देश जारी केला आहे. या निर्देशानुसार, सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका उद्या (रविवारी) नेहमीप्रमाणे पूर्णपणे सुरू राहतील. आरबीआयनं सर्व बँक शाखा, प्रशासकीय कार्यालये आणि करन्सी चेस्ट यांना रविवारी नेहमीप्रमाणे कामकाज करण्याची विशेष परवानगी दिली आहे, जेणेकरून लोकांना संपापूर्वी आपली आवश्यक कामं पूर्ण करता येतील.

डिजिटल बँकिंग आणि ऑनलाइन सेवा पूर्णपणे कार्यरत राहतील : सर्व प्रमुख बँकांनी स्पष्ट केलं आहे की, संपाचा परिणाम केवळ प्रत्यक्ष बँक शाखांच्या कामकाजावर होईल. सर्वसामान्यांसाठी सर्व डिजिटल व्यवहारांचे मार्ग खुले राहतील. UPI (गुगल पे, फोनपे, पेटीएम, इत्यादी), नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, IMPS, NEFT आणि RTGS सेवा 27x7 सामान्यपणे सुरू राहतील. बँकांनी त्यांचं एटीएम नेटवर्क पूर्णपणे कार्यरत ठेवण्यासाठी आणि रोख रकमेची कमतरता टाळण्यासाठी विस्तृत व्यवस्था केली आहे.

का संप पुकारला आहे? : हा देशव्यापी संप युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सनं (UFBU) पुकारला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स ही बँकिंग क्षेत्रातील सुमारे 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करते. दरम्यान, बँक कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करणे, निवृत्तीवेतन सुधारणा, सर्व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एकसमान महागाई भत्ता सूत्र आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) निवडण्याचा पर्याय देणे यांचा समावेश आहे. हा संप सहामाही समाप्तीच्या वेळी होत असल्याने, त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. तर अर्थ मंत्रालयानं कर्मचारी संघटनांना संप टाळून संवादातून तोडगा काढण्याचं आवाहन केलं आहे. तसंच ग्राहकांना उद्या त्यांच्या जवळच्या शाखेत जाऊन चेक क्लिअरिंग, डिमांड ड्राफ्ट किंवा कर्जाशी संबंधित सर्व आवश्यक कामे पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

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Last Updated : September 26, 2026 at 4:44 PM IST

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एटीएम व्यवहार
BANK STRIKE
एटीएम व्यवहार शुल्क
बँक संप
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