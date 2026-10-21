देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा डेटा हॅक! 3.75 लाख रेकॉर्ड्स डार्क वेबवर; तुमचे खाते सुरक्षित आहे का?
डार्क वेबवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) 3,897 ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती उघड झाल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
Published : October 21, 2026 at 1:20 PM IST
नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी व्यावसायिक बँक 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' (SBI) च्या ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेशी संबंधित एक गंभीर समस्या समोर आली आहे. बँकेनं अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे की, 'डार्क वेब'वर सापडलेल्या सुमारे 3,75,000 नोंदींच्या प्राथमिक विश्लेषणातून, बँकेच्या 3,897 ग्राहकांची वैयक्तिक ओळख पटवणारी माहिती (PII) उघड झाल्याचं दिसून आलं आहे. 16 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा संस्थांकडून मिळालेल्या सतर्कतेच्या सूचनेनंतर, बँकेनं त्वरित आपली 'सायबर घटना प्रतिसाद प्रणाली' (cyber incident response protocol) कार्यान्वित केली असून, या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी सुरू केली आहे.
बँकेला या संभाव्य डेटा लीकबद्दल माहिती कधी आणि कोणत्या संस्थांकडून मिळाली? :
स्टॉक एक्स्चेंजकडे सादर केलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये 'एसबीआय'नं (SBI) नमूद केलं आहे की, त्यांना 16 ऑक्टोबर रोजी या संभाव्य डेटा एक्सपोजरबाबत आपत्कालीन सूचना मिळाल्या होत्या. हे इशारे किंवा सूचना बँकेच्या 'थ्रेट इंटेलिजन्स सर्व्हिस प्रोव्हायडर' (धोक्यांविषयी माहिती देणारी सेवा पुरवठादार संस्था), संरक्षण मंत्रालयाची 'डिफेन्स सायबर एजन्सी' आणि देशातील नोडल सायबर सुरक्षा संस्था 'सर्ट-इन' (CERT-In) यांच्याकडून मिळाल्या होत्या.
या इशाऱ्यांच्या आधारे, डार्क वेबवर आढळलेल्या सुमारे 3,75,000 नोंदींचं त्वरित विश्लेषण करण्यात आलं, ज्यातून हे स्पष्ट झालं की 3,897 ग्राहक नोंदींमध्ये वैयक्तिक माहिती समाविष्ट होती.
ग्राहकांची कोणती माहिती समाविष्ट आहे? :
प्राथमिक तपासानुसार, डार्क वेबवर सापडलेल्या संशयास्पद डेटासेटमध्ये ग्राहकांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची आणि संवेदनशील माहिती समाविष्ट आहे. उघड झालेल्या माहितीमध्ये खालील तपशीलांचा समावेश आहे.
- वैयक्तिक तपशील : ग्राहकांचे नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक, जन्मतारीख, नावे आणि लिंग.
- संपर्क आणि पत्ता : ईमेल पत्ते आणि ग्राहकांचे राहत्या पत्त्याचे तपशील.
- आर्थिक आणि शाखाविषयक माहिती : शाखा आणि 'कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाईल' (CIF) ओळख क्रमांक, तसेच 'लीड आयडी' (lead IDs).
- कर्जविषयक दस्तऐवज : कर्ज किंवा 'लीड' नोंदींशी संबंधित मेटाडेटा आणि इतर संबंधित डिजिटल फाईल्स.
बँकेने सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलली? :
डेटा लीक झाल्याचं समजताच, एसबीआयने (SBI) सायबर घटनेला प्रतिसाद देणारी आणि ती मर्यादित ठेवणारी आपली कार्यपद्धती (protocols) कार्यान्वित केली. बँकेने 'सर्ट-इन' (CERT-In) कडे नोंदणीकृत असलेल्या एका स्वतंत्र सायबर सुरक्षा संस्थेकडे या घटनेच्या व्याप्तीची आणि ग्राहकांसाठी असलेल्या जोखमीच्या पातळीची तपासणी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.
आपल्या निवेदनात बँकेनं स्पष्ट केलं आहे की, या घटनेचा बँकेच्या मुख्य व्यावसायिक कामकाजावर, आर्थिक कामगिरीवर किंवा व्यवसायाच्या सातत्यावर कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही. एसबीआयची मुख्य बँकिंग प्रणाली (core banking system) आणि दैनंदिन कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू आहे.
आता पुढे काय? :
ही घटना भारतीय वित्तीय क्षेत्रासमोर असलेल्या सायबर सुरक्षेच्या जोखमींचं गांभीर्य अधोरेखित करते. विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) अलीकडेच व्यावसायिक बँकांसाठी सायबर सुरक्षा मानकं अधिक कडक केली आहेत. 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'ने (SBI) खात्री दिली आहे की, ते परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत आणि एका स्वतंत्र सायबर सुरक्षा संस्थेच्या तपास अहवालाच्या आधारे आवश्यक ती सुधारणात्मक व प्रतिबंधात्मक पावलं उचलत आहेत.