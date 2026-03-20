रुपयाचे आजपर्यंतचे सर्वात अवमूल्यन, चलन तज्ञ म्हणतात, 'बाजारामध्ये प्रचंड अस्थिता'
शुक्रवारी रुपया 92.89 प्रति डॉलर या विक्रमी नीचांकी पातळीवर उघडला. त्यानंतर रुपयात घसरण होऊन 93 चा टप्पा ओलांडला आहे.
Published : March 20, 2026 at 2:13 PM IST
मुंबई -पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष आणि विदेशी भांडवलदार संस्था भांडवली बाजारातून पैसा काढून घेत असल्यानं शुक्रवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात भारतीय रुपया आणखी कमकुवत झाला. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 93 रुपये झाले. रुपयाचे आजपर्यंतचे हे सर्वाधिक अवमूल्यन आहे.
बाजारात काय स्थिती आहे? चलन तज्ञ के. एन. डे यांनी सांगितलं, "मध्यपूर्वेतील तणाव निवळण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे बाजारामध्ये प्रचंड अस्थिरता कायम आहे. काल 'ब्रेंट' (कच्च्या तेलाचा दर) 116 च्या पातळीवर पोहोचला होता. आता तो 106 च्या आसपास आहे. हे क्षेत्र सध्या अत्यंत सट्टेबाजीचे आणि अस्थिर बनलं आहे."
कशामुळे रुपयात घसरण होतेय?- पुढे डे म्हणाले "शेअर बाजारात एफआयआयकडून (FII) होणारी शेअरची विक्रीही थांबलेली नाही. 1 मार्चपासून कालपर्यंत अंदाजे 80,000 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री झाली आहे. यामुळे घसरणाऱ्या रुपयावर अधिक दबाव येत आहे. मध्य-पूर्वेतील संकट काही प्रमाणात कमी झाल्यास घसरणाऱ्या रुपयाला काहीसा विराम मिळू शकेल." कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून (FPIs) सुरू असलेली सततची विक्री या कारणांनी रुपयामध्ये घसरण होत आहे.
महागाईत आणखी भर होण्याची शक्यता- 19 मार्चपर्यंत कच्च्या तेलाचे दर 40 टक्क्यांनी वाढ होऊन हा दर 108.65 डॉलर्सवर पोहोचला. रुपयानं 93 चा टप्पा ओलांडणं ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. कारण, त्यामुळे आयात होणारे कच्चे तेल, विविध उत्पादने आणि कच्चा माल महाग होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरात कशामुळे झाली घसरण?- अमेरिका इराणच्या कच्च्या तेलावरील निर्बंध शिथिल करू शकते, अशी चिन्हे निर्माण झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये 3 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. त्यामुळे केवळ जागतिक तेल बाजारातच नव्हे तर भारतीय शेअर बाजारातही मोठी तेजी आली. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी अलीकडेच केलेल्या एका विधानामुळे बाजारातील वातावरण (market sentiment) बदलले. बेसेन्ट यांनी असे संकेत दिले की, सध्या समुद्रात साठवून ठेवलेल्या इराणच्या सुमारे 14 कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलावरील निर्बंध उठवण्याचा विचार अमेरिका करू शकते.
