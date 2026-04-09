100 अब्ज डॉलर मूल्यांकनासह रिलायन्स रिटेलचा जागतिक यादीत 7वा क्रमांक
100 अब्ज डॉलर मूल्यांकनासह रिलायन्स रिटेल जागतिक यादीत सातव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. ‘हेक्टाकॉर्न’ दर्जा मिळवणारी रिलायन्स रिटेल कंपनी झालेली आहे.
Published : April 9, 2026 at 6:37 PM IST
मुंबई - रिलायन्स रिटेलने जगातील सर्वाधिक मूल्यवान खासगी स्टार्टअप कंपन्यांच्या जागतिक यादीत सातवे स्थान मिळवले आहे. स्टॅनफर्ड ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ बिझनेसच्या संशोधनानुसार, $100 अब्जपेक्षा अधिक मूल्यांकनासह कंपनीने जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण कामगिरी नोंदवली आहे. पहिल्या 100 मूल्यवान स्टार्टअप कंपन्यांच्या यादीत तीन भारतीय कंपन्यांचा समावेश असून, त्यात रिलायन्स रिटेलने सर्वोच्च स्थान पटकावत भारताची भक्कम उपस्थिती दर्शवली आहे.
अहवालानुसार, रिलायन्स रिटेलचे पोस्ट-मनी मूल्यांकन 100 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असून त्यामुळे ती ‘हेक्टाकॉर्न’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जगातील अव्वल सात कंपन्यांमध्ये समाविष्ट झाली आहे. 100 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मूल्यांकन असलेल्या स्टार्टअप कंपन्यांना ‘हेक्टाकॉर्न’ असे म्हटले जाते. अव्वल सात कंपन्यांमध्ये रिटेल क्षेत्रातील रिलायन्स रिटेल ही एकमेव कंपनी आहे.
कंपनीला कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी, अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी, केकेआर, सिल्वरलेक, जीआयसी, टीपीजी आणि मुबाडाला यांसारख्या आघाडीच्या जागतिक गुंतवणूकदारांकडून भांडवली गुंतवणूक मिळाली आहे. गुंतवणूकदारांनी निश्चित केलेल्या कंपनीच्या मूल्यमापनावरच या क्रमवारीचा मुख्य आधार आहे. ही क्रमवारी स्टॅनफर्ड ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ बिझनेसच्या व्हेंचर कॅपिटल इनिशिएटिव्हच्या संशोधनावर आधारित असून जानेवारी 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीचा यात समावेश आहे.
या यादीत पहिल्या तीन स्थानांवर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील ओपनएआय, इलॉन मस्क यांची स्पेसएक्स आणि अँथ्रोपिक या कंपन्या आहेत. यावरून जागतिक गुंतवणूक प्रवाहात तंत्रज्ञान आणि एआय कंपन्यांचे वाढते वर्चस्व स्पष्ट होते.
अहवालात भारतातील एकूण तीन कंपन्यांचा समावेश आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE India) 24 अब्ज डॉलर मूल्यांकनासह 27व्या स्थानावर आहे, तर टाटा ईव्ही मोबिलिटी 9 अब्ज डॉलर मूल्यांकनासह 93व्या स्थानावर आहे. अमेरिका 65 कंपन्यांसह या यादीत आघाडीवर आहे, तर चीनच्या 21 कंपन्यांचा समावेश आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील प्रत्येकी तीन कंपन्यांनी या यादीत स्थान मिळवले आहे.
अहवालानुसार, अव्वल तीन कंपन्या ओपनएआय, स्पेसएक्स आणि अँथ्रोपिक एकत्रितपणे संपूर्ण यादीतील एकूण मूल्यांकनाच्या सुमारे एक-तृतीयांश हिस्सा व्यापतात, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणुकीत एआय क्षेत्राचे मजबूत वर्चस्व अधोरेखित होते. रिलायन्स रिटेलची ही कामगिरी जागतिक रिटेल बाजारात भारताची वाढती उपस्थितीही अधोरेखित करते.
