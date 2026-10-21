Reliance Jio IPO : जिओचा आयपीओ अवघ्या 100 मिनिटांत पूर्ण सबस्क्राइब, गुंतवणूकदारांचा तुफान प्रतिसाद
गुंतवणूकदारांनी जिओच्या शेअर विक्रीला तुफान प्रतिसाद दिला आहे.
Published : October 21, 2026 at 4:50 PM IST
नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ 'जिओ प्लॅटफॉर्म्स'नं बाजारात दाखल होताच इतिहास रचला आहे. गुंतवणूकदारांनी जिओच्या शेअर विक्रीला तुफान प्रतिसाद दिला आहे. बुधवारी (21 ऑक्टोबर) आयपीओ खुला होताच, पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले. हा मेगा आयपीओ अवघ्या 100 मिनिटांत पूर्णपणे सबस्क्राइब झाला.
दुपारी 3:15 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या आयपीओला एकूण अडीच पट प्रतिसाद मिळाला आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या इतिहासातील कोणत्याही मोठ्या आयपीओसाठी हा सर्वात वेगवान दर आहे, ज्यानं पहिल्या 100 मिनिटांतच 1x (म्हणजे 100%) चा टप्पा ओलांडला. बीएसईच्या आकडेवारीनुसार, 19.75 कोटी शेअर्सच्या एकूण ऑफरच्या तुलनेत गुंतवणूकदारांनी 49.56 कोटी शेअर्ससाठी बोली लावली आहे.
संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (QIBs) जोरदार प्रतिसाद
या 30,213 कोटींच्या मेगा-इश्यूला मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला.
QIB कॅटगरी : दुपारी 3:15 पर्यंत, याला विक्रमी 7.46 पट सबस्क्राईब करण्यात आले होते.
NII कॅटगरी : गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा हिस्सा 1.32 पट सबस्क्राईब झाला.
किरकोळ गुंतवणूकदार : सामान्य लहान गुंतवणूकदारांनी सावध पावलं उचलली असून हा हिस्सा 60 टक्क्यांपर्यंत भरला आहे.
भागधारक आणि कर्मचारी कोटा : रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या (RIL) विद्यमान भागधारकांसाठी राखीव कोटा 1.16 पट भरला आहे, तर कर्मचारी भाग देखील पूर्णपणे भरला गेला आहे.
अँकर गुंतवणूकदारांचा विक्रमी प्रतिसाद : सोमवारी, आयपीओ सार्वजनिक होण्यापूर्वी, जिओ प्लॅटफॉर्म्सनं अँकर गुंतवणूकदारांकडून (मोठे जागतिक आणि देशांतर्गत फंड्स) 8,109.84 कोटी रुपये उभारले. या फेरीत जगातील सर्वात मोठ्या सॉवरेन वेल्थ फंड आणि पेन्शन फंडांचा समावेश होता. सिंगापूरची जीआयसी, नॉर्वेजियन बँक, अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआयए) आणि कतार इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी यांसारख्या मोठ्या परदेशी नावांसह एसबीआय म्युच्युअल फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, एचडीएफसी म्युच्युअल फंड आणि एलआयसी यांसारख्या भारतीय दिग्गजांनीही त्यात मोठी गुंतवणूक केली आहे.
हेही वाचा :