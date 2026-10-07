आरबीआयचा मोठा निर्णय! रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर; कर्जदारांच्या खिशावर किती भार पडणार?
जवळपास साडेतीन वर्षांनंतर रेपो दरात प्रथमच वाढ करण्यात आली आहे. रेपो दर वाढल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज तसेच कॉर्पोरेट कर्ज महागण्याची शक्यता आहे.
Published : October 7, 2026 at 11:51 AM IST
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (आरबीआय) आज बुधवारी (7 ऑक्टोबर) महत्त्वाचा निर्णय घेत प्रमुख धोरणात्मक रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ केली. या वाढीनंतर रेपो दर 5.5 टक्के झाला आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशानं हा निर्णय घेण्यात आला असून, पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयनं हे पाऊल उचललं आहे.
जवळपास साडेतीन वर्षांनंतर रेपो दरात प्रथमच वाढ करण्यात आली आहे. रेपो दर वाढल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज तसेच कॉर्पोरेट कर्ज महागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यमान कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये अर्थात ईएमआयमध्येही वाढ होऊ शकते.
आरबीआयकडून अल्पकालीन कर्जदरात करण्यात आलेली ही वाढ यापूर्वीच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या तुलनेत वेगळी आहे. याआधी फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी रेपो दर 6.25 टक्क्यांवरून 6.50 टक्के करण्यात आला होता.
त्यानंतर 2023-24 या आर्थिक वर्षात आरबीआयने रेपो दर कायम ठेवला होता. पुढे 2025 मध्ये व्याजदर कपातीचं चक्र सुरू झालं. आता पुन्हा रेपो दरात वाढ करण्यात आल्यानं कर्जदारांवरील व्याजाचा भार वाढण्याची शक्यता आहे.
एमपीसीकडून रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ, निर्णय सर्वानुमते :
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मौद्रिक धोरण समितीने (एमपीसी) सर्वानुमते धोरणात्मक रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दोन महिन्यांच्या अंतरानं होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना ही घोषणा केली. या निर्णयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे वित्तीय स्थैर्याला चालना मिळेल, असा अंदाज बाजारातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
रेपो दरवाढीचा तुमच्या ईएमआयवर किती परिणाम होणार? :
रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ झाल्यानंतर कर्जदारांच्या ईएमआयवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, 8.50 टक्के व्याजदराने 20 वर्षांसाठी 30 लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतलं असल्यास सध्याचा मासिक ईएमआय सुमारे 26,035 रुपये असेल. व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 8.75 टक्के झाल्यास ईएमआय सुमारे 26,511 रुपये होईल.
यामुळे दरमहा सुमारे 476 रुपये, म्हणजेच वर्षाला जवळपास 5,712 रुपये अतिरिक्त भरावे लागू शकतात. मात्र, काही वेळा बँका ईएमआय वाढवण्याऐवजी कर्जाची मुदत वाढवतात. अशा परिस्थितीत संपूर्ण कर्जाच्या कालावधीत भरावं लागणारं एकूण व्याज वाढू शकतं.
त्याचप्रमाणे, 7.50 टक्के व्याजदरानं 25 वर्षांसाठी 50 लाख रुपयांचं कर्ज घेतल्यास मासिक ईएमआय सुमारे 36,950 रुपये होतो. रेपो दरातील संपूर्ण वाढ बँकेने ग्राहकांवर लागू केल्यास व्याजदर 7.75 टक्के होईल. त्यामुळे मासिक हप्ता सुमारे 817 रुपयांनी वाढून 37,767 रुपये होऊ शकतो.
या कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत अतिरिक्त व्याजाचा भार सुमारे 2.45 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. मोठ्या कर्जाच्या बाबतीत हा अतिरिक्त आर्थिक भार आणखी वाढू शकतो. बँका ईएमआय वाढवू शकतात किंवा कर्जाची मुदत वाढवू शकतात. दोन्ही परिस्थितींमध्ये कर्जदाराला अधिक रक्कम भरावी लागू शकते.
रेपो दरवाढ का करण्यात आली? :
आरबीआयने वाढती किरकोळ महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई 4.82 टक्क्यांवर पोहोचली होती. जुलै महिन्यात ती 4.45 टक्के होती. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हे आरबीआयसमोरील प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे. ग्राहकांची क्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी महागाई नियंत्रणात ठेवणं महत्त्वाचं मानले जातं.
पश्चिम आशियातील सुरू असलेले भू-राजकीय संकटही आरबीआयसाठी चिंतेचा विषय आहे. या संकटामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या सर्व घटकांचा विचार करून रेपो दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला.
धोरणात्मक भूमिकेतही बदल :
मौद्रिक धोरण समितीने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेतही बदल केला आहे. एमपीसीने आपली भूमिका ‘तटस्थ’ (Neutral) वरून ‘कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग’ म्हणजेच टप्प्याटप्प्याने आणि काळजीपूर्वक मौद्रिक धोरण कठोर करण्याकडे वळवली आहे.
या बदलाचा अर्थ आरबीआय महागाई नियंत्रणासाठी अधिक सक्रिय भूमिका घेणार असल्याचे संकेत मिळतात. मात्र, अर्थव्यवस्थेवर अनावश्यक दबाव निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेत टप्प्याटप्प्याने धोरण कठोर केले जाण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता नजीकच्या काळात व्याजदर कपातीची शक्यता कमी असल्याचंही एमपीसीच्या भूमिकेतून संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात व्याजदर तुलनेनं उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे.
जागतिक केंद्रीय बँकांच्या निर्णयांचा आरबीआयच्या निर्णयावर काय परिणाम झाला? :
मौद्रिक धोरण समितीनं रेपो दराबाबत निर्णय घेताना जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि केंद्रीय बँकांच्या धोरणात्मक निर्णयांचाही विचार केला. विशेषतः विकसित देशांतील केंद्रीय बँकांच्या अलीकडील निर्णयांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह आणि युरोपीय सेंट्रल बँक यांचा समावेश आहे.
गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनंही व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती. वाढत्या तेलाच्या किमती आणि इतर कारणांमुळे निर्माण होणारी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापूर्वी युरोपीय सेंट्रल बँकेनेही आपल्या प्रमुख व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती.
जागतिक पातळीवरील या निर्णयांचा आरबीआयच्या धोरणावरही परिणाम झाला आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीशी समन्वय साधण्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारांमध्ये स्थैर्य राखण्याच्या दृष्टीनं आरबीआयचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जाहीर केलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया :
दरम्यान, लॉयड्स रिअॅल्टीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रवि अग्रवाल यांनी RBIच्या 25 बेसिस पॉइंट रेपो दरवाढीला संतुलित आणि विचारपूर्वक निर्णय म्हटलं आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, रुपयातील कमजोरी आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महागाई नियंत्रणासाठी महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
दरवाढीनंतरही सणासुदीच्या काळातील मागणीमुळे घरांच्या बाजारातील तेजी कायम राहण्याची शक्यता असून, तयार व लवकर ताब्यात मिळणाऱ्या घरांची मागणी कमी होण्याची शक्यता कमी असल्याचं अग्रवाल यांनी नमूद केलं. मात्र, विकसकांसाठी वाढलेला भांडवली खर्च लक्षात घेता शिस्तबद्ध अंमलबजावणी आणि मजबूत आर्थिक ताळेबंद महत्त्वाचा ठरेल, असंही त्यांनी सांगितलं.