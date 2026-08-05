RBI Policy : गृहकर्जाच्या हप्त्यांमध्ये (EMI) कोणताही दिलासा नाही; व्याजदर जैसे थेच; गव्हर्नर यांचे महागाई आणि जीडीपीबाबत भाष्य
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता कायम असली तरी जागतिक आर्थिक वाढीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा असल्याचेही गव्हर्नर यांनी नमूद केले.
Published : August 5, 2026 at 10:54 AM IST
नवी दिल्ली- आरबीआय गव्हर्नर यांनी मौद्रिक धोरण जाहीर करताना व्याजदर जैसे थेच ठेवले आहेत. रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे. परिणामी, गृहकर्जासह बँकेच्या कर्जांच्या हप्त्यांमध्ये (EMI) कोणताही दिलासा मिळणार नाही. धोरण जाहीर करताना गव्हर्नर यांनी नमूद केले की, पहिल्या तिमाहीतील प्रत्यक्ष महागाईचा दर अंदाजापेक्षा थोडा कमी होता; याचा अर्थ वाढत्या खर्चाचा किमतींवर होणारा परिणाम मर्यादित राहिला आहे. त्यांनी सांगितले की, महागाईतील अलीकडील वाढ प्रामुख्याने अन्नपदार्थ आणि इंधनाच्या किमतींमुळे झाली आहे आणि आतापर्यंत सर्वच क्षेत्रांतील किमतींमध्ये वाढ झाल्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता कायम असली तरी जागतिक आर्थिक वाढीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा असल्याचेही गव्हर्नर यांनी नमूद केले.
महागाईबाबत आरबीआयने काय म्हटले? : आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, किरकोळ महागाईचा दर अंदाजापेक्षा जास्त आहे. नजीकच्या काळात 'हेडलाईन इन्फ्लेशन' (एकूण महागाई) आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचे मुख्य कारण अन्नपदार्थ आणि इंधन हे असेल. आर्थिक वर्ष 2027 च्या तिसऱ्या तिमाहीत हा दर उच्चांकावर पोहोचेल आणि त्यानंतर त्यात घट होईल. मौल्यवान धातू वगळता 'कोअर इन्फ्लेशन' (मूलभूत महागाई) नियंत्रणात असून, ती पूर्वीच्या अंदाजांशी सुसंगत आहे.चालू वर्षासाठी सीपीआय (CPI) महागाईचा अंदाज आता 5 % वर्तवण्यात आला आहे, जो मागील अंदाजापेक्षा 10 बेसिस पॉइंट्सने कमी आहे. पहिली तिमाही 5.3%, दुसरी तिमाही 4.7%, तिसरी तिमाही 5.9% आणि चौथी तिमाही 5.5% तिमाहीनिहाय अंदाज असा होता.
'एल निनो'चा होणारा परिणाम हा एक मोठा धोका : मल्होत्रा यांनी नमूद केले की, पावसाचे भौगोलिक आणि कालावधीनुसार वितरण यावर 'एल निनो'चा (El Niño) होणारा परिणाम हा एक मोठा धोका आहे. जागतिक तेलाच्या किमतींमध्येही मोठी अस्थिरता राहिली आहे. भू राजकीय घडामोडींमुळे किमतींमध्ये तीव्र चढ-उतार झाले आहेत, ज्यामुळे नजीकच्या काळातील महागाईचा अंदाज वर्तवणे कठीण झाले आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, उत्पादन क्षेत्राला खर्चाच्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो, परंतु जागतिक पुरवठा साखळीतील वाढलेली विविधता (diversification) हा परिणाम कमी करण्यास मदत करेल.
गव्हर्नर यांनी जीडीपीचा अंदाज वाढवला : आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून वाढवून 6.7 टक्के केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने दुसऱ्या तिमाहीसाठीही (Q2) वाढीचा अंदाज वाढवला आहे.