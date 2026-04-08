रेपो दर 'जैसे थे'; जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर अभूतपूर्व आव्हाने असल्याची आरबीआय गव्हर्नर यांची स्पष्टोक्ती
जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचं आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी सांगितलं.
Published : April 8, 2026 at 10:53 AM IST
Updated : April 8, 2026 at 11:14 AM IST
मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण विषय समितीनं (MPC) धोरणात्मक रेपो दर 5.25 टक्के पूर्वीप्रमाणे ठेवण्याचा एकमतानं निर्णय घेतला आहे. रेपो देराच्या निर्णयाची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
पश्चिम आशियामध्ये दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जगभरात ऊर्जेचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्यानं जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर आर्थिक आणि महागाईविषयक दबाव निर्माण झाला आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठीचे पहिले द्वैमासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करताना, आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, चलनविषयक धोरण समितीनं (MPC) अल्पकालीन कर्ज दर (किंवा रेपो दर) 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा आणि या संदर्भात तटस्थ भूमिका घेण्याचा एकमतानं निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी, देशातील बदलती स्थूल-आर्थिक (macroeconomic) आणि वित्तीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी चलनविषयक धोरण समितीची बैठक 6, 7 आणि 8 एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आली होती. पुढे आरबीआयच्या गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितलं की, संघर्ष भडकण्यापूर्वी भारताचे स्थूल-आर्थिक मूलभूत घटक (macroeconomic fundamentals) मजबूत वाढ आणि कमी चलनवाढ दर्शवत होते. तथापि, मार्च महिन्यात परिस्थिती प्रतिकूल झाली. कारण हा संघर्ष अधिक व्यापक आणि तीव्र झाला.
महागाईचा दर नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान- गेल्या महिन्यात सरकारने रिझर्व्ह बँकेसाठी (RBI) महागाईचे नवीन उद्दिष्ट जाहीर केल्यानंतर पहिल्यांदाज आरबीआयनं पतधोरण जाहीर केलं आहे. सरकारनं रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाईचा दर 4 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यास सांगितलं आहे. हे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांसाठी असून, यामध्ये दोन्ही बाजूंनी 2 टक्क्यांची (अधिक-उणे) लवचिकता (margin) ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात हा महागाई दर 3.21 टक्क्यांवर पोहोचला होता. हा दर रिझर्व्ह बँकेच्या 4 टक्क्यांच्या मध्यम-मुदतीच्या उद्दिष्टाच्या अधिकच जवळ जाणारा ठरला होता. युद्ध सुरू झाल्यापासून रुपयाचे मूल्य 4 टक्क्यांहून अधिक घसरले आहे. याचा परिणाम म्हणून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तुंची महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि, अमेरिका आणि इराण यांनी युद्धबंदीची घोषणा केल्यानंतर, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 50 पैशांनी वधारून 92.56 वर पोहोचलं आहे.
हेही वाचा-