'आरबीआय'कडून रेपो रेट 'जैसे थे'; महागाई वाढण्याची भीती, कर्ज महाग होणार नाही
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नवीन आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या बैठकीत रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे.
Published : June 5, 2026 at 1:15 PM IST
मुंबई - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नवीन आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या बैठकीत रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. या निर्णयामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रेपो रेट कायम ठेवल्यानं कर्ज महाग होणार नाही आणि हप्त्यांमध्ये (ईएमआय) वाढ होणार नाही. याशिवाय, 2027 साठीचा महागाईचा अंदाज 4.6 टक्क्यांवरून 5.1 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 5 जून रोजी ही घोषणा केली.
धोरणात्मक दर 5.25 टक्क्यांवर कायम - वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेचे कारण देत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) सलग दुसऱ्यांदा धोरणात्मक दर 5.25 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगात सुरु असलेल्या विविध युद्धांमुळं अनिश्चिततेचं संकट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयनं थोडाफार दिलासा दिला आहे.
Points that sum up the Monetary Policy announcement on June 05, 2026:— ReserveBankOfIndia (@RBI) June 5, 2026
•Policy Repo Rate remains unchanged at 5.25%
•Marginal Standing Facility (MSF) & Bank Rate remains at 5.50%
•Standing Deposit Facility (SDF) remains at 5.00%
•Real GDP growth for 2026-27 is projected at…
जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी - पश्चिम आशियामधील सध्याचा तणाव आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळं आरबीआयनं आपला जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी (आर्थिक वर्ष 2027) जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.9 टक्क्यांवरून 6.6% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
महागाईबाबत चिंता - आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, सध्या किरकोळ महागाई निर्धारित मर्यादेत असली तरी, जागतिक तणावामुळं वाढणाऱ्या इंधन आणि ऊर्जा किमती भविष्यात किरकोळ बाजारावर आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण आणू शकतात. त्यामुळं येत्या काळात महागाई वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
June 5, 2026
सेवा क्षेत्राला चांगले दिवस - सकारात्मक बाब म्हणजे देशांतर्गत आर्थिक घडामोडी मजबूत आहेत. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र चांगली कामगिरी करत आहेत, आणि जीएसटी सुसूत्रीकरण व स्थिर रोजगारामुळं शहरी भागांतील उपभोगाला आधार मिळत आहे.
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