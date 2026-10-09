परोपकार विरुद्ध कॉर्पोरेट सत्ता: मालकी आणि नेतृत्वाच्या मोठ्या संकटकाळात रतन टाटांचा वारसा किती सुरक्षित?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू यांनी 'टाटा सन्स' आणि 'ट्रस्ट्स' यांच्या सूचीकरण व मालकीहक्काबाबत एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे; सौरभ शुक्ला यांचा हा अहवाल वाचा.
Published : October 9, 2026 at 7:44 PM IST
नवी दिल्ली: 'टाटा सन्स' आणि 'टाटा ट्रस्ट्स' यांच्यात अलीकडेच समोर आलेल्या मतभेदांमुळे नेतृत्व, मालकी हक्क, कॉर्पोरेट प्रशासन आणि रतन टाटांचा वारसा यांबाबत महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झालेत. खरं तर हा वाद केवळ एन. चंद्रशेखरन यांना अध्यक्षपदावर कायम ठेवण्यापुरता मर्यादित आहे, की तो टाटा समूहाची परोपकारी मूल्ये आणि भविष्यातील वाटचाल यांशी संबंधित एका सखोल चर्चेचा भाग आहे? या महत्त्वपूर्ण पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'ने 'रतन टाटा : अ लाईफ' (Ratan Tata: A Life) या पुस्तकाचे लेखक आणि रतन टाटांचे निकटवर्तीय सहकारी डॉ. थॉमस मॅथ्यू यांची सविस्तर मुलाखत घेतली. ती संपूर्ण चर्चा जाणून घेऊ यात.
ईटीव्ही भारत: या संपूर्ण वादाचे मूळ कारण काय? हा मतभेद प्रामुख्याने एन. चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवण्याबाबत आहे, की यात काही मोठे मुद्दे गुंतलेले आहेत?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: मूलभूत पातळीवर विचार करता हा संपूर्ण वाद दृष्टिकोन आणि विचारसरणीतील फरकातून निर्माण झाला आहे. आपण हे मूलभूत तत्त्व समजून घेतले पाहिजे की, कोणत्याही कंपनीच्या मुख्य धोरणांवर अंतिम अधिकार त्या कंपनीच्या मालकाचाच असायला हवा. या प्रकरणात 'टाटा सन्स'मध्ये 'टाटा ट्रस्ट्स'चा 66% हिस्सा (मालकी हक्क) आहे. ज्या घटकाकडे मालकी हक्क असतात, त्याचाच निर्णय अंतिम असावा हे एक सार्वत्रिक तत्त्व आहे.
रतन टाटांच्या कार्यकाळापर्यंत 'टाटा ट्रस्ट्स'चे अध्यक्ष आणि 'टाटा सन्स'चे अध्यक्ष ही दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीकडे होती. एकाच व्यक्तीकडे दोन्ही जबाबदाऱ्या असल्याने कधीही संघर्ष किंवा मतभेद निर्माण झाले नाहीत. मात्र, रतन टाटांनी आपल्या हयातीतच असा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला होता की, भविष्यात ही दोन्ही पदे वेगळी ठेवली जावीत. आता महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, 'टाटा सन्स'ची 66% मालकी 'टाटा ट्रस्ट्स'कडे आहे, या मूलभूत तत्त्वापासून आपण दूर जाऊ शकत नाही. 'टाटा ट्रस्ट्स'चे अस्तित्वच पूर्णपणे परोपकार आणि समाजसेवेसाठी समर्पित आहे. गेल्या 158 वर्षांपासून ही संस्था विविध प्रकारे समाजाची सेवा करत आहे. लोक या मूलभूत तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मला वाटते की, 'टाटा ट्रस्ट्स'ची दृष्टी (व्हिजन) आणि दिशा यांच्याशी विसंगत असेल असा कोणताही अजेंडा 'टाटा सन्स'चा असू शकत नाही. 'टाटा सन्स'ची भूमिका अशा टाटा कंपन्यांना मार्गदर्शन करण्याची आहे, ज्या 'टाटा ट्रस्ट्स'च्या मूल्यप्रणालीशी आणि विचारसरणीशी सुसंगत आहेत.
ईटीव्ही भारत: सायरस मिस्त्री यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याचा रतन टाटा यांचा निर्णय हा व्यवसाय अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने चालवण्याच्या आणि कौटुंबिक संपत्ती वैयक्तिक मालमत्ता न मानता ती ट्रस्टकडेच ठेवण्याच्या त्यांच्या इच्छेचा पुरावा होता का?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: टाटा समूहाकडे भारत किंवा जगभरातील इतर शेकडो कंपन्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकत नाही. हे स्पष्टपणे समजून घ्या की, टाटा कुटुंबातील कोणताही सदस्य वैयक्तिक वापरासाठी टाटा ट्रस्ट्समधून एक पैसाही घेऊ शकत नाही. संपूर्ण संपत्ती केवळ समाजकल्याण आणि परोपकारासाठी समर्पित आहे. येथे व्यवसायातून निर्माण होणारी संपत्ती एका सामाजिक उद्देशाची पूर्तता करते आणि त्यातून मिळणारा नफा समाजाच्या हितासाठी पुन्हा गुंतवला जातो. त्यामुळे केवळ नफ्यासाठी काम करणाऱ्या इतर कॉर्पोरेट कंपन्यांशी आपण टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटांच्या परोपकारी कार्यपद्धतीची कधीही तुलना करू शकत नाही.
ईटीव्ही भारत: नोएल टाटा यांनी एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध केला होता, तरीही टाटा सन्सच्या बोर्डाने चंद्रशेखरन यांनाच पाठिंबा दिला. या परिस्थितीवरून काय बोध घेता येईल?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: रतन टाटा यांनी कधीही व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित केले नाही; त्यांनी नेहमीच दूरदृष्टी (व्हिजन), ध्येय (मिशन), उद्दिष्टे आणि स्वतः संस्थेचा विचार केला. माणसे येतात आणि जातात. रतन टाटांची ठाम धारणा होती की, टाटा सन्सच्या अध्यक्षाला टाटा ट्रस्ट्सची मान्यता आणि संमती असणे आवश्यक आहे. असे का? कारण टाटा सन्सच्या अध्यक्षांची मानसिकता आणि विचारसरणी ही टाटा ट्रस्ट्सच्या विचारसरणीशी सुसंगत असायला हवी, जी थेट जमशेटजी टाटांच्या तत्त्वांवर आधारित आहे.
टाटा सन्सच्या अध्यक्षांची निवड आणि इतर महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर टाटा ट्रस्ट्सचे नियंत्रण असणे दोन मुख्य कारणांमुळे आवश्यक आहे. पहिले म्हणजे टाटा सन्समध्ये टाटा ट्रस्ट्सचा 66% हिस्सा आहे. कंपनीचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीची निवड करण्याचा अधिकार मुख्य मालकाला असतो, हा एक सार्वत्रिक नियम आहे. दुसरे म्हणजे टाटा सन्सचे कोणतेही धोरण किंवा विचारसरणी टाटा ट्रस्ट्सच्या तत्त्वांच्या विरोधात असू शकत नाही.
ईटीव्ही भारत: टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्स यांनी एका शतकाहून अधिक काळ एकत्र काम केले आहे. मग आज त्यांच्या संबंधांमध्ये तणाव का दिसून येत आहे?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: खरं तर हा तणाव अशा व्यक्तींमुळे निर्माण होतो ज्यांना, माझ्या मते, 'टाटा ट्रस्ट्स'ची मूल्ये पूर्णपणे समजलेली नाहीत किंवा ज्यांच्या स्वतःच्या वागणुकीत ती मूल्ये दिसून येत नाहीत. मला कोणाचेही नाव घ्यायचे नाही, परंतु 'टाटा सन्स'च्या संचालक मंडळावर 'टाटा ट्रस्ट्स'चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका संचालकाचा विचार करा, ज्यांनी प्रत्यक्षात 'टाटा ट्रस्ट्स'चे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनाच विरोध केला होता आणि जे स्वतः एका मोठ्या कंपनीचे अध्यक्ष आहेत.
आता सीएसआर (CSR - कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) उपक्रमांकडे पाहू यात. एका बाजूला 'टाटा ट्रस्ट्स' आहेत, ज्या 'टाटा सन्स'मधील आपल्या 66% हिस्सातून मिळणारा संपूर्ण लाभांश (डिव्हिडंड) समाजसेवेसाठी वापरतात. दुसरीकडे उच्च नैतिक मूल्यांच्या गप्पा मारणाऱ्या या प्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखालील ती मोठी कंपनी आपल्या नफ्यातील केवळ 2 टक्के रक्कम सीएसआर उपक्रमांसाठी खर्च करते. त्यामुळे माझ्या मते अशा व्यक्तीची संचालक म्हणून निवड करणे आणि त्यांना 'टाटा ट्रस्ट्स'मध्ये (Tata Trusts) सामील करून घेणे ही एक मोठी चूक होती. याचे एक कारण म्हणजे रतन टाटा यांना लोकांची पारख करण्यात (character judgment) सर्वोत्तम मानले जात नसे हे मी अत्यंत जबाबदारीने आणि ठामपणे सांगत आहे. या व्यक्ती 'टाटा ट्रस्ट्स'मध्ये केवळ गेल्या 10 किंवा 15 वर्षांत सामील झाल्या आहेत, तर 'टाटा ट्रस्ट्स' आणि 'टाटा सन्स' (Tata Sons) यांच्यातील संबंध जवळपास 158 वर्षे जुने आहेत. हे नाते परोपकाराच्या सर्वोच्च आदर्शांचे प्रतीक आहे. मग, एखादी व्यक्ती 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ अध्यक्षपद भूषवू शकते की नाही, यावर हे नव्याने आलेले लोक वाद का घालत आहेत? वास्तविक, 'टाटा सन्स'च्या बोर्डानेच 26 मार्च 1992 रोजी एकमताने ठराव मंजूर केला होता की, कोणतीही व्यक्ती वयाच्या 65 वर्षांनंतर कोणत्याही टाटा संस्थेची कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) किंवा अध्यक्ष (Chairperson) म्हणून काम करू शकणार नाही.
ईटीव्ही भारत : या संपूर्ण सार्वजनिक वादावर रतन टाटांचे काय मत असते? आणि एन. चंद्रशेखरन यांना आणखी एक कार्यकाळ देण्यास त्यांनी पाठिंबा दिला असता का?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: जर रतन टाटा आज जिवंत असते, तर या तथाकथित संचालकांपैकी कोणाचीही आवाज उठवण्याची किंवा विरोधाचा एक शब्दही उच्चारण्याची हिंमत झाली नसती. त्यांच्या उपस्थितीत वेगळे मत मांडण्याचे धाडस कोणाकडेच नसते. रतन टाटांच्या मनात काय चालले आहे याचे संकेत शोधण्यात आणि त्या मताशी त्वरित जुळवून घेण्यातच ते सर्वजण मग्न राहिले असते.
या संचालकांकडून दाखवल्या जाणाऱ्या दुटप्पीपणाचे (double standards) मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. जेव्हा आरबीआयने (RBI) 'अप्पर लेयर' एनबीएफसी (NBFCs) साठी नियम लागू केले, तेव्हा रतन टाटा जे मार्च 2024 मध्ये हयात होते, यांनी 'टाटा सन्स'मध्ये एका प्रस्तावाचे मार्गदर्शन केले. तो प्रस्ताव एकमताने स्वीकारला गेला. जे लोक आज विरोध करत आहेत, ते सर्वजण त्यावेळीही बोर्डावर होते; त्यांनी कोणताही आक्षेप न घेता एकमताने सहमती दर्शवली होती की, 'टाटा सन्स'ची शेअर बाजारात (stock exchange) नोंदणी (listing) कोणत्याही परिस्थितीत होऊ नये. त्यानंतर मे आणि जुलै 2025 मध्ये, 'सर रतन टाटा ट्रस्ट' आणि 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' या दोघांनीही स्वतंत्रपणे ठराव मंजूर केले की, कंपनीची नोंदणी होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी 'टाटा सन्स'ने त्वरित पावले उचलली पाहिजेत. मात्र, 17 सप्टेंबर रोजी सर्व काही बदलले. ज्या संचालकांनी 2024 मध्ये रतन टाटांच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते की, 'टाटा सन्स'ची शेअर बाजारात नोंदणी (लिस्टिंग) होऊ नये, त्यांनीच अचानक आपली भूमिका बदलली आणि आता ते नोंदणीच्या बाजूने वकिली करू लागले आहेत.
अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवण्याबाबत बोलायचे झाल्यास माझी वैयक्तिक धारणा अशी आहे की, जर रतन टाटांची त्यांना आणखी एक कार्यकाळ देण्याची इच्छा असती, तर त्यांनी वयोमर्यादा निश्चित करणारा 1992 चा संचालक मंडळाचा ठराव आधी रद्द केला असता किंवा तो बाजूला सारला असता. तसे न करता तो नियम कायम ठेवण्यावरून हे स्पष्ट होते की, त्यांना चंद्रशेखरन यांचा कार्यकाळ वाढवणे मान्य नव्हते; कारण तसे करणे म्हणजे त्यांनी स्वतःच लागू केलेल्या नियमाचे उल्लंघन ठरले असते.
खरं तर हे देखील समजून घेणे आवश्यक आहे की, जर एकदा या नियमाचे उल्लंघन झाले, तर टाटा सन्स समूहातील इतर कंपन्यांचे उदा. टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स आणि टाटा पॉवर सीईओ (CEOs) देखील 65 वर्षांनंतरही आपला कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी करू लागतील. यामुळे एक नवीन वाद निर्माण होईल आणि रतन टाटांनी टाटा समूहात अत्यंत परिश्रमाने लागू केलेले संपूर्ण निवृत्ती धोरणच मोडीत निघेल.
ईटीव्ही भारत: मग आपण सायरस मिस्त्री प्रकरणाची पुनरावृत्ती पाहत आहोत की ही परिस्थिती वेगळी आहे?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: मला मनापासून आशा आहे की, तसे होणार नाही. मला वाटते की प्रत्येकाने सुज्ञपणाने वागले पाहिजे. रतन टाटांनी नियुक्त केलेले टाटा सन्सचे संचालक ज्यांनी मार्च 2024 मध्ये कंपनीची नोंदणी न करण्याच्या निर्णयाला एकमताने पाठिंबा दिला होता, ते जर आता आपली भूमिका बदलत असतील, तर त्यांनी नैतिक कारणास्तव आपल्या पदांचा राजीनामा दिला पाहिजे. जर त्यांनी 2024 मध्येच रतन टाटांसमोर हा वेगळा दृष्टिकोन मांडला असता आणि त्यांचा पाठिंबा मिळवला असता, तर परिस्थिती वेगळी असती. मात्र, रतन टाटांच्या उपस्थितीत स्वतः ज्या निर्णयाला दुजोरा दिला होता, तोच निर्णय ते पदमुक्त झाल्यानंतर फिरवणे हे माझ्या मते पूर्णपणे अनैतिक आहे.
ईटीव्ही भारत: शेअर बाजारात टाटा सन्सची नोंदणी करण्यास रतन टाटांचा विरोध होता का? कारण त्यांना अशी भीती वाटत होती की, भागधारकांच्या दबावामुळे कंपनीचे लक्ष समाजसेवा आणि परोपकाराकडून केवळ नफा कमावण्याकडे वळेल?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: या गोष्टीचा अतिशय काळजीपूर्वक विचार करा. समजा, 'टाटा सन्स' शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्ट) झाली. एकदा का ती सूचीबद्ध झाली की, कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे (CEO) संपूर्ण लक्ष केवळ त्रैमासिक नफ्यावर केंद्रित होईल. बाजारात परदेशी गुंतवणूकदार आणि 'फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स' (FPIs) यांचा प्रवेश होईल. टेक्सासमध्ये राहणारा एखादा अमेरिकन गुंतवणूकदार 'टाटा सन्स'च्या कंपन्यांमधील हिस्सा कदाचित खरेदी करेल.
टेक्सासमध्ये राहणाऱ्या त्या अमेरिकन व्यक्तीला टाटा कंपन्यांच्या समाजकल्याण आणि परोपकारी कार्यांची काही पर्वा असेल का? अजिबात नाही. त्यांना केवळ त्यांच्या नफ्याची आणि लाभांशाची (डिव्हिडंडची) चिंता असेल. अशा परिस्थितीत कोविड 19 महामारीच्या काळात टाटा समूहाने समाजासाठी 2500 कोटी रुपयांचे योगदान दिले असते का? कधीच नाही. आणि यातली एक अत्यंत रंजक बाब म्हणजे या 2500 कोटी रुपयांपैकी 1000 कोटी रुपये टाटा कंपन्यांकडून, 1000 कोटी रुपये 'टाटा सन्स'कडून आणि 500 कोटी रुपये 'टाटा ट्रस्ट्स'कडून आले होते. ही रक्कम देशातील इतर सर्व कंपन्यांनी एकत्रितपणे दिलेल्या एकूण योगदानाच्या 94 टक्क्यांइतकी होती.
टाटा समूहाने उभारलेल्या कर्करोग रुग्णालयांकडे पाहा; त्यांनी असंख्य लोकांचे प्राण वाचवले आहेत. हे परोपकारावर आधारित एक 'काळाच्या कसोटीवर उतरलेले' (time-tested) मॉडेल आहे, वैयक्तिक फायद्यावर नाही. 2009 मध्ये रतन टाटा यांनी 'टाटा केमिकल्स' आणि 'टीसीएस' (TCS) यांना एकत्र आणले.
त्यांनी विजेवर न चालणारे वॉटर प्युरिफायर विकसित केले, जेणेकरून देशातील लाखो गरिबांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळू शकेल. जर कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्टेड) असती, तर बाजारातील नफ्याचा दबाव अशा सामाजिक उपक्रमांना परवानगी देऊ शकला असता का? पिढ्यानपिढ्या समाजाची सेवा करणाऱ्या या प्रारूपाला (मॉडेलला) आपण कधीही मोडीत काढू नये.
ईटीव्ही भारत: टाटा समूहाची मूळ रचना न बदलता शापूरजी पालनजी समूहाचा हिस्सा आणि त्यांच्या कर्जाशी संबंधित प्रश्न सोडवता येतील का?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: हे नक्कीच सोडवता येतील. वस्तुतः नोएल टाटा यांची पत्नी या आलू मिस्त्री यांची बहीण आहेत. या कौटुंबिक संबंधांचा निर्णयावर प्रभाव पडेल, असे मला म्हणायचे नाही. तरीही नोएल टाटा हे एक उत्तम पारशी व्यक्तिमत्त्व आणि जमशेटजी टाटांचे वंशज आहेत; समूहाची मूळ मूल्ये आणि उद्दिष्टे जपण्यासाठी ते पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत. ते नक्कीच योग्य तो मार्ग शोधून काढतील.
शापूरजी पालनजी समूहाला 'टाटा सन्स'मधील त्यांचे शेअर्स विकण्याची आणि त्याचे योग्य मूल्य मिळवण्याची संधी दिली पाहिजे, या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. हे काम अगदी सहजपणे साध्य होऊ शकते, यात काहीच शंका नाही. नोएल टाटा यांनी यासाठी आधीच एक व्यावहारिक आराखडा तयार केला आहे.
ईटीव्ही भारत: जर रतन टाटा आज हयात असते, तर हा वाद सोडवण्यासाठी आणि टाटा समूहाची मूळ मूल्ये जपण्यासाठी त्यांनी नोएल टाटा आणि एन. चंद्रशेखरन यांना काय सल्ला दिला असता?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: जर रतन टाटा आज हयात असते, तर त्यांच्याशी सहमती दर्शवण्यासाठीच सर्वांची धडपड चालली असती. त्यांना जे शब्द, वाक्ये आणि भावना आवडतील असे इतरांना वाटले असते, त्याचीच पुनरावृत्ती सर्वजण करत राहिले असते. मार्च 2024 मध्ये रतन टाटा यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, ते कंपनीला सूचीबद्ध (लिस्ट) करणार नाहीत आणि आपली कर्जे परत करतील. त्यावेळी सर्वांनी त्याचे स्वागत केले होते आणि हेच त्यांचे खरे तत्त्वज्ञान असल्याचे मान्य केले होते. अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे रतन टाटांच्या आत्म्याला परलोकात शांतता मिळण्याआधीच लोकांनी आपली भूमिका बदलली आहे.
ईटीव्ही भारत: टाटांचा हा महान वारसा जपण्यासाठी आणि भविष्यात असे वाद टाळण्यासाठी पुढील मार्ग कोणता असावा?
डॉ. थॉमस मॅथ्यू: मला वाटते की, या टप्प्यावर संबंधित सर्वांनी थोडे मागे हटून शांतपणे विचार केला पाहिजे. टाटा समूहाची मूळ तत्त्वे आणि टाटा ट्रस्टचे परोपकारी ध्येय जपण्यासाठीच रतन टाटा यांनी 'टाटा सन्स'च्या संचालकांची नियुक्ती केली होती. जर आता त्यांना त्या तत्त्वांवर आणि दूरदृष्टीवर विश्वास उरला नसेल, तर त्यांनी नैतिक आधारावर स्वेच्छेने पदत्याग केला पाहिजे.
2024 मध्ये ज्या निर्णयाला त्यांनी स्वतः पाठिंबा दिला होता, तोच निर्णय केवळ दोन वर्षांनंतर ते पूर्णपणे कसा काय फिरवू शकतात? असे करणे म्हणजे रतन टाटा यांनी त्यांच्यावर टाकलेल्या विश्वासाचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे. टाटा समूह हा केवळ नफा कमावणारा सामान्य व्यवसाय नाही; तर तो भारताची नैतिक मूल्ये आणि सामाजिक कल्याणाप्रती असलेली राष्ट्राची बांधिलकी यांचे प्रतीक आहे. आरोग्यसेवा आणि पिण्याचे पाणी यांपासून ते कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीपर्यंत, त्यांच्या परोपकारी उपक्रमांनी जगभरातील लोकांचे जीवन बदलून टाकले आहे. टाटा समूहाची व्याप्ती आणि महत्त्व लक्षात घेता भारत सरकार आणि आरबीआय (RBI) यांनीही या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. टाटा समूहाने पिढ्यानपिढ्या जोपासलेली नैतिक ओळख आणि मूल्ये कायमची मलिन होण्याआधी संचालकांनी वैयक्तिक हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन संस्थेच्या वारशाला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि हा वाद त्वरित सोडवला पाहिजे.
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