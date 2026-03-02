ETV Bharat / business

इराणवरील हल्ल्यानंतर तेल बाजार हादरला, किमतींमध्ये मोठी वाढ

सोमवारी सकाळी आशियाई बाजारपेठ उघडताच ब्रेंट क्रूड आणि न्यमेक्स लाइट स्वीट ऑईल दोन्हीमध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, परंतु नंतर किमती किंचित कमी झाल्यात.

Oil market shaken after attack
इराणवरील हल्ल्यानंतर तेल बाजार हादरला (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 2, 2026 at 12:55 PM IST

नवी दिल्ली- इराणवरील अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत मोठा गोंधळ उडालाय. जगभरातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झालीय, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण झालीय. सोमवारी सकाळी आशियाई बाजारपेठ उघडताच ब्रेंट क्रूड आणि न्यमेक्स लाइट स्वीट ऑईल दोन्हीमध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली, परंतु नंतर किमती किंचित कमी झाल्यात.

तेल बाजारात मोठी वाढ : पहाटे 5 वाजेपर्यंत ब्रेंट क्रूडच्या किमती जवळजवळ 9 टक्क्यांनी वाढून 79.30 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या होत्या, तर न्यमेक्स लाइट स्वीट क्रूड 72.70 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करीत होते, जे जवळजवळ 8.5 टक्क्यांनी वाढले होते. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, तेल बाजारात ही वाढ मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे पुरवठा खंडित होण्याच्या संभाव्यतेमुळे आणि समुद्री मार्गांना धोका निर्माण झाल्यामुळे झालीय.

इराण आणि इस्रायल एकमेकांवर हल्ला करीत आहेत- इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष सुरूच आहे, दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ला करीत आहेत. मिळालेल्या वृत्तानुसार, शनिवारी सकाळी अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे अनेक प्रमुख इराणी ठिकाणांना लक्ष्य केलंय. त्यानंतर या प्रदेशातील परिस्थिती वेगाने बिघडली, ज्यामुळे बदलाची भीती निर्माण झाली. काही वृत्तांमध्ये असा दावा केला आहे की, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी, इराणी लष्करप्रमुख अब्दुल रहीम मौसावी आणि संरक्षण मंत्री मेजर जनरल अझीझ नासिरजादेह हे या हल्ल्यांमध्ये शहीद झालेत.

दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धामुळे तेलाच्या किमती वाढतील- तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले तर तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या प्रमुख आयातदार देशांवर होऊ शकतो. तेलाच्या वाढत्या किमती, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि महागाईवर दबाव आणू शकतात. जागतिक शेअर बाजारांमध्येही चढ-उतार होऊ शकतात. मध्य पूर्व हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा उत्पादक प्रदेशांपैकी एक आहे आणि तेथे होणाऱ्या कोणत्याही मोठ्या लष्करी संघर्षाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. गुंतवणूकदार आणि सरकार सध्या युद्ध कसे सुरू होईल आणि त्याचा तेल पुरवठ्यावर परिणाम होईल का यावर लक्ष ठेवून आहेत.

