ओडिशाची उशिरा का होईना वेगानं प्रगती; देशातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य
नीती आयोगाच्या गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांकात ओडिशा पाचव्या क्रमांकावर आले आहे, जे सरकारवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवते.
Published : August 5, 2026 at 5:10 PM IST
भुवनेश्वर: 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत ओडिशा हे भारतातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्यांपैकी एक होते. हे राज्य मोठ्या महसुली तुटी, वाढते व्याज आणि विकासात्मक उद्दिष्टांसाठी मर्यादित निधी या समस्यांशी झुंजत होते. गेल्या दोन दशकांत झालेल्या संरचनात्मक सुधारणांच्या मालिकेमुळे परिस्थितीत बदल घडून येऊ लागला. वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (एफआरबीएम) कायद्याची अंमलबजावणी, कर्ज पुनर्रचना, खर्चावर कडक नियंत्रण, सुधारित कर प्रशासन, अधिक मजबूत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन आणि सावध कर्ज घेण्याच्या धोरणामुळे ओडिशाला देशातील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या विवेकी राज्यांपैकी एक बनण्यास मदत झाली आहे. या सुधारणांव्यतिरिक्त, खाणकाम क्षेत्रातील करेतर महसूल आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीमुळे ओडिशाला आपला कर्जभार कमी करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत झाली. अलीकडेच, नीती आयोगाच्या गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांकात ओडिशा पाचव्या क्रमांकावर आले आहे, जे सरकारवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवते.
राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर समाधान व्यक्त करताना मुख्यमंत्री मोहन माझी म्हणाले की, "गुजरात, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी औद्योगिकीकरण खूप आधी साधले असले तरी ओडिशाने ही प्रक्रिया तुलनेने उशिरा सुरू केली, पण आता ते वेगाने प्रगती करीत आहेत. राज्याने गेल्या दोन वर्षांत 20 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. आतापर्यंत 453 औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे 9.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने 3.11 लाख कोटी रुपयांच्या 152 प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली असून, सुमारे अडीच लाख तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत."
ते पुढे म्हणाले की, सरकार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यावर आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करीत आहे. राज्याच्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ओडिशाने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 3.10 लाख कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केलंय, तर सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) 7.9% दराने वाढत आहे. राज्याच्या GSDP च्या केवळ 13.6% इतका कमी कर्जभार असल्याने हे राज्य इतर राज्यांमध्ये वेगळे ठरते, जो पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि केरळसारख्या इतर राज्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. याशिवाय ओडिशा राज्याच्या GSDP च्या 3% इतका अतिरिक्त महसूल देखील मिळवते, ज्यामुळे सुभद्रा आणि मुख्यमंत्री किसान योजनेसारख्या कल्याणकारी योजना सुरू करण्यास मदत होते. राज्याचा भांडवली खर्च देखील राज्याच्या GSDP च्या 6.5% इतका असून, तो इतर राज्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
"कोणत्याही राज्याची वित्तीय स्थिरता ही सक्रिय धोरणात्मक सातत्य आणि पायाभूत सुविधांच्या सज्जतेकडे थेट नेत असते, ज्यामुळे राज्यात गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होते. जेव्हा राज्य सरकारवर कर्जफेडीच्या उच्च खर्चाचा बोजा नसतो, तेव्हा सार्वजनिक निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च केला जातो. ओडिशाने खोल पाण्यातील बंदरे, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका, स्वच्छ ऊर्जा जाळे आणि औद्योगिक उद्यानांमध्ये गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटला की, राज्य व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून आपली वचनबद्धता पूर्ण करू शकते. नेमके याच कारणामुळे, कमी कर्ज गुणोत्तर असलेल्या राज्यांमधील भांडवली खर्चातून अनेक दशके टिकणारी शाश्वत खाजगी गुंतवणूक मिळते," असे ओडिशा सरकारच्या वित्त विभागातील संचालक (अर्थसंकल्प) तथा अतिरिक्त सचिव, सत्य प्रिया रथ यांनी सांगितले. अशा भक्कम आर्थिक स्थितीमुळे, आर्थिक तज्ज्ञांना विश्वास आहे की, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या इतर प्रमुख औद्योगिक राज्यांप्रमाणेच, 2047 पर्यंत भारताला पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य गाठण्यात ओडिशा एक प्रमुख विकास इंजिन म्हणून काम करेल.
"2047 पर्यंत भारताला 35 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यात ओडिशा महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. गुंतवणूक अनुकूलता निर्देशांकात (Investment Friendliness Index) ओडिशा नुकतेच 5 व्या क्रमांकावर आले आहे. राज्याची मूळ आर्थिक स्थिती गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास, नियामक स्थिरता आणि पायाभूत सुविधांच्या विश्वासार्हतेवर थेट परिणाम करते. ओडिशामध्ये केवळ पोलाद आणि ॲल्युमिनियमच नव्हे, तर वस्त्रोद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, अन्न प्रक्रिया आणि पर्यटन क्षेत्रातही प्रचंड क्षमता आहे," असे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आयसीसी) ओडिशा राज्य परिषदेचे अध्यक्ष राजीव शेखर साहू म्हणाले. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने मोफत योजना आणि 'कॅश टू अकाऊंट' योजनांवर खर्च करण्याऐवजी अधिक मालमत्ता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अर्थशास्त्रज्ञ यावर जोर देतात की, उत्कृष्ट कामगिरी करणारी राज्ये केवळ खर्चाच्या विस्तारावर अवलंबून न राहता कार्यक्षम अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन मालमत्ता विकासावर अवलंबून असतात.
"ओडिशाची आर्थिक स्थिती वरवर पाहता चांगली दिसत असली तरी, राज्य एका मोठ्या आर्थिक विनाशाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा जवळपास 20 टक्के वाटा कर बाह्य प्रणालीतून येतो आणि विशेषतः खाणकाम क्षेत्रातून राज्याला वार्षिक 50,000 कोटी रुपये मिळतात. हा एक तात्पुरता महसूल आहे, कारण एकदा खनिज संसाधने संपली की, हा महसूल येणे थांबेल. ज्या प्रकारे राज्य सरकार सुभद्रा आणि सीएम किशन यांसारख्या योजनांमध्ये पैसे वाटप करण्यासारख्या अनुत्पादक खर्चात गुंतले आहे, त्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था असुरक्षित दिसत आहे," असे माजी माहिती आयुक्त आणि आर्थिक तज्ज्ञ दिलीप बिसोई म्हणाले.
आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊनही, ओडिशा अजूनही प्रादेशिक असमतोल आणि लोकांच्या उत्पन्नातील तफावतीचा सामना करत आहे. "ओडिशाने यशस्वीपणे "कर्जाचा भार पूर्णपणे पेलला गेला असला, तरी प्रादेशिक असंतुलन कमी करून आणि सर्वसमावेशक विकासाद्वारेच विकासाचा पुढील टप्पा गाठणे शक्य होईल. अनेक खनिज-समृद्ध जिल्ह्यांमध्येही पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता दिसून येते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ओडिशचे तीन प्रमुख योगदान म्हणजे येथील समृद्ध खनिज संपत्ती, उपभोग्य वस्तूंची मोठी बाजारपेठ (ग्राहक राज्य) आणि कृषी उत्पादनातील अतिरिक्त उपलब्धता. परंतु, जोपर्यंत प्रादेशिक असंतुलन कमी होत नाही, तोपर्यंत हे राज्य एक मोठी आर्थिक शक्ती बनू शकणार नाही," असे मत माजी अर्थमंत्री पंचानन कानुनगो यांनी व्यक्त केले.
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