ETV Bharat / business

व्याजदरात कोणताही बदल नाही, EMI जैसे थेच राहणार; आरबीआयचा रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम

केंद्रीय बँकेने प्रमुख धोरण दर रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जनतेसाठीच्या गृहनिर्माण, वाहन, इतर व्यावसायिक कर्जांसाठीच्या ईएमआयमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 1:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी त्यांच्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्याचे निकाल जाहीर केलेत. केंद्रीय बँकेने प्रमुख धोरण दर रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सध्या सामान्य जनतेसाठीच्या गृहनिर्माण, वाहन आणि इतर व्यावसायिक कर्जांसाठीच्या ईएमआयमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही.

पतधोरण समितीचा एकमताने निर्णय : आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय पतधोरण समिती (MPC) ची तीन दिवसांची बैठक 4 फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली. बैठकीचे निर्णय जाहीर करताना गव्हर्नरांनी सांगितले की समितीने रेपो दर सध्याच्या पातळीवर ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. केंद्रीय बँकेने तटस्थ राहून आपली भूमिका कायम ठेवली. भविष्यात बँक आर्थिक परिस्थिती आणि चलनवाढीच्या आकडेवारीवर आधारित दर कपात किंवा वाढीसाठी लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारेल. डिसेंबर 2025 पर्यंत एकूण 1.25 टक्के रेपो दर कपात करण्यात आलीय, त्यानंतर आता स्थिरतेचा काळ दिसून येत आहे.

जीडीपी आणि महागाई अंदाज : आरबीआयने देशाच्या आर्थिक आरोग्याबाबत सकारात्मक संकेत दिलेत. केंद्रीय बँकेने पुढील आर्थिक वर्षाच्या (2026-27) पहिल्या तिमाहीसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारून 6.9 टक्के आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी 7.0 टक्के केलाय. ही सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ताकदीचे प्रतिबिंबित करते. तसेच महागाईच्या आघाडीवर दिलासा देत चालू आर्थिक वर्षासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाईचा अंदाज 2.1 टक्के ठेवण्यात आलाय.

बाजारपेठेवर आणि कर्जदारांवर परिणाम : व्याजदरांवरील स्थिती कायम ठेवल्याने रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रांना दिलासा मिळेल, कारण कर्जे परवडतील. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, स्थिर व्याजदरांमुळे उपभोग वाढेल आणि गुंतवणूक चक्राला गती मिळेल.

सामान्य लोकांवर रेपो दराचा परिणाम : रेपो दर म्हणजे असा व्याजदर ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते. जेव्हा हा दर कमी होतो, तेव्हा कर्जे साधारणपणे स्वस्त होतात. मागील कपातींचा परिणाम बँकांच्या कर्ज दरांवर हळूहळू जाणवू लागला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अर्थव्यवस्था सध्या संतुलित, "गोल्डीलॉक्स" स्थितीत आहे, जिथे खूप जास्त वाढ किंवा खूप मंदी नाही.

हेही वाचाः

सोने झाले स्वस्त, 1.5 लाखांच्या खाली किंमत, तर चांदी 16 हजारांनी घसरली; आजचे दर जाणून घ्या

अमेरिकेच्या टॅरिफ कपातीनं कोल्हापूरच्या चर्मोद्योग, कापड उद्योगांना 'नवसंजीवनी'!

TAGGED:

INTEREST RATES EMI
SANJAY MALHOTRA ANNOUNCE REPO RATE
RBI REPO RATE
व्याजदरात कोणताही बदल नाही
RBI MONETARY POLICY MEET 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.