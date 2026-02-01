ETV Bharat / business

नवीन आयकर नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार; करदात्यांना किती फायदा?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी (1 फेब्रुवारी) संसदेत 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये येत्या वर्षासाठी सरकारची आर्थिक रणनीती मांडण्यात आली.

New income tax rules will come into effect from 1 April 2026
नवीन आयकर नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली- आयकर कायदा 2025 हा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्यात येणार आहे. तो सहा दशके जुन्या कर कायद्याची जागा घेणार आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या कर कायद्यांमध्ये बदल या नवीन कायद्यात समाविष्ट केले जाणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी (1 फेब्रुवारी) संसदेत 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये येत्या वर्षासाठी सरकारची आर्थिक रणनीती मांडण्यात आली. सादरीकरणादरम्यान सीतारमण म्हणाल्या की, नवीन आयकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे.

आयकर कायदा 2025 हा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू : रविवारी लोकसभेत त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारमण म्हणाल्या की, "हे (प्रत्यक्ष कर संहिता) विक्रमी वेळेत पूर्ण झालंय. आयकर कायदा 2025 हा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. सरलीकृत आयकर नियम आणि फॉर्म लवकरच अधिसूचित केले जाणार आहेत. यामुळे करदात्यांना त्याच्या आवश्यकतांशी परिचित होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल." त्यांनी पुढे सांगितले की, फॉर्म अशा प्रकारे डिझाइन केले आहेत की, सामान्य नागरिक कोणत्याही अडचणीशिवाय त्यांचे पालन करू शकतील. आयकर कायदा 2025 महसूल तटस्थ आहे. त्यात कर दरांमध्ये कोणतेही बदल समाविष्ट नाहीत. ते फक्त प्रत्यक्ष कर कायदे सोपे करते, अस्पष्टता दूर करते आणि खटल्याची व्याप्ती कमी करते.

नवीन प्रणाली अंतर्गत 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त : गेल्या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (2025-26) पगारदार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी आणि खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने वैयक्तिक उत्पन्न कर प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केलेत. 2025 च्या अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या नवीन प्रणाली अंतर्गत 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न (म्हणजेच, भांडवली नफा सारखे विशेष-दर उत्पन्न वगळून दरमहा सरासरी 1 लाख उत्पन्न) करमुक्त करण्यात आलंय. 75 हजारांच्या मानक वजावटीमुळे पगारदार करदात्यांसाठी ही मर्यादा 12.75 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली. मध्यमवर्गावरील कराचा भार लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसे सोडण्यासाठी हे करण्यात आले. यामुळे नवीन रचनेअंतर्गत घरगुती वापर, बचत आणि गुंतवणूक वाढली.

2026 च्या उत्पन्न कर स्लॅब बजेट : 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबचा लक्षणीय विस्तार करण्यात आलाय. 4 लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलंय. 30 टक्के इतका सर्वोच्च दर फक्त 24 लाखांपेक्षा जास्त लागू होणार आहे. 2025 च्या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर विधेयक सादर करून संरचनात्मक कर सुधारणादेखील लागू करण्यात आल्यात. याचा उद्देश भारताच्या कर संहितेचे सुलभीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे हा होता.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये नवीन कर प्रणालीतील कर दर रचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आल्यात:

  • 0-4 लाख रुपये - शून्य
  • 4-8 लाख रुपये - 5 टक्के
  • 8-12 लाख रुपये - 10 टक्के
  • 12-16 लाख रुपये - 15 टक्के
  • 16-20 लाख रुपये - 20 टक्के
  • 20-24 लाख रुपये - 25 टक्के

हेही वाचाः

अर्थसंकल्प 2026 : मुंबई-पुणे व पुणे-हैदराबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर होणार, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा

शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर्सना प्रशिक्षण देणार, सरकारने नवीन योजना केली जाहीर

TAGGED:

NEW INCOME TAX RULES
TAX RULES
नवीन आयकर नियम
TAXPAYERS BENEFIT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.