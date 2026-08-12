एन. चंद्रशेखरन यांचा टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा; फेब्रुवारीपर्यंत पदभार सांभाळणार
एन. चंद्रशेखरन तात्काळ पद सोडणार नाहीत; ते त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, जो फेब्रुवारी 2027 पर्यंत आहे.
Published : August 12, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई- टाटा सन्सबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी आज 12 ऑगस्ट 2026 रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये टाटा सन्सच्या मंडळाने (बोर्डाने) त्यांना अध्यक्ष म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला होता. 18 ऑगस्ट रोजी टाटा सन्सची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) होणार असल्याने ही बातमी विशेष महत्त्वाची ठरते.
तात्काळ पद सोडणार नाहीत : मिळालेल्या माहितीनुसार, ते तात्काळ पद सोडणार नाहीत; ते त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ पूर्ण करतील, जो फेब्रुवारी 2027 पर्यंत आहे. एन. चंद्रशेखरन 2017 पासून टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. त्यापूर्वी ते टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) चे सीईओ होते. ते 1987 मध्ये टाटा समूहात रुजू झाले होते.
चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळाबाबत मतभेद : चंद्रशेखरन यांच्या पुढील कार्यकाळाबाबत टाटा सन्स आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. त्यांना अध्यक्ष म्हणून पुन्हा नियुक्त करण्याचा निर्णय या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पुढे ढकलण्यात आला होता. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध केला होता. वृत्तानुसार, नोएल टाटा यांना अशी खात्री करायची होती की टाटा सन्स भविष्यात कधीही शेअर बाजारात सूचीबद्ध (लिस्ट) होणार नाही; मात्र चंद्रशेखरन या अटीशी सहमत नव्हते. मंडळातील प्रतिनिधित्वाबाबतही दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते.
AGM मधील मतदानाबाबत उत्सुकता : कंपनीच्या 18 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) चंद्रशेखरन यांची संचालक मंडळावर पुन्हा निवड करण्याबाबत मतदान होणार आहे. जर ते संचालक राहिले नाहीत, तर अध्यक्षपद टिकवून ठेवणे कठीण होऊ शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, रतन टाटा यांच्या निधनानंतर टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्स यांच्यातील शेअर्सची मालकी आणि मतदानाच्या अधिकारांबाबत कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. एका बाजूला, टाटा सन्सच्या मंडळाला चंद्रशेखरन यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ द्यायची होती, परंतु नोएल टाटा यांनी समूहाच्या 65 वर्षांच्या निवृत्ती वयाच्या धोरणाचा हवाला देत केवळ दोन वर्षांच्या कार्यकारी कार्यकाळाची बाजू मांडली होती.
एन. चंद्रशेखरन यांचं निवेदन : टाटा सन्सचे अध्यक्ष श्री. एन. चंद्रशेखरन यांनी एक निवेदनही प्रसिद्ध केलंय. टाटा समूहातील माझ्या व्यावसायिक कारकिर्दीला 40 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या प्रतिष्ठित संस्थेमध्ये योगदान देण्याची अत्यंत समाधानकारक संधी मिळाल्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. गेल्या दशकात टाटा सन्सचे नेतृत्व करणे हा माझ्यासाठी मोठा सन्मान आणि एक मोठी जबाबदारी होती. टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून माझा सध्याचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2027 रोजी संपत आहे.
माझा पुढील कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवण्याचा ठराव आणि शिफारस : सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट यांनी एकमताने माझा पुढील कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवण्याचा ठराव आणि शिफारस केली होती; या शिफारशीची नोंद टाटा सन्सच्या 'नामांकन आणि मोबदला समिती'ने (Nomination and Remuneration Committee) तसेच संचालक मंडळाने (Board) घेतली होती. त्यानंतर 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळासमोर हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही, कारण एका संचालक मंडळाच्या सदस्याने त्याला पाठिंबा दिला नाही आणि एकमताचा पाठिंबा नसल्यामुळे मी हा निर्णय पुढे ढकलणे पसंत केले.
समूहाचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य नेता असणे आवश्यक : त्या संचालक मंडळाच्या बैठकीला आता 6 महिने उलटून गेले आहेत आणि आजतागायत यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. टाटा सन्स ही एक अतिशय मोठी संस्था आहे आणि अनेक धोरणात्मक प्रकल्प सध्या अंमलबजावणीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत. 20 फेब्रुवारी 2027 नंतर समूहाचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य नेता असणे केवळ आवश्यकच नाही, तर कर्मचारी, गुंतवणूकदार, भागीदार आणि इतर संबंधित घटकांसाठी नेतृत्वाबाबत स्पष्टता असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या परिस्थितीत आज मी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाला कळवले आहे की, 20 फेब्रुवारी 2027 रोजी माझा कार्यकाळ संपल्यावर मी पुन्हा नियुक्तीसाठी स्वतःचे नाव पुढे न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योग्य प्रकारे नेतृत्व हस्तांतरण (transition) सुनिश्चित करण्यासाठी मी संचालक मंडळाला उत्तराधिकाराबाबत लवकर निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
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