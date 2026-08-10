मुंबई मेट्रोमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण
मुंबई आणि एमएमआरमधील एकूण 337 किमी मेट्रो जाळ्यासाठी राज्य सरकारला प्रचंड मोठं आंतरराष्ट्रीय कर्ज काढावं लागलंय. त्यामुळे सरकारवर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे.
Published : August 10, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईत विकासकामं मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. शिवडी-न्हावाशेवाला जोडणारा अटल सेतू, दक्षिण मुंबईला सी-लिंकशी जोडणारा सागरी किनारा मार्ग यांचा त्यात समावेश असला तरी राज्य सरकारचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वात मोठा, सर्वात महागडा प्रकल्प आहे, तो म्हणजे मुंबई मेट्रो. मुंबई आणि एमएमआरमध्ये पसरलेल्या मेट्रो प्रकल्पांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा सर्वात मोठा बोजा निर्माण झालाय. मुंबई आणि एमएमआरमधील एकूण 337 किमी मेट्रो जाळ्यासाठी राज्य सरकारला प्रचंड मोठं आंतरराष्ट्रीय कर्ज काढावं लागलंय. या वाढत्या खर्चानं आणि कर्जाच्या व्याजामुळे राज्य सरकारवर सध्या फार मोठा आर्थिक ताण आलेला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं (MMRDA) सध्या सुरू असलेल्या 9 मेट्रो प्रकल्पांच्या कामांसाठी राज्य सरकारकडून 500 कोटींचं बिनव्याजी कर्ज घेतलंय. याशिवाय या मेट्रो मार्गिकांच्या उभारणीसाठी आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून अब्जावधी रुपयांचं कर्ज घेण्यात आलंय. या कर्जांच्या व्याजाचा राज्याच्या तिजोरीवर आणि पर्यायानं सर्वसामान्य करदात्यांच्या खिशावर थेट परिणाम पडतोय.
मुंबई मेट्रो 1 (वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर) : मुंबईतील या पहिल्या वहिल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या निर्माण काळात मूळ खर्च वाढून 4000 कोटींच्या घरात होता. त्यामुळे एमएमओपीएलवर प्रचंड कर्जाचा बोजा पडल्यानं कंपनीसाठी दिवाळखोरीचा धोका निर्माण झाला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारी पाठिंबा असलेल्या 'नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड' (NARCL) नं 2771.32 कोटींच्या कर्जाची पुनर्रचना केल्यानं 4000 कोटींचं हे कर्ज 1100 कोटींनी कमी झालं, मात्र तरीही जवळपास 2000 कोटींचं कर्ज अद्यापही बाकी आहे. मात्र या मदतीमुळे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडला (एमएमओपीएल) अखेर दीर्घकालीन आर्थिक दिलासा मिळालाय. या कंपनीत अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा 74 टक्के, तर ‘एमएमआरडीए’चा 26 टक्के हिस्सा आहे.
ठाणे ते मुंबई दरम्यानच्या मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न : एमएमआरडीएला मुंबई आणि ठाणे परिसरातील 9 मेट्रो प्रकल्पांसाठी तब्बल 500 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज वितरित करण्यात आलंय. या निधीमुळे संबंधित मेट्रो प्रकल्पांना चालना मिळून कामे अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यात दहिसर, मीरा रोड, ठाणे, कल्याण इत्यादी मार्गांवरील प्रकल्पांचा समावेश असून, हे कर्ज 50 टक्के केंद्र सरकारच्या आणि 100 टक्के स्थानिक कर आणि जमिनीच्या किमतींसाठी मेट्रो रेल प्राधिकरणाला देण्यात आलेलं आहे.
मुंबई मेट्रोचा सरकारी तिजोरीवर परिणाम होणार - महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत असली तरी राज्याच्या तिजोरीवर कर्जाचा वाढता बोजाही तितक्याच प्रमाणात वाढतोय. वर्ष 2025-26 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचा आर्थिक विकासदर 7.9 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. सेवा, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील वाढीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलंय. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार मार्च 2026 अखेरपर्यंत महाराष्ट्रावर 9 लाख 32 हजार 242 कोटी रुपयांचं कर्ज झालंय. गेल्या मार्च 2025 च्या अखेरपर्यंत राज्यावरील कर्ज 8 लाख 39 हजार 275 कोटी रुपये होतं. म्हणजेच एका वर्षात राज्याच्या कर्जात सुमारे 92 हजार 967 कोटी रुपयांची वाढ झालीय. या कर्जावरील निव्वळ व्याज फेडण्यासाठीच राज्य सरकारला सुमारे 65 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. मात्र दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशातील क्रमवारीत महाराष्ट्र सध्या पाचव्या स्थानावर आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तेलंगणा राज्य पहिल्या स्थानावर असून तेथील दरडोई उत्पन्न 3 लाख 87 हजार 623 रुपये आहे. त्यानंतर कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांचा क्रम लागतो.
राज्यासाठी दिलासादायक बाब काय? - इतकं मोठं कर्ज असूनही देशातील इतर काही राज्यांच्या तुलनेत स्थूल उत्पन्नही मोठ्या प्रमाणात वाढलंय. साल 2024-25 या आर्थिक वर्षात राज्याचं स्थूल उत्पन्न 46 लाख 22 हजार 138 कोटी रुपये इतकं होतं. जे साल 2025-26 या आर्थिक वर्षात ते सुमारे 51 लाख 597 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं होतं. येत्या वर्षातही त्यात सकारात्मक वाढ होण्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञ विश्वास उट्टगी यांच्या वतीनं करण्यात आलाय. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार सेवा क्षेत्रात सुमारे 9 टक्के, उद्योग क्षेत्रात 5.7 टक्के आणि कृषी व संलग्न क्षेत्रात 3.4 टक्के वाढ झालीय. या तीन प्रमुख क्षेत्रांतील वाढीमुळे राज्याचा सरासरी विकासदर 7.9 टक्क्यांवर पोहोचलाय. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी तब्बल 31 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याचं विश्वास उट्टगीही यांनीही सांगितलं.
हेही वाचाः
5 राज्यांचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहार नेपाळपेक्षाही मागे
उत्तर प्रदेश आणि बिहारवरील कर्ज गुजरातच्या कर्जाच्या दुप्पट; तामिळनाडूवर सर्वाधिक कर्ज, तर दिल्लीचे कर्ज कमी