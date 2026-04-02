केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ
केंद्र सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरून सीमा शुल्क (Customs Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतलाय.
Published : April 2, 2026 at 2:43 PM IST
नवी दिल्ली- पश्चिम आशियातील सततचा तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरून सीमा शुल्क (Customs Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतलाय. अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी ही घोषणा केलीय.
👉 In a targeted relief, Government grants full customs duty exemption on critical petrochemical products in view of ongoing conflict in West Asia— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 2, 2026
👉 Exemption will benefit sectors dependent on petrochemical feedstock and intermediates such as plastics, packaging, textiles,… pic.twitter.com/C0gp2AfDvf
पुरवठा आणि खर्चाचा समतोल राखण्यावर भर : एका निवेदनात मंत्रालयाने नमूद केले की, देशांतर्गत अत्यावश्यक पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालाची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित उद्योगांवरील (downstream industries) खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि पुरवठ्यातील स्थिरता राखण्यासाठी एक तात्पुरता आणि लक्ष्यित दिलासा म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलंय.
अनेक क्षेत्रांना होणार फायदा : सरकारच्या मते, या निर्णयाचा फायदा प्लास्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण (फार्मा), रसायने, वाहन सुटे भाग (auto components) आणि इतर उत्पादन उद्योगांसारख्या क्षेत्रांना होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे अंतिम उत्पादनांच्या ग्राहकांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सवलतीमध्ये समाविष्ट असलेली उत्पादने : या सवलतीमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांमध्ये निर्जल अमोनिया (anhydrous ammonia), टोल्युइन, स्टायरिन, डायक्लोरोमेथेन, विनाइल क्लोराईड मोनोमर, मिथेनॉल, आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल, मोनोइथिलीन ग्लायकोल (MEG) आणि फिनॉल यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त ॲसिटिक ॲसिड, विनाइल ॲसिटेट मोनोमर, प्युरिफाईड टेरेफ्थॅलिक ॲसिड (PTA), अमोनियम नायट्रेट, इथिलीनचे पॉलिमर, इपॉक्सी रेझिन्स, फॉर्मल्डिहाइड, युरिया-फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइड आणि फिनॉल-फॉर्मल्डिहाइड यांसारख्या उत्पादनांचाही या यादीत समावेश करण्यात आलाय.
निर्यातदारांनाही दिलासा देण्याचा उपक्रम : वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली सरकारने गेल्या महिन्यातच एक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, 'RoDTEP' (निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांची माफी) योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या सर्व निर्यात उत्पादनांसाठीचे दर आणि मूल्याची कमाल मर्यादा (value caps) 23 मार्चपासून पूर्ववत (restore) करण्यात आलीय. वाढता मालवाहतूक खर्च आणि युद्धाशी संबंधित व्यापारी जोखीम (विशेषतः आखात आणि पश्चिम आशियातील सागरी मार्गांमधील व्यत्ययांच्या पार्श्वभूमीवर) यांचा सामना करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना वेळेवर दिलासा देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
ऊर्जा पुरवठ्याबाबत सरकार आश्वस्त : सरकारने स्पष्ट केले की, अल्पकालीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारताकडे कच्च्या तेलाचा, पेट्रोलचा, डिझेलचा, ATF (विमान इंधन), LPG आणि LNG चा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. शिवाय देश विविध जागतिक पुरवठादारांकडून आपला ऊर्जा पुरवठा अखंडपणे सुरू ठेवून आहे.
