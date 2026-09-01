LPG Price Hike : व्यावसायिक LPG सिलिंडर 9.50 रुपयांनी महागला; तुमच्या शहरातील नवीन दर काय?
आजपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, घरगुती वापरासाठी असलेल्या 14.2 किलोच्या सिलिंडरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत.
Published : September 1, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : September 1, 2026 at 4:15 PM IST
नवी दिल्ली: सरकारी तेल कंपन्यांनी सप्टेंबरच्या पहिल्या दिवशी LPG च्या दरांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केलेत. आजपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, सामान्य जनतेसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे घरगुती वापरासाठी असलेल्या 14.2 किलोच्या सिलिंडरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. या दरवाढीनंतर देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये आजपासून नवीन दर लागू झालेत.
प्रमुख शहरांमधील व्यावसायिक सिलिंडरचे नवीन दर
- दिल्ली: राजधानीत व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात 9.50 रुपयांची वाढ झाली असून, नवीन दर 2,747.50 रुपये झाला आहे.
- मुंबई: आर्थिक राजधानीतील ग्राहकांना आता यासाठी 2,701 रुपये मोजावे लागतील.
- चेन्नई: या दक्षिण भारतातील महानगरात नवीन दर वाढून 2916.50 रुपये झाला आहे.
- इतर शहरे: कोलकाता, हैदराबाद आणि भुवनेश्वरसारख्या शहरांमध्ये स्थानिक करांमुळे 11.50 रुपयांपर्यंत दरवाढ झालीय.
गॅस दरवाढीचा सामान्य जनता आणि व्यवसायांवर परिणाम झाला असून, जुलै आणि ऑगस्ट अशा सलग दोन महिन्यांच्या कपातीनंतर व्यावसायिक गॅसच्या दरात झालेली ही पहिलीच वाढ आहे. या बदलाचा बाजारावर परिणाम होणार आहे.
- घरगुती बजेट सुरक्षित : 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरचे दर स्थिर राहिल्यामुळे सणासुदीच्या काळात सामान्य कुटुंबांच्या बजेटवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
- लघु उद्योगांवर ताण : हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि चहा-नाश्त्याचे स्टॉल चालवणाऱ्यांसारख्या लघु उद्योजकांच्या परिचालन खर्चात (ऑपरेटिंग कॉस्ट) थोडी वाढ होईल.
- महागाई वाढण्याची शक्यता कमी : बाजार तज्ज्ञांच्या मते ही वाढ किरकोळ स्वरूपाची आहे; त्यामुळे बाहेर मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या आणि पेयांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे.
गॅसचे दर का बदलले? : तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी LPG चे नवीन दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य यांचा आढावा घेऊन हे बदल केले जातात. जागतिक स्तरावर गॅसच्या दरात झालेल्या चढ-उतारामुळे आज व्यावसायिक सिलिंडरचे दर वाढवण्यात आले आहेत. सणासुदीच्या काळात घरगुती गॅसच्या किमती न वाढवण्याचा निर्णय घेऊन सरकार आणि तेल कंपन्यांनी मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा दिला आहे; या निर्णयामुळे बाजारातील सकारात्मक वातावरण टिकून राहण्याची अपेक्षा आहे.
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